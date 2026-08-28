Guatemala

Ataque armado a un autobús mata al piloto y deja dos pasajeras heridas zona transitada de la Ciudad de Guatemala

La balacera ocurrió este jueves 27 de agosto en la zona 7 de la capital y generó asistencia de socorristas, traslado de las afectadas al IGSS de Accidentes y diligencias del Ministerio Público en el área

La calzada San Juan, la Calzada Roosevelt y El Trébol figuran como corredores con ataques armados recurrentes y alto impacto en la movilidad urbana.
Un ataque armado contra un autobús en la calzada San Juan dejó muerto al piloto y a dos pasajeras heridas en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala. (Bomberos Municipales)
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Un ataque armado contra un autobús en la Calzada San Juan dejó al piloto muerto y a dos pasajeras heridas este jueves 27 de agosto en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala, un hecho que además provocó cierres viales y complicó la conexión hacia el municipio de Mixco.

Bomberos atendieron en el lugar al conductor del bus extraurbano, un hombre de aproximadamente 30 años, que presentaba heridas por proyectil de arma de fuego. Aunque recibió primeros auxilios, los socorristas confirmaron que ya no tenía signos vitales por la gravedad de las lesiones.

En el mismo ataque resultaron heridas dos mujeres. Una sufrió un roce de bala y la otra presentó lesiones causadas por fragmentos de vidrio; ambas fueron estabilizadas y trasladadas a la emergencia del IGSS de Accidentes, donde quedaron bajo cuidado médico.

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La calzada San Juan, la Calzada Roosevelt y El Trébol figuran como corredores con ataques armados recurrentes y alto impacto en la movilidad urbana.
Bomberos Municipales atendieron al conductor del bus extraurbano, pero confirmaron que murió por heridas de arma de fuego. (Bomberos Municipales)

La escena obligó a cierres y a la intervención de la PNC y el MP

El ataque fue reportado en una de las áreas más transitadas de la Ciudad de Guatemala y que es escenario constante de congestión vehicular. Agentes de la Policía Nacional Civil resguardaron el área mientras el Ministerio Público realizaba las diligencias correspondientes.

Tras la balacera, Amílcar Montejo, director de Comunicación de la Empresa Municipal de Tránsito (Emetra), informó de cierres vehiculares, debido a las diligencias realizadas por fiscales y peritos del Ministerio Público. La medida agravó la congestión con dirección al occidente en uno de los principales accesos entre el sector occidental y el centro de la capital.

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La respuesta oficial incluyó el cierre del sector para proteger la escena del crimen y permitir el trabajo de los peritos. También fueron notificadas la PNC y el MP para continuar con la investigación.

Capturan a presuntos responsables

Horas tarde, la PNC informó sobre la captura de dos personas señaladas como presuntos sicarios del Barrio 18, a quienes las autoridades atribuyen el ataque contra el piloto de un autobús que se dirigía hacia San Raymundo.

La calzada San Juan, la Calzada Roosevelt y El Trébol figuran como corredores con ataques armados recurrentes y alto impacto en la movilidad urbana.
Las autoridades reportaron la captura de una pareja señalada como presuntos sicarios de la mara 18 y el decomiso de un revólver ilegal y un vehículo. (PNC de Guatemala)

Se trata de un hombre y una mujer que no han sido identificados. No obstante, informaron que se les decomisó un revólver ilegal y el vehículo en el que intentaban escapar.

La calzada San Juan forma parte de un corredor con ataques recurrentes

Los principales ejes viales que conectan el acceso occidental con el centro de la Ciudad de Guatemala, entre ellos la Calzada Roosevelt, la calzada San Juan y el sector de El Trébol, siguen apareciendo como zonas de alto riesgo por la frecuencia de hechos armados y ataques directos.

El flujo masivo de personas y la complejidad de la interconexión vial convierten esos puntos en escenarios frecuentes de balaceras que paralizan la circulación de miles de usuarios.

Intervenciones recientes del Ministerio Público y de la PNC en tramos críticos, como las inmediaciones del Periférico sobre la calzada San Juan y los cruces bajo el puente de El Trébol, muestran que los cierres prolongados por procesamiento de escenas agravan el colapso vial en las zonas 3, 7, 8 y 11.

La calzada San Juan, la Calzada Roosevelt y El Trébol figuran como corredores con ataques armados recurrentes y alto impacto en la movilidad urbana.
El piloto quedó fallecido dentro del bus extraurbano que se conducía hacia el municipio de San Raymundo. (Bomberos Municipales)

Analistas en seguridad ciudadana sostienen que la criminalidad itinerante en estas calzadas aprovecha la densidad vehicular para cometer ilícitos y facilitar la huida entre el tráfico pesado. También señalan que, pese a operativos relámpago, puestos de registro y carriles reversibles aplicados por las policías municipales de tránsito, los ataques armados en estos corredores siguen siendo un problema persistente para la seguridad metropolitana.

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