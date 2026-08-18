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Impulsan instalación de piloto de emanadores espaciales para prevenir la malaria en Panamá

El plan piloto se realizará en la comarca indígena de Madugandí, informaron las autoridades de Salud

Un indígena muestra la instalación de un dispositivo inocuo, de fácil instalación y que puede mantener su efecto de seis meses a un año. (Minsa)
Un indígena muestra la instalación de un dispositivo inocuo, de fácil instalación y que puede mantener su efecto de seis meses a un año. (Minsa)
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En la comunidad de Puerto Limón, en la comarca indígena de Madugandí, se realizó el lanzamiento del piloto de distribución e instalación de emanadores espaciales para la prevención de la malaria.

Los emanadores espaciales son dispositivos diseñados para liberar de manera controlada partículas en el ambiente, con acción prolongada.

Conocida también como paludismo, la malaria es una enfermedad infecciosa causada por parásitos del género Plasmodium y transmitida principalmente por la picadura de mosquitos hembra del género Anopheles infectados.

Sólo el género anófeles del mosquito transmite la malaria. Los síntomas de esta enfermedad pueden incluir fiebre, vómito y/o dolor de cabeza. La forma clásica de manifestación en el organismo es fiebre, sudoración y escalofríos, que aparecen 10 a 15 días después de la picadura del mosquito.

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Las muestras de sangre son examinadas con un microscopio para diagnosticar la malaria, en donde el parásito es detectado dentro de los glóbulos rojos.

700 habitantes de Puerto Limón, en la comarca indígena de Madugandí, se verán beneficiados con el dispositivo. (Minsa)
700 habitantes de Puerto Limón, en la comarca indígena de Madugandí, se verán beneficiados con el dispositivo. (Minsa)

La malaria afecta a grupos poblacionales de regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo, lo que supone una gran carga para los sistemas de salud pública.

De acuerdo con la información técnica disponible para el piloto de distribución e instalación de emanadores espaciales para la prevención de la malaria, estos son dispositivos inocuos, de fácil instalación y que pueden mantener su efecto durante aproximadamente de seis meses a un año, sin ocupar espacio significativo en las viviendas: se colocan estratégicamente y permanecen instalados durante el período establecido.

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En la última semana epidemiológica se han notificado en el país 19 casos de malaria y se actualizaron un total de 65 casos de semanas anteriores, para tener un acumulado de 4,887 casos.

La instalación de los emanadores está prevista para iniciar el 31 de agosto, con una cobertura aproximada de 700 habitantes de Puerto Limón, como parte de esta experiencia piloto que permitirá evaluar su implementación y generar evidencia para determinar su potencial como una nueva herramienta de intervención contra la malaria a nivel nacional.

Esta iniciativa cuenta con el acompañamiento de Clinton Health Access Initiative (CHAI), organización que brinda apoyo técnico para la implementación del piloto.

Primer plano de un mosquito de color oscuro con patas a rayas y abdomen rojo hinchado, picando un brazo humano con piel clara. Fondo borroso.
Un mosquito de la malaria con el abdomen lleno de sangre pica la piel de un brazo humano, resaltando el riesgo de transmisión de enfermedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La malaria en Panamá registró un repunte en 2025 cuando se registraron las primeras muertes, que no se habían dado desde 2017.

Las estadísticas confirman que en 2023 se notificaron 11,659 contagios y en 2024 el año cerró con 15,109 casos, lo que evidenció una expansión progresiva de la transmisión, especialmente en comarcas y zonas rurales con limitada cobertura de servicios básicos.

La iniciativa representa un nuevo paso en la búsqueda de alternativas sostenibles para complementar las acciones de control de vectores y avanzar hacia una respuesta más efectiva frente a la malaria en Panamá.

Con este piloto, las autoridades de Salud fortalecen las acciones de prevención y control de la malaria mediante estrategias innovadoras, adaptadas a las características de las comunidades de difícil acceso y orientadas a proteger la salud de la población.

La OPS señala que los parásitos Plasmodium vivax y P. falciparum son los más comunes en la malaria, mientras que la P. malariae y P. ovale son parásitos menos conocidos.

Moradores de la comarca de Madugandí fueron capacitados en el uso de los emanadores espaciales para la prevención de la malaria. (Minsa)
Moradores de la comarca de Madugandí fueron capacitados en el uso de los emanadores espaciales para la prevención de la malaria. (Minsa)

De todos estos, la infección adquirida por P. falciparum es la más fatal si no es tratada a tiempo y podría tener serias complicaciones renales y cerebrales, e inclusive la muerte.

La Cloroquina fue el tratamiento de elección para la malaria y es aún usado en la mayoría de los países para el tratamiento de P. vivax, sin embargo, el parásito P. falciparum ha desarrollado una muy diseminada resistencia a este medicamento, y actualmente se recomienda una terapia de combinación basada en la Artemisinina, como tratamiento principal contra este parásito.

Casi la mitad de la población mundial corre el riesgo de contraer el paludismo, de acuerdo con la OMS.

En aquellas zonas donde la tasa de transmisión del paludismo es elevada, el organismo internacional indica que los niños pequeños y las mujeres embarazadas son particularmente vulnerables a la infección y a la muerte por esta enfermedad.

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