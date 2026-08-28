Cuba suma 47 feminicidios en 2026 tras un nuevo crimen en Güines, según el observatorio

El Observatorio de Alas Tensas reportó el asesinato de una médica en Güines y elevó a 47 los feminicidios en Cuba hasta el 24 de agoto de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Observatorio de Alas Tensas (OGAT) reportó el asesinato de una doctora en Güines, lo que eleva a 47 el número de feminicidios en Cuba hasta el 24 de agosto de 2026. La organización independiente atribuye estos hechos a un contexto de crisis social y ausencia de leyes específicas para proteger a las mujeres.

El último caso confirmado corresponde a Yanelkys Alonso Valdés, médica de 55 años, quien murió en la madrugada del 23 de agosto en su vivienda en Güines, provincia de Mayabeque, según informó el observatorio.

La organización afirmó que la víctima fue atacada por su expareja, quien también provocó heridas graves a la madre de Alonso Valdés, mayor de 75 años, y lesionó a otro familiar que trató de defenderlas. El presunto agresor permanece detenido tras autolesionarse, de acuerdo con el reporte de OGAT.

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La entidad también documenta 20 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres vinculados a contextos de violencia feminicida, cifras que la organización considera subregistros ante la falta de datos oficiales.

Durante el primer semestre de 2026, los feminicidios en Cuba pasaron de 13 entre enero y marzo a 24 entre abril y junio, según OGAT. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La directora de OGAT, Ileana Álvarez, vinculó el crimen con el deterioro de las condiciones sociales en la isla. “Lo que estamos observando, queremos remarcar esto, es muy preocupante, porque esta violencia ocurre en medio de una depauperación general de la sociedad cubana. No solamente estamos hablando de una crisis económica, estamos hablando también de una crisis política, de una dictadura que provoca todos estos problemas en la sociedad cubana”, manifestó Álvarez, citada por el Observatorio de Alas Tensas.

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Crecen los feminicidios

Durante el primer semestre de 2026, OGAT reportó 37 feminicidios: 13 entre enero y marzo, y 24 entre abril y junio, lo que representa un incremento del 84.6 % de un trimestre al siguiente. El acumulado alcanzó 47 casos en agosto, según los datos verificados por el observatorio. La organización también registra 20 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida.

Álvarez advirtió que la violencia de género afecta a diferentes generaciones. El informe de OGAT señala que, entre las víctimas del primer semestre, las edades oscilaron entre los 7 y los 79 años. Tres de ellas eran menores, y al menos 32 niñas, niños o adolescentes perdieron a sus madres o cuidadoras como consecuencia directa de estos crímenes.

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El informe de OGAT señaló que la violencia de género en Cuba afectó a víctimas de entre 7 y 79 años y dejó al menos 32 menores sin sus madres o cuidadoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Observatorio de Alas Tensas denuncia que Cuba no cuenta con una ley integral específica para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas. Tampoco existe una red pública suficiente de refugios para víctimas. El Código Penal cubano de 2022 incluye la muerte de una mujer en determinadas circunstancias de violencia dentro del delito de asesinato, pero no reconoce el feminicidio como delito autónomo ni utiliza los términos femicidio o feminicidio para identificar una figura penal concreta.

OGAT sostiene que la ausencia de marcos legales y recursos adecuados dificulta la prevención y la atención de la violencia de género en la isla. Según la organización, el subregistro de feminicidios es una consecuencia directa de la falta de transparencia y de estadísticas oficiales accesibles.

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La entidad continúa con el monitoreo independiente de los casos y ha comenzado a registrar intentos de feminicidio, así como posibles suicidios feminicidas vinculados a antecedentes de violencia, una categoría que pretende visibilizar situaciones donde la presión y el maltrato reiterado conducen a la muerte de mujeres.