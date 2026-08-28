Registran 122 violaciones a la libertad religiosa en Cuba durante julio de 2026

El Observatorio de Libertad Religiosa registró 122 violaciones a la libertad religiosa en Cuba durante julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante el mes de julio de 2026, el Observatorio de Libertad Religiosa del Centro de Denuncias, elaborado por Defensa CD, registró 122 violaciones a la libertad religiosa en Cuba, marcando uno de los meses con mayor número de incidentes en lo que va del año.

El informe destaca una oleada de hostigamiento y represión del régimen contra comunidades religiosas, concentrándose en fechas simbólicas para la sociedad civil, como el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021.

De acuerdo con el Observatorio, La Habana encabeza la lista de provincias con mayor cantidad de casos reportados, acumulando 61 de los 122 incidentes. Le siguen Pinar del Río con 13 y Villa Clara con un total de 8.

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La Habana encabezó las denuncias por violaciones a la libertad religiosa en Cuba con 61 de los 122 incidentes reportados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento detalla que las víctimas suman 82, de las cuales 31 son mujeres y 51 hombres.

La mayoría de las denuncias recibidas involucran hostigamiento, persecución y detenciones arbitrarias contra personas que ejercen o promueven la libertad religiosa y de conciencia.

El reporte mensual insiste en la tendencia de interferencia de la dictadura en actividades públicas relacionadas con la religión, especialmente aquellas iniciativas independientes o vinculadas a fechas internacionales o de memoria histórica.

Medios opositores reiteran el llamado a la comunidad internacional y a organismos de derechos humanos a mantener la atención sobre la situación de las libertades religiosas en Cuba, señalando que la falta de reconocimiento legal y la presión colocan a diversas comunidades de fe en una situación de vulnerabilidad.

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Un caso reciente

El pastor bautista José Raúl Palacio denunció que fue detenido por más de ocho horas el martes 25 de agosto en el punto de control de El Cristo, en Santiago de Cuba, por policías y guardabosques. Según informó en una publicación enviada a Martí Noticias, durante el operativo también le confiscaron una mesa de madera que trasladaba desde Palma Soriano hacia la capital provincial.

El religioso cubano relató que a las 10:30 a.m., le presentaron el acta de decomiso de una mesa que había construido para obsequiar a unos amigos con un hijo pequeño. Señaló que las autoridades le solicitaron incluso pruebas sobre el origen de la madera utilizada para fabricar el mueble.

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El pastor bautista José Raúl Palacio denunció que estuvo detenido más de ocho horas en Santiago de Cuba y que las autoridades le confiscaron una mesa de madera. (Cortesía: Redes sociales)

Explicó que la madera provenía de unos restos de algarrobo que quedaron tras el paso de un ciclón, y que no superaban los 15 pies. Sin embargo, una guardabosques le indicó que esa práctica es ilegal, ya que incluso para fabricar carbón es necesario obtener permisos especiales. Aclaró que, según las autoridades, hasta para cortar marabú dentro de terrenos privados se requiere documentación, y que si un campesino produce carbón sin ese permiso puede ser sancionado.

El pastor, mediante su publicación, respaldó lo que varios religiosos y activistas cubanos habían denunciado en redes sociales tras su detención: permaneció más de ocho horas en el punto de control sin recibir alimentos, mientras observó que, más tarde, una camioneta con muebles transitó por el mismo lugar sin que los agentes que lo retuvieron efectuaran ningún control.

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“Esta es la cruel realidad que nos toca vivir día a día, que el Señor nos ayude y nos dé fuerzas para poder permanecer fiel en medio de tanta corrupción y en medio de este tiempo que nos ha tocado vivir”, escribió