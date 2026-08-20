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Llevaron a un preso a un desfile y a la feria y denunciaron a guardias penitenciarios en Guatemala

La DGSP presentó denuncias penales por la salida irregular del interno Byron Efraín Ruíz Roque desde la cárcel de Los Jocotes, en Zacapa

Ruíz Roque permanecía recluido porque fue condenado por el asesinato de una persona, mientras crecen los pedidos de reformas para recuperar el control de las cárceles.
La Dirección General del Sistema Penitenciario presentó denuncias penales contra guardias y autoridades del penal de Los Jocotes, Zacapa, por la salida irregular de un reo en Guatemala. (Facebook)
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La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) presentó denuncias penales contra guardias y autoridades del Centro de Detención Preventiva de Los Jocotes, Zacapa, luego de que se difundieran imágenes y publicaciones que mostraron a un privado de libertad fuera del penal en actividades no autorizadas.

La noticia fue confirmada por la propia entidad, que informó sobre la posible participación y/o complicidad de personal penitenciario en la salida irregular del privado de libertad Byron Efraín Ruíz Roque durante el fin de semana.

Según las autoridades del sistema penitenciario, se mantiene una política de cero tolerancia frente a actos de corrupción o conductas fuera de la ley entre sus funcionarios y se aclaró que también iniciaron acciones administrativas.

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El caso Byron Efraín Ruíz Roque: traslado y aislamiento

De acuerdo con la información oficial, Byron Efraín Ruíz Roque fue el privado de libertad que salió del centro carcelario sin autorización y asistió a la feria local de Chiquimula, incluso fue captado participando en un desfile hípico y conciertos.

La situación se hizo pública cuando el diputado José Chic denunció en sus redes sociales: “Los presos van a las ferias”, señalando que el paradero de Ruíz Roque era desconocido tras los hechos.

Ante la presión social y mediática, el Sistema Penitenciario trasladó al interno al Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18, donde permanece aislado mientras avanzan las investigaciones.

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Mientras que en varias fotografías publicadas en las redes sociales se fueron identificados supuestos guardias de la cárcel Los Jocotes, quienes habrían facilitado su salida.

Ruíz Roque permanecía recluido porque fue condenado por el asesinato de una persona, mientras crecen los pedidos de reformas para recuperar el control de las cárceles.
La DGSP informó que investiga la posible participación o complicidad de personal penitenciario en la salida irregular del privado de libertad Byron Efraín Ruíz Roque, luego que identificaran a los guardias en las fotografías publicadas. (Facebook)

La DGSP detalló que colabora con la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público para esclarecer el procedimiento que permitió la salida irregular y determinar las responsabilidades.

“Se han presentado las denuncias ante el Ministerio Público contra quien o quienes resulten responsables de actos al margen de la ley”, indica un comunicado institucional.

Razones de la captura de Byron: persecución y antecedentes penales

Byron Efraín Ruíz Roque fue capturado en 2022 tras una persecución policial en Zacapa. Según registros de la Policía Nacional Civil, la detención ocurrió en el kilómetro 152 de la ruta Interamericana, en las inmediaciones de Agua Blanca.

Ruíz Roque permanecía recluido porque fue condenado por el asesinato de una persona, mientras crecen los pedidos de reformas para recuperar el control de las cárceles.
Byron Efraín Ruíz Roque fue capturado en 2022 tras una persecución policial en Zacapa junto con otros tres sospechosos, según la Policía Nacional Civil. (Facebook)

En ese operativo, los agentes aprehendieron a Ruíz Roque junto con Fredy Alexander Sintuj, Juan Antonio Molina Interiano y Sergio Fabián Vanegas Cruz. Se les incautó una pistola Glock, cinco teléfonos celulares y un vehículo Kia con placas P-490DJM.

Las autoridades informaron que Ruíz Roque y compañía fueron los responsables de atacar minutos antes a un hombre en la zona 3 de Zacapa, y luego se dieron a la fuga.

La persecución culminó cuando los agentes ingresaron al autohotel donde se refugiaron los sospechosos, logrando capturarlos y decomisar las evidencias.

Ruíz Roque fue condenado por el asesinato de una persona, motivo por el cual permanecía recluido.

Ruíz Roque permanecía recluido porque fue condenado por el asesinato de una persona, mientras crecen los pedidos de reformas para recuperar el control de las cárceles.
Al momento de su detención, en 2022, se les incautaron armas de fuego y varios celulares. (Facebook)

Reacciones y demandas de transparencia

El incidente generó reacciones en el ámbito político y social. El diputado José Chic reclamó en declaraciones públicas que se investigue a fondo el caso y que se implementen reformas estructurales para evitar que hechos similares se repitan.

“El Sistema Penitenciario debe explicar qué ocurrió. Estos privilegios no pueden seguir. Se necesita investigar y hacer reformas estructurales para recuperar el control de las cárceles”, expresó el legislador.

Ruíz Roque permanecía recluido porque fue condenado por el asesinato de una persona, mientras crecen los pedidos de reformas para recuperar el control de las cárceles.
El Sistema Penitenciario trasladó a Byron Efraín Ruíz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18, donde permanece aislado mientras avanza la investigación. (Facebook)

La DGSP reiteró que mantiene una postura de cero tolerancia ante cualquier acto de corrupción y que continuará colaborando con las investigaciones para que los responsables enfrenten consecuencias legales.

El privado de libertad permanece bajo resguardo, mientras las autoridades avanzan en las diligencias para esclarecer lo ocurrido y evitar nuevos incidentes.

Mientras que las autoridades realizaron una requisa a gran escala este miércoles en la cárcel Los Jocotes en Zacapa.

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