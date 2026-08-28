El Salvador

Imágenes de la sequía meteorológica que impacta a El Salvador

El pasado 25 de agosto, El Salvador entró en alerta roja por una sequía meteorológica prolongada que generaría impacto en la actividad agrícola y déficit hídrico.

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El Salvador declaró Alerta Roja a nivel nacional debido a una sequía meteorológica y agrícola que ha generado un déficit de lluvias del 35,7 % y hasta 19 días consecutivos sin precipitaciones en varias regiones. Las zonas oriental y paracentral resultan las más afectadas por la falta de agua y el impacto en la producción agrícola.

La alerta implica monitoreo permanente, recomendaciones de uso racional del agua y medidas de protección para la población y los cultivos. Las autoridades advierten que la probabilidad de lluvias por debajo de lo normal se mantiene alta y solicitan a la ciudadanía seguir las indicaciones oficiales para mitigar los efectos de la crisis.

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Sequía meteorológica impacta en El Salvador
Una vista aerea muestra un terreno del distrito de Tecoluca, en el departamento de San Vicente. Los extensos períodos sin lluvia han llevado a secar los pastos, generando menos comida para el ganado. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)
Sequía meteorológica impacta en El Salvador
El río Lempa ha disminuido su cauce. En algunos tramos, se presencian pequeñas islas entre cauce. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)
Sequía meteorológica impacta en El Salvador
Un agricultor toma agua durante su jornada. En algunas zonas de El Salvador, las temperaturas sobrepasan los 40 grados centígrados. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)
Sequía meteorológica impacta en El Salvador
El oriente de El Salvador, que comprende departamentos como La Unión, San Miguel, Usulután y el sur de Morazán, concentra la mayor parte de las pérdidas. Datos proporcionados por la Mesa Agropecuaria Rural Indígena revelan que en la zona oriental se han perdido entre 5,500 y 6,000 manzanas de maíz, superficie que se considera irrecuperable. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)
Sequía meteorológica impacta en El Salvador
La alerta roja se concentró de manera especial en municipios y territorios con susceptibilidad alta y muy alta a déficit hídrico, estrés agrícola y afectación de medios de vida, en particular dentro del corredor seco nacional.(Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)
Sequía meteorológica impacta en El Salvador
Durante 2026 se registró un déficit de lluvia de 41% en mayo, un inicio temprano de la canícula y tres eventos de sequía meteorológica; el más reciente estuvo vigente desde el 7 de agosto y acumuló hasta 19 días secos consecutivos. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)
Sequía meteorológica impacta en El Salvador
También se registraron 14 récords de temperatura en agosto, con máximas de hasta 9°C en Santa Rosa de Lima, de acuerdo con la declaratoria. (Photo by Marvin RECINOS / AFP)
Sequía meteorológica impacta en El Salvador
Las áreas más afectadas corresponden al oriente del país, donde la escasez de precipitaciones y las altas temperaturas han puesto en riesgo la seguridad alimentaria, especialmente en los cultivos de maíz y frijol. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)
Sequía meteorológica impacta en El Salvador
Las condiciones climáticas extremas han obligado a los agricultores a modificar sus prácticas, como el riego independiente a sus cosechas. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)
Sequía meteorológica impacta en El Salvador
El agricultor Angel de Jesus Cruz aplica fertilizante a sus cultivos, esperando una lluvia en esta sequía. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)

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