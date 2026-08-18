Panamá realizará una movilización nacional para eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti

Un mosquito Aedes aegypti se posa sobre una superficie clara y muestra los detalles de su cuerpo oscuro, patas rayadas y alas traslúcidas en un encuadre macro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La eliminación de criaderos de mosquitos se convertirá en la prioridad nacional en Panamá, cuando el próximo domingo brigadas de salud serán desplegadas en las 15 regiones del país para visitar los hogares, a fin de combatir el avance del dengue.

En lo que va del año el Ministerio de Salud (Minsa) reporta 5,318 casos de dengue, y de esa cifra, 4,628 casos son sin signos de alarma, mientras que 654 presentan signos de alarma y se reporta 36 casos de dengue grave.

Ante esta eventualidad, el Minsa ha organizado una jornada intensiva con acciones directas en las viviendas y en los espacios donde suele reproducirse el mosquito transmisor.

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El operativo se enmarca en la Cruzada Nacional contra el Dengue y las Arbovirosis.

El objetivo es involucrar activamente a familias, instituciones y organizaciones sociales para desmantelar los focos del mosquito Aedes aegypti.

La nebulización solo ayuda a disminuir la cantidad de larvas y de mosquitos adultos en los lugares más expuestos. (Minsa)

Las autoridades han puesto el acento en zonas con alta cantidad de casos, donde se realizarán intervenciones específicas.

El plan, según las autoridades de Salud, consiste en que equipos sanitarios identificados recorran simultáneamente todas las regiones, solicitando ingresar a los domicilios.

Allí, los especialistas asesorarán y colaborarán con los residentes para detectar y retirar objetos o lugares que puedan retener agua, ya que estos pueden convertirse en criaderos del mosquito.

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Durante la jornada no solo se realizarán inspecciones visuales, pues dependiendo de las necesidades detectadas en cada sitio, se aplicarán técnicas como el chacarreo —limpieza intensiva de áreas— y la nebulización, que ayuda a disminuir la cantidad de larvas y de mosquitos adultos en los lugares más expuestos.

La Dra. Oris Iglesias, directora nacional de Promoción de la Salud, destacó que “la educación sanitaria y la participación comunitaria son fundamentales” para frenar el avance de la enfermedad.

Educación sanitaria y participación comunitaria son fundamentales para frenar el avance de la enfermedad, señaló la Dra. Oris Iglesias, directora nacional de Promoción de la Salud. (Minsa)

La especialista recalcó que la prevención solo es posible si cada persona y cada institución asumen un rol activo y coordinado.

Como parte de la campaña, se promueve la estrategia “Lavar, tapar, voltear y tirar”.

Esta consiste en limpiar frecuentemente los recipientes de agua, tapar todos los depósitos, voltear bajo techo los objetos que puedan retener lluvia y eliminar correctamente los objetos inservibles.

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Las autoridades señalan que prevenir el dengue requiere atención constante en el entorno doméstico, por lo que han recomendado que cada familia dedique al menos diez minutos semanales a revisar patios, jardines y rincones donde pueda acumularse agua. Este control sistemático puede evitar la aparición de criaderos y, por consiguiente, de nuevos casos.

Para contener los brotes de dengue, el control domiciliario resulta esencial: solo eliminando los lugares donde el mosquito pone sus huevos se puede interrumpir su ciclo y evitar la transmisión. La fumigación, aunque útil, no reemplaza la necesidad de retirar los criaderos de manera permanente.

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Eliminar cualquier recipiente que pueda acumular agua es la medida más efectiva, advierte Salud. (Minsa)

La movilización nacional cuenta con la colaboración de organizaciones no gubernamentales, universidades, juntas comunales, autoridades locales y líderes comunitarios. Samuel Escudero González, coordinador nacional de la Estrategia de Gestión Integrada, señaló que la campaña suma los esfuerzos de todos estos actores para alcanzar mejores resultados.

El llamado de las autoridades es claro: la lucha contra el dengue es una tarea colectiva. Cada criadero eliminado significa una posibilidad menos de que el mosquito se multiplique y cause más infecciones.

El dengue, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado.

Es una enfermedad que afecta personas de todas las edades, con síntomas que varían entre una fiebre leve a una fiebre incapacitante, acompañado de dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en músculos y articulaciones, y eritema.

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La enfermedad puede progresar a formas graves, caracterizada principalmente por choque, dificultad respiratoria y/o daño grave de órganos.