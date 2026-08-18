Autoridades costarricenses ordenan captura de la exministra de Salud Joselyn Chacón tras no presentarse a juicio en su contra

Joselyn Chacón, exministra de Salud, no se presentó este lunes al juicio que enfrenta por una querella presentada por el exdiputado Francisco Nicolás. Crédito: Delfino

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La exministra de Salud de Costa Rica Joselyn Chacón Madrigal no se presentó este lunes 17 de agosto al juicio que debía enfrentar por una querella que la acusa de injurias, calumnias y difamación contra el exdiputado e ingeniero Francisco Nicolás Alvarado.

El Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José tenía previsto iniciar el debate este lunes. Sin embargo, ante la ausencia de la exfuncionaria y la falta de una justificación presentada en ese momento, el tribunal la declaró en rebeldía y ordenó su captura.

La situación fue confirmada por Nicolás, quien permaneció en el tribunal desde las 8:00 a. m. para el inicio del debate.

“En este momento, la señora Joselyn Chacón Madrigal se encuentra en rebeldía. El juez ordenó a la policía su captura”, manifestó el exdiputado.

Nicolás afirmó que Chacón no presentó una excusa ni un documento que justificara su ausencia cuando estaba previsto el inicio de la audiencia.

“No justificó su ausencia, no presentó ninguna excusa, ni documento”, señaló.

Tampoco se presentó a la audiencia el diputado José Miguel Villalobos, quien ejerció como abogado defensor de Chacón durante el proceso. De acuerdo con la información disponible, se desconoce si continúa representándola.

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Chacón afirma que está hospitalizada

Posteriormente, la propia Joselyn Chacón explicó que no pudo acudir al juicio debido a una incapacidad médica.

Consultada de manera telefónica por Diario Extra, la exministra indicó que se encuentra hospitalizada y que por esa razón no pudo presentarse ante el tribunal.

Chacón señaló que durante la tarde presentaría la documentación médica correspondiente para demostrar su estado de salud y justificar la ausencia.

El abogado de la exministra, quien habría renunciado a la defensa, también confirmó que Chacón se encuentra incapacitada y que presentará la documentación correspondiente.

El despacho judicial deberá determinar cómo continuará el proceso y cuándo se realizará el debate, una vez que se conozca y valore la justificación presentada por la exfuncionaria.

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Chacón manifestó que se encuentra hospitalizada y que presentará una incapacidad médica para justificar su ausencia ante el tribunal. Crédito: Radio Columbia

El juicio acumula varios aplazamientos

El proceso contra la exministra acumulaba cinco aplazamientos antes de la audiencia señalada para este lunes.

Según explicó Nicolás, las suspensiones anteriores estuvieron relacionadas con problemas de agenda alegados por José Miguel Villalobos en su condición de abogado defensor.

El exdiputado afirmó que la audiencia fue señalada nuevamente y que tanto él como su abogado se mantienen a la espera de que el proceso pueda avanzar.

“Ahí estaremos, por lo menos mi abogado y este servidor, para resolver un juicio que ya ha sido pospuesto por sexta vez y todas por razones atribuibles a la parte acusada de la querella y de la acción civil resarcitoria”, declaró Nicolás.

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El proceso contempla, además de la querella penal, una acción civil resarcitoria por ₡10 millones (USD 22 mil)

El exdiputado Francisco Nicolás Alvarado permaneció en el tribunal desde las 8:00 a. m. a la espera del inicio del debate. Crédito: El Observador

La denuncia se originó por un terreno en Esparza

Los hechos que dieron origen al proceso se remontan a febrero de 2023, cuando Chacón todavía ocupaba el cargo de ministra de Salud durante la administración del presidente Rodrigo Chaves.

La denuncia está relacionada con declaraciones realizadas por la entonces jerarca sobre Nicolás y un terreno donde funcionaba el CEN-CINAI de Esparza.

Según la acusación, Chacón señaló a Nicolás por un supuesto tráfico de influencias para favorecer a un “amigo suyo”, propietario de la propiedad donde operaba el centro.

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La versión atribuida a la exministra sostenía que Nicolás habría intervenido para que el Ministerio de Salud comprara ese terreno, que presentaba problemas relacionados con la presencia de insectos.

Nicolás rechazó esos señalamientos. El exdiputado sostiene que su propuesta consistía en impulsar un proyecto de ley para trasladar el CEN-CINAI a un terreno disponible perteneciente a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

También ha afirmado que nunca propuso que el Estado adquiriera un terreno perteneciente a un particular.

El proceso deberá continuar una vez que el tribunal determine la situación derivada de la ausencia de Chacón y valore la incapacidad médica que la exministra anunció que presentaría.

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