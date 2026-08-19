Empleados despedidos de Rockstar explican por qué no boicotear GTA 6

Grand Theft Auto VI, de Rockstar. (Difusión)

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Los 31 extrabajadores de Rockstar Games despedidos en Reino Unido en octubre de 2025 pidieron a los jugadores que no boicoteen Grand Theft Auto VI. En un video difundido por el Independent Workers Union of Great Britain (IWGB), propusieron comprar camisetas para financiar su batalla legal contra el estudio, cuyo juicio principal está previsto para septiembre.

Por qué los trabajadores rechazan el boicot

“No boicoteen GTA 6. Luchen por la justicia para las personas que lo hicieron”, señala el mensaje compartido por el sindicato. La campaña busca separar el conflicto laboral del lanzamiento del videojuego, en el que participaron cientos de trabajadores durante años.

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Los exempleados explicaron que dedicaron tiempo, habilidad y creatividad al proyecto y que quieren que el público pueda experimentar el resultado de ese trabajo. Su pedido intenta evitar que una medida contra Rockstar termine perjudicando o invisibilizando la labor de los equipos que desarrollaron el juego.

Esa postura no implica abandonar el reclamo. Los desarrolladores remarcaron que comprar y jugar GTA 6 tampoco debería eximir a Rockstar de responder por los despidos. La alternativa propuesta es adquirir una camiseta del sindicato, cuyos ingresos serán destinados a cubrir los gastos legales del proceso.

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El planteo ofrece a los jugadores dos caminos que pueden coexistir: acceder al videojuego cuando llegue al mercado y respaldar directamente a quienes fueron apartados del estudio. El IWGB considera que esta forma de ayuda puede resultar más útil para el caso que una caída en las ventas cuya incidencia sobre el conflicto laboral sería difícil de medir.

Qué originó el conflicto con Rockstar

Los despidos ocurrieron en octubre de 2025 y afectaron a 31 trabajadores que pertenecían al IWGB. El sindicato interpretó que la decisión buscaba frenar la organización sindical dentro de Rockstar, mientras que el estudio presentó una explicación diferente.

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Rockstar sostuvo que los empleados fueron despedidos por “conducta gravemente inapropiada”. Los reportes sobre el caso indicaron que el motivo estaba relacionado con la difusión de mensajes internos en un servidor de Discord reservado para empleados y miembros del sindicato.

El IWGB rechazó esa versión y vinculó las desvinculaciones con la actividad sindical de los afectados. La coincidencia entre la afiliación de los 31 empleados y los despidos también motivó investigaciones de autoridades británicas. Esa diferencia entre las dos versiones será uno de los puntos centrales del proceso laboral.

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Antes del juicio principal, un tribunal británico ya permitió que los ex trabajadores presentaran sus demandas por presunta inclusión en una lista negra. En términos laborales, una lista negra implica identificar o excluir trabajadores por su participación sindical, con posibles consecuencias sobre su empleo actual o sus futuras contrataciones.

La decisión preliminar fue contraria a Rockstar, pero todavía no resuelve el fondo del conflicto. El juicio que comenzará en septiembre deberá examinar los argumentos, comunicaciones internas y pruebas de ambas partes para determinar si los despidos respondieron a una falta laboral o estuvieron relacionados con la sindicalización.

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Grand Theft Auto VI, de Rockstar.

Las reservas de GTA 6 siguen en marcha

Mientras avanza la disputa, el calendario comercial de GTA 6 continúa sin cambios informados. Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, aseguró que no estaba preocupado por un posible efecto del conflicto sobre las ventas.

Los datos compartidos por el ejecutivo apuntan en esa dirección. Las reservas tuvieron una rápida respuesta del público y la edición Ultimate, con un precio de 99,99 dolares, está vendiendo más unidades que la edición estándar. La cifra contradice las dudas sobre si un precio cercano a los 100 dolares reduciría el interés por las versiones más costosas.

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El juicio coincidirá con una etapa avanzada de la campaña comercial del juego. Hasta entonces, el IWGB mantendrá la venta de camisetas como vía de financiación para los empleados despedidos, mientras Take-Two sigue registrando una mayor demanda de la edición Ultimate que de la estándar.