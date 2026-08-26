Grand Theft Auto VI y las filtraciones: ¿Cuándo empieza y dónde termina “la justicia”?

Grand Theft Auto VI, de Rockstar.

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Todos sabemos lo que pasó en la última semana: un hacker apodado Cyberleek accedió a los archivos de Rockstar y lleva desde entonces filtrando una serie de videos con material de Grand Theft Auto VI, uno de los juegos más esperados de todos los tiempos. El contenido consiste en videos de múltiples versiones del juego, aunque en los más recientes, ha empezado a incluir partes vitales de la historia del mismo.

En un principio se creía que solo contaba con videos del estudio y nada más, hasta que en una de las más recientes filtraciones, disparó su apodo en una de las paredes de Vice City, revelando que todo lo que estamos viendo viene de su computadora y que Cyberleek tiene acceso al juego completo.

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Cómo es de esperarse, esto está siendo un escándalo masivo para la industria del gaming, con personas descargando los videos antes de que los borren, Take-Two Interactive buscando desesperadamente indicios de quién podría ser este Cyberleek y la presión de mantener la fecha prevista de lanzamiento el 19 de noviembre de este año son todos los temas de los que está hablando la gente, ya que a día de hoy Cyberleek sigue subiendo videos y parece que ni Rockstar ni las fuerzas legales están pudiendo identificarlo.

Grand Theft Auto VI, de Rockstar.

Sin embargo, Cyberleek es un hacker peculiar, ya que es de los pocos hackers que han formado una personalidad y una entidad en base a su nombre. Recordemos el caso de la filtración de Half-Life 2, por ejemplo, dónde no hay muchos que conozcan a Axel Gembe, persona detrás de la filtración accidentada del juego, debido a que nunca planeó publicarlo, sino que entró a la base de datos de Valve para uso personal. Sería un amigo de Axel el que lo terminaría haciendo.

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Cyberleek es todo lo contrario, un hacker que se responsabiliza de todo lo que hace pero que, además, lo más interesante y la razón por la que múltiples personas avalan su accionar, es que él sostiene que lo hace para obligar a la industria a cambiar sus medidas anticonsumidor. Recordemos que Rockstar lleva ya varios meses causando revuelo por su decisión de dividir el contenido de GTA 6 en dos ediciones de $80 y $100 dólares, además de anunciar que el juego no saldrá en formato físico. Era de esperar que Cyberleek tomara el juego más esperado de este año, uno que cuenta con un historial de decisiones agresivas para el gamer promedio, para llevar a cabo su revolución contra la industria.

La demanda de Cyberleek es simple: que Rockstar estrene GTA 6 con un formato físico de verdad, es decir, con disco. Sostiene que, mientras estás medidas no sean tomadas, seguirá filtrando el juego. Sin embargo, en todos sus videos, Cyberleek incluye una marca de agua para que compres su criptomoneda, y hace encuestas pagas para decidir qué es lo que va a filtrar próximamente. Es entonces cuando mucha gente empezó a preguntarse: ¿Esto es justicia?

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Grand Theft Auto VI, de Rockstar.

Nadie justifica el accionar de Rockstar, sus medidas son completamente inmorales y son dignas del repudio que están recibiendo, pero considero que es importante para la conversación si esto amerita arruinar el trabajo de miles de personas, las cuales podrían estar trabajando bajo cargas horarias abusivas (como tristemente ya es común en la industria) con tal de hacer “justicia”.

Tampoco conocemos a Cyberleek, y no sabemos si su intención es realmente lograr cambiar el accionar de Rockstar o simplemente llenarse de dinero aprovechando el hype de GTA 6, un juego que todos sabemos lo que significa para la industria. Y pensando en todo esto, surge una última pregunta: ¿Realmente va a cambiar Rockstar su accionar por esto?

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En un reciente comunicado, Obbe Vermeij, un ex desarrollador de Rockstar, dijo que estas filtraciones no afectaron, afectan, ni afectarán a cualquier futuro desarrollo, ya que sostiene que: “el 90% de la gente que juega no se va a molestar en buscar clips en internet”. Entonces, ¿qué tan cierto es que Rockstar se está arrancando los pelos para frenar estás filtraciones?

No es la primera vez que un GTA se filtra. La quinta entrega de la saga fue lanzada de forma no oficial una semana antes de la fecha prevista, haciendo que los jugadores pudieran experimentarlo de antemano, y eso no afectó a su estreno oficial e incluso llegó a romper récords históricos en aquellos años. Las filtraciones no son nada nuevo, y es muy probable que no cambien nada. A fin de cuentas, para Rockstar esto no va a ser una piedra en su camino para el estreno del tráiler en Netflix.

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