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HoYoverse revela ‘Nodus Fall’, una fantasía oscura creada con Unreal Engine 5

El juego de acción cooperativa pondrá a los jugadores en el papel de tejedores que deben derrotar dioses

Nodusfall presenta su tráiler.
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Durante la Gamescom Opening Night Live 2026, celebrada en Colonia, el estudio chino HoYoverse presentó Nodus Fall, un juego de acción cooperativa ambientado en un mundo de fantasía oscura. El primer tráiler mostró enfrentamientos contra criaturas gigantes y una dirección visual más realista que la de otros títulos del desarrollador, aunque el anuncio terminó sin una fecha de lanzamiento ni plataformas confirmadas.

Un cambio de tono

HoYoverse es conocido principalmente por producciones coloridas como Genshin Impact, Honkai: Star Rail y Zenless Zone Zero. El material inicial de Nodus Fall marca un contraste con ese catálogo: presenta escenarios en ruinas, enemigos de gran tamaño y una atmósfera sombría.

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Ese cambio explica las primeras comparaciones con Elden Ring y Dark Souls. El diseño del mundo y las dimensiones de las criaturas recuerdan a los juegos de FromSoftware, aunque el breve avance todavía no permite definir con precisión el alcance de esas influencias.

La presentación tampoco detalló la historia completa. HoYoverse confirmó que los jugadores controlarán a un tejedor o tejedora, personajes cuya misión consiste en acabar con los dioses dentro de un territorio devastado. El tráiler sugiere que esas entidades serán el centro de varios enfrentamientos, pero no explicó su papel narrativo ni la estructura de la campaña.

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Combates cooperativos contra grandes criaturas

La jugabilidad mostrada acerca la propuesta a Monster Hunter. Varias secuencias enseñan a los tejedores reuniéndose para atacar a criaturas legendarias, con combates centrados en enemigos mucho más grandes que los personajes.

El componente cooperativo implica que varios jugadores podrán participar y coordinarse dentro de un mismo encuentro. El anuncio, sin embargo, no precisó cuántos integrantes admitirá cada grupo ni explicó si toda la aventura podrá jugarse de esa manera.

Las comparaciones presentadas tras el tráiler responden a elementos diferentes. Elden Ring aparece como referencia por la estética, las ruinas y los enemigos colosales, mientras que Monster Hunter surge por la idea de formar equipos para derribar grandes objetivos. HoYoverse todavía no ha definido oficialmente a Nodus Fall como un soulslike, término utilizado para juegos con combates exigentes y sistemas inspirados en Dark Souls.

Nodus Fall, de HoYoverse
Nodus Fall, de HoYoverse

Lo confirmado y las preguntas pendientes

Nodus Fall está siendo desarrollado con Unreal Engine 5, un motor gráfico utilizado para construir escenarios, iluminación, animaciones y otros sistemas técnicos de un videojuego. El tráiler permitió ver parte del resultado visual, pero HoYoverse no ofreció información sobre requisitos técnicos o rendimiento.

Tampoco se anunciaron las plataformas. Aunque otros proyectos del estudio están disponibles en consolas, PC y dispositivos móviles, ese antecedente no confirma dónde podrá jugarse Nodus Fall. Hasta que exista un comunicado oficial, cualquier lista de sistemas es especulativa.

El anuncio de Gamescom 2026 quedó limitado al tráiler, la premisa de los tejedores, el enfoque cooperativo y el uso de Unreal Engine 5. Al terminar la presentación, HoYoverse no había comunicado una ventana de lanzamiento para Nodus Fall.

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