Julián Álvarez se ausentó de la práctica del Atlético de Madrid por segundo día consecutivo

El delantero argentino volvió a ausentarse de los entrenamientos (Efe)

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El delantero argentino Julián Álvarez no se presentó a las sesiones de entrenamiento de este jueves y ya suma dos días consecutivos sin ejercitarse en el club, según informaron los medios españoles Marca, Sport y MundoDeportivo, mientras que el Atlético Madrid volvió a atribuir su ausencia a una “indisposición”. Esta situación se produce a tan solo cuatro días del cierre del mercado de fichajes y luego de un verano marcado por rumores y tensiones en torno al futuro del futbolista, que regresó recientemente tras disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la selección argentina.

Recientemente el club rojiblanco reconoció que la ausencia de Julián Álvarez lo ha convertido en la principal víctima de un escenario que se ha ido complicando con el paso de las semanas. El propio Atlético de Madrid admitió que el caso perjudica su planificación deportiva y afecta su imagen institucional. La tensión aumentó tras el partido del domingo pasado, cuando parte de la afición del club manifestó su malestar hacia el futbolista durante el encuentro ante el Villarreal.

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MundoDeportivo analizó que el conflicto podría extenderse hasta el cierre del mercado de fichajes, previsto para el próximo martes 1 de septiembre. Según ese medio, “tiene pinta de que se mantendrá el pulso durante unos días, hasta que se cierre el mercado de fichajes, en un sentido u otro”. Además, señaló: “Para el argentino, la única salida que no pase por quedarse en el Atlético, pasa por aceptar la propuesta del Arsenal y regresar a Inglaterra, algo que está meditando, porque, de inicio, no quería por motivos familiares”.

La situación médica de Álvarez mantiene en alerta al cuerpo técnico y los servicios médicos del club, quienes, según informó el Atlético de Madrid, están en contacto permanente con el jugador para facilitar su reincorporación a la dinámica del grupo. El club destacó que necesita contar con el delantero, ya que el equipo debe preparar el próximo compromiso ante el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, un encuentro clave para mantenerse en la pelea por el liderato del campeonato.

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El presidente de FC Barcelona habló de Julián Álvarez

En medio de la incertidumbre, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ofreció declaraciones a los medios de su club en las que explicó detalles de la oferta presentada por el conjunto azulgrana para fichar a Julián Álvarez. Laporta aseguró: “La propuesta del Barça está vigente en el caso de que quieran vender. Parece ser que el jugador quiere venir al Barça, por lo tanto mantenemos nuestra intención de poder fichar al jugador”.

El dirigente catalán relató que la oferta presentada fue respaldada personalmente en una conversación telefónica con Miguel Ángel Gil Marín, director general del Atlético, quien le manifestó que no existía intención de vender al delantero porque no tenían alternativa. “Nos han llegado informaciones de que el Atlético de Madrid está negociando con otros clubes por el futbolista. Nosotros seguimos presentes con nuestra oferta porque es ‘vox populi’ que el jugador quiere venir al Barça”, añadió Laporta, según recogió el club catalán en su canal oficial.

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El propio Atlético de Madrid sostuvo por su parte: “La única víctima aquí somos nosotros. Se está victimizando al jugador, pero el daño económico y reputacional es para el club”.

El futuro inmediato de Julián Álvarez sigue siendo incierto. El club no ha confirmado si el delantero estará disponible para el partido ante el Sevilla y la posibilidad de un traspaso antes del cierre del mercado permanece abierta. La situación, que se arrastra desde la última Copa del Mundo, se mantiene como uno de los focos de atención en la recta final del verano futbolístico tanto para la directiva rojiblanca como para los equipos interesados.

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