Konami revela el elenco y la historia escocesa de Silent Hill: Townfall

Silent Hill: Townfall presenta su tráiler.

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Konami presentó un nuevo avance de Silent Hill: Townfall durante Gamescom Opening Night Live, con detalles de su historia, jugabilidad y reparto. El juego seguirá a Simon Ordell en St. Amelia, una ciudad portuaria de Escocia cubierta por la niebla en 1996, y se estrenará el 24 de septiembre en PlayStation 5 y PC. La versión para Xbox Series llegará más adelante debido a un acuerdo de exclusividad vigente.

Una llamada obliga a Simon a regresar

El avance comienza con Simon atendiendo una llamada telefónica de una persona desconocida. La voz le ordena volver al pueblo para resolver los problemas que dejó atrás, una instrucción que funciona como punto de partida para su viaje hacia St. Amelia.

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Después de la conversación, el protagonista habla con una mujer que parece trabajar como enfermera. El material no precisa cuál será su función, pero su presencia en una escena centrada en Simon indica que tendrá peso dentro de la trama. Tampoco se explica qué vínculo une al protagonista con el pueblo ni por qué su regreso resulta necesario.

La historia transcurre en 1996 y traslada el terror de la saga a una localidad costera escocesa. La niebla vuelve a ser una amenaza constante: cubre calles, edificios y zonas portuarias mientras limita la visibilidad del jugador. El escenario combina espacios urbanos con sectores industriales y marítimos, alejándose del pueblo estadounidense asociado tradicionalmente con la franquicia.

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El tráiler también ofrece fragmentos de jugabilidad y anticipa enfrentamientos con criaturas deformes. Entre las imágenes aparecen monstruos de gran escala, algunos comparables con rascacielos, junto con escenas de violencia física y psicológica. El montaje evita explicar las reglas de estas apariciones, por lo que todavía se desconoce si todas las criaturas podrán enfrentarse directamente o si ciertas secuencias exigirán escapar.

Jovan Adepo, Terry O’Quinn y Kezia Burrows lideran el reparto

Jovan Adepo interpretará a Simon, el protagonista de Silent Hill: Townfall. El actor forma parte del elenco de IT: Bienvenidos a Derry y también cuenta con un papel en La Odisea. El nuevo avance permite escuchar su actuación y ver varias de las reacciones del personaje ante lo que encuentra después de volver al pueblo.

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La persona que llama a Simon tiene la voz de Terry O’Quinn, conocido por interpretar a John Locke en Lost y por su participación en The Walking Dead: The Ones Who Live. Su personaje parece conocer el pasado del protagonista y utiliza esa información para presionarlo, aunque Konami todavía no reveló su identidad ni sus motivaciones.

Kezia Burrows, quien trabajó en Observation, dará vida a la enfermera que conversa con Simon. Su inclusión conecta a Townfall con un elenco que reúne a intérpretes con experiencia en televisión y videojuegos. La presentación también señala que entre los actores hay ganadores y nominados a los premios Emmy, aunque no detalla todos los papeles que aparecerán en la versión final.

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El uso de actores reconocibles se aprecia mediante captura de interpretación, una técnica que registra movimientos, gestos y diálogos para trasladarlos a los personajes digitales. En el tráiler, las conversaciones mantienen el foco en los rostros y en las pausas entre respuestas, antes de pasar a las secuencias con criaturas y escenarios cubiertos por la niebla.

Silent Hill: Townfall, de Screen Burn Interactive.

Fecha de lanzamiento y espera en Xbox

Silent Hill: Townfall estará disponible el 24 de septiembre para PlayStation 5 y PC. Las fuentes no indican una hora de lanzamiento, requisitos técnicos para computadoras ni posibles diferencias entre ambas versiones. Tampoco se detallaron ediciones, precios o beneficios por reserva.

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Los usuarios de Xbox Series no podrán jugarlo en la misma fecha. El acuerdo de exclusividad mencionado mantendrá al título fuera de esas consolas durante un período todavía no informado. Konami tampoco comunicó cuándo terminará ese plazo, de modo que la versión para Xbox permanece sin una fecha concreta.

La presentación de Gamescom deja definidos los elementos centrales del juego: Simon será obligado a regresar a St. Amelia, la trama ocurrirá en Escocia durante 1996 y el reparto estará encabezado por Adepo, O’Quinn y Burrows. El próximo dato confirmado es el lanzamiento del 24 de septiembre en PlayStation 5 y PC.

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