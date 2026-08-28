“Sin luz, sin agua”: Así se ven las largas filas de cubanos en las calles con cubetas para intentar conseguir agua

La Habana, Cuba, se ha convertido en un espacio donde se observan cada día cómo sus habitantes intentan conseguir servicios esenciales como el agua. (Infobae Centroamérica/AP Photo/Ramon Espinosa)

Guardar

La vida diaria en la capital cubana transcurre entre largos períodos sin agua y la proliferación de bombas clandestinas, en un contexto marcado por el colapso del sistema estatal debido a la crisis energética y la corrupción.

En La Habana, la escasez de agua afecta a los vecinos y el acceso al recurso depende en gran medida de la capacidad económica de cada familia.

El deterioro de la red de distribución obliga a millones de personas a recurrir al mercado informal, donde las alternativas tienen un costo elevado y ninguna certeza de continuidad.

La crisis afecta tanto a la gran ciudad, como áreas rurales y comunidades lejos de la urbe, donde la oportunidad de conseguir agua son escasas. (Infobae Centroamérica/ Cortesía Mario J. Pentón)

El acceso al recurso depende cada vez más del dinero disponible, aseguran sus habitantes. (Infobae Centroamérica/ Cortesía Mario J. Pentón)

Unos hombres "acarrean" agua en las afueras del capitolio de La Habana, la crisis ha golpeado a todo el país por igual, pero en algunos sectores es mayor por la poca capacidad económica que tienen los pobladores. (Infobae Centroamérica/AP Photo/Ramon Espinosa)

“El que no roba, no tiene agua en Cuba“, Food Monitor Program (FMP), es una de las frases que asegura que circula entre sus habitantes. (Infobae Centroamérica/AP Photo/Ramon Espinosa)

La crisis no es nueva pero se ha agravado desde la caída del Sistema Eléctrico Nacional en octubre de 2024. (Infobae Centroamérica/AP Photo/Ramon Espinosa)

Según el FMP, los ciclos de desabastecimiento se han extendido incluso a zonas históricamente favorecidas como Centro Habana y La Habana Vieja, donde los cortes pueden prolongarse durante semanas. (Infobae Centroamérica/ Cortesía Mario J. Pentón)

Una encuesta, realizada por Cubadata entre el 23 de febrero y el 13 de marzo pasado con entrevistas a 1.807 personas en todo el país, arrojó que el 46,6% de los consultados enfrenta falta de agua a diario o varias veces por semana, y el 71,4% al menos una vez por semana. (Infobae Centroamérica/ Cortesía Mario J. Pentón)

Un hombre empuja un carrito lleno de bidones de agua mientras otro descansa en un sofá en una calle de La Habana, Cuba, el jueves 27 de agosto de 2026. (Infobae Centroamérica/ AP/Ramón Espinosa)

El sistema de distribución hídrica acumula décadas de deterioro: en ciudades como La Habana, entre el 40 y el 70% del agua bombeada se pierde antes de llegar a los hogares debido a fugas en las tuberías. (Infobae Centroamérica/AP Photo/Ramon Espinosa)

La escasez también golpea otras provincias. En Manzanillo, Granma, el desabastecimiento obliga a la población a adquirir agua potable en el mercado informal, donde un pomo de 20 litros se vende a 100 pesos cubanos, según informó el periodista Yurisnel Domenech en Martí Noticias. (Infobae Centroamérica)