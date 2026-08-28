Xabi Alonso planteó un interrogante sobre el futuro de Enzo Fernández y elogió a Valentín Barco tras su debut en Chelsea

Guardar

En el escenario actual del Chelsea, el futuro de dos futbolistas argentinos concentra la atención tanto de los aficionados como del cuerpo técnico. Xabi Alonso, responsable del primer equipo, abordó en conferencia de prensa las novedades sobre la situación de Enzo Fernández y se refirió con elogios al rendimiento de Valentín Barco, quien acaba de debutar como titular en el equipo londinense.

El caso de Enzo Fernández domina la agenda del club y de la Premier League. El mediocampista argentino, que fue pieza clave en el esquema de los Blues desde su arribo, estaría muy cerca de convertirse en jugador del Manchester City. Xabi Alonso confirmó que existen negociaciones en marcha y destacó la profesionalidad del jugador durante este proceso; aunque planteó un interrogante sobre su futuro.

PUBLICIDAD

Ante las versiones que lo vinculan con los Ciudadanos para reencontrarse con Enzo Maresca, el entrenador fue consultado sobre la decisión de prescindir del hombre surgido de River Plate: “Evaluamos individualmente y en conjunto qué es lo mejor para el equipo esta noche, qué es mejor para los demás jugadores que estaban jugando. Fue una decisión nuestra, tanto mía como del club”.

Al preguntarle si Fernández había sido excluido porque se estaban llevando a cabo negociaciones con el City, Alonso respondió: “No, fue solo por el partido de hoy. Tenemos otros jugadores que necesitan minutos. Fue así. Es una decisión que tomé”.

PUBLICIDAD

“Es un buen profesional, está entrenando bien y no tengo nada malo que decir sobre él. Simplemente fueron decisiones que teníamos que tomar pensando en el partido que jugábamos esta noche. Ya veremos qué pasa el domingo”, subrayó Xabi Alonso durante su comparecencia ante los medios. La declaración, dirigida a la afición y a los directivos, buscó enviar un mensaje de estabilidad en medio de las especulaciones.

Mientras el futuro de Fernández se define, el protagonismo pasó a manos de Valentín Barco, quien se convirtió en una de las figuras del triunfo ante Luton Town por la primera ronda de la EFL Cup. El juvenil argentino, que debutó como titular en Stamford Bridge, fue objeto de abucheos por parte de la hinchada visitante, aún sensible por el antecedente de la semifinal mundialista entre Argentina e Inglaterra. No obstante, Barco respondió con una actuación sobresaliente y recibió un reconocimiento explícito del entrenador.

PUBLICIDAD

Según las estadísticas oficiales, Barco lideró al equipo en toques de balón, con 116 intervenciones, y completó 97 pases de los 104 intentados. Además, logró siete recuperaciones y ganó tres de los cuatro duelos terrestres disputados. Estos números reflejan el impacto inmediato que tuvo en el funcionamiento del equipo y abren la puerta para que compita por un lugar en el mediocampo, especialmente ante la posible salida de Fernández.

En conferencia, Xabi Alonso no dudó en calificar la actuación de Valentín Barco como “impresionante”, destacando su dinamismo, inteligencia táctica y capacidad para adaptarse al ritmo del fútbol inglés. “Valentín demostró personalidad y comprensión del juego, algo que valoramos muchísimo en esta etapa de transición”, afirmó el entrenador. Su respaldo explícito al ex Boca Juniors representa un voto de confianza y parece anticipar una mayor participación del joven en los próximos compromisos.

PUBLICIDAD

En la misma conferencia, el entrenador español remarcó que la prioridad del club es mantener la competitividad en todos los frentes y que la política de refuerzos será evaluada en función de los movimientos que se concreten en los próximos días. La directiva, mientras tanto, observa el desarrollo de las gestiones por Fernández y monitorea el proceso de adaptación de Barco a la exigencia de la Premier League.

Por otra parte, vale destacar que el Chelsea llegó a un acuerdo para fichar a Emiliano Dibu Martínez desde Aston Villa por 7.5 millones de libras (aproximadamente 10 millones de dólares). Al ser consultado sobre por qué, cuando el club había indicado previamente que estaba satisfecho con sus opciones en la portería, ahora habían fichado a Martínez, Alonso respondió: “Estamos contentos con la plantilla que tenemos. Pero siempre he dicho que debemos estar atentos a las situaciones. Todavía tenemos este periodo para tomar decisiones”.

PUBLICIDAD