Malditos Nerds

SPINE - This is Gun Fu mostró nuevo tráiler y llegará en 2027

El juego de Nekki que combina Gun Fu y acción cinematográfica en un universo cyberpunk está cada vez más cerca y participamos de un evento exclusivo

Spine presenta un nuevo tráiler.
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SPINE - This is Gun Fu es el nuevo juego de Nekki que combina acción cinematográfica, combate cuerpo a cuerpo y disparos en un universo cyberpunk. Si bien el esperado título saldrá el año que viene, desde Malditos Nerds | Infobae tuvimos la posibilidad de participar en un evento exclusivo donde se nos mostró el tráiler presentado en Future Games Show y nuevos detalles del juego junto a su director Dmitry Pimenov.

Este lanzamiento es el título más ambicioso del estudio hasta el momento ya que, principalmente, son reconocidos por haber lanzado videojuegos mobile y ahora buscarán trasladar toda su experiencia y conocimientos adquiridos a un título que llegará a todas las plataformas. Un sistema de combate preciso y divertido, cámara cinematográfica y animaciones de primer nivel son algunas de las principales promesas.

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SPINE - This is Gun Fu, de Nekki.
SPINE - This is Gun Fu, de Nekki.

SPINE - This is Gun Fu busca ser la experiencia Gun Fu más cinematográfica en la industria de los videojuegos y, por este motivo, uno de sus principales focos se encuentra en la cámara que tendrá un rol muy importante tanto desde el aspecto narrativo como en la acción y el combate. Dmitry Pimenov señaló que uno de los mayores desafíos técnicos que tuvo el estudio fue alrededor de la implementación de la cámara.

Por otro lado, el juego fue desarrollado con Unreal Engine 5 y Cascadeur, una tecnología de animación interna de Nekki. La propuesta de la experiencia es lograr un juego que se juegue como una película y señalaron como referencias que tuvieron en cuenta a Jhon Wick, Max Payne, Sifu y la saga Batman Arkham. Esto se debe a querer llevar un combate táctico donde brille el timing, el estilo, y la danza de golpes y armas.

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SPINE - This is Gun Fu, de Nekki.
SPINE - This is Gun Fu, de Nekki.

En cuanto a la narrativa, SPINE - This is Gun Fu nos pone en la piel de Redline, una artista urbana que, junto a su implante de combate, buscará rebelarse ante un sistema controlado por la IA. De esta forma, la principal temática que abordará el juego es la relación entre humanos e inteligencia artificial y lo buscará llevar con mucha profundidad centrada en sus personajes principales.

Durante la presentación, se hizo mucho hiuncapié en el aspecto cinematográfico del juego y hasta cómo utilizaron la ayuda de directores de cine y gente especializada en el mundo cinematográfico para llevar adelante las escenas de acción, pelea y parkour. SPINE - This is Gun Fu promete un combate coreográfico con armas, cuerpo a cuerpo y mucha movilidad y parkour.

SPINE - This is Gun Fu, de Nekki.
SPINE - This is Gun Fu, de Nekki.

La estructura del juego, al estar centrada en su personaje, narrativa y combate de cerca, es más bien lineal con misiones para realizar, lugares de exploración y distintas áreas de recreación donde podremos descansar, escuchar fragmentos de la historia del juego y mejorar y personalizar a nuestra protagonista. Desde Nekki afirmaorn que la duración del juego supera las 10 horas y que será rejugable con modo New Game+ e incremento de dificultades.

La idea del estudio con SPINE - This is Gun Fu es convertir a la entrega en una franquicia y nutrir su narrativa y universo con DLC, comics, juegos de mesa, merchandising y más contenido. El juego tiene su ventana de lanzamiento para nuestro invierno de 2027 y llegará a PlayStation 5, Xbox Series y PC.

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