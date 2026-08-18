Víctor Bisonó asume la Cancillería dominicana

La reunión entre Víctor “Ito” Bisonó y Roberto Álvarez abre el proceso de transición en el MIREX (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

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Víctor -Ito- Bisonó asumió este lunes la conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana tras ser juramentado por la vicepresidenta Raquel Peña, en cumplimiento del decreto presidencial 554-26.

El acto oficial, realizado en Santo Domingo de Guzmán, formalizó la designación de Bisonó al frente de la Cancillería, una decisión adoptada por el presidente Luis Abinader. La información fue difundida por el propio Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), que detalló los pasos iniciales de la nueva gestión.

Tras la toma de posesión, Bisonó sostuvo una reunión de trabajo en la sede del MIREX con Roberto Álvarez, quien ocupó el cargo hasta el domingo anterior. El encuentro, que contó con la presencia de los viceministros Rubén Silié, Francisco Caraballo, Hugo F. Rivera, Opinio Díaz y Celinés Toribio, así como directores de la institución, formó parte del proceso de transición para asegurar la continuidad de las políticas y proyectos en curso.

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La transición en la Cancillería

De acuerdo con el comunicado divulgado por el Ministerio, durante la reunión ambos funcionarios intercambiaron información sobre los principales asuntos de la política exterior dominicana y revisaron los temas prioritarios que actualmente gestiona la Cancillería. “La transición se desarrolla con normalidad y en un clima de colaboración institucional”, se lee en la nota oficial.

El presidente Luis Abinader designa a Víctor “Ito” Bisonó como nuevo canciller (Foto archivo, cortesía Ministerio de Vivienda)

El nuevo canciller cuenta con una trayectoria de más de 30 años en el servicio público. Antes de asumir este cargo, Bisonó se desempeñó como ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, y anteriormente, como ministro de Industria, Comercio y Mipymes. También desarrolló una carrera legislativa de 18 años, en la que fue electo en cuatro ocasiones como diputado por el Distrito Nacional.

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Entre los asistentes al acto se encontraban la señora Vilma Arbaje de Contreras, Carolina Cáceres, María Eugenia Castillo y Ramón Pérez Fermín, quienes ejercen funciones directivas en el Ministerio.

La designación de Bisonó busca aportar experiencia administrativa y legislativa a la política exterior dominicana en una nueva etapa gubernamental, según la perspectiva institucional que transmitió el MIREX.

Durante la gestión de Álvarez, el gobierno impulsó reformas orientadas a modernizar la Cancillería. Entre los principales hitos figuran la celebración de concursos públicos para el ingreso a la Carrera Diplomática, la reforma del sistema de recaudación consular y la optimización de los mecanismos de asistencia a ciudadanos dominicanos en el exterior, con especial atención a situaciones de emergencia como el conflicto en Ucrania y los terremotos en Venezuela.

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El excanciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, captado este 13 de mayo, durante una rueda de prensa, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

El rol de la Cancillería en la crisis haitiana

Según detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores, la diplomacia dominicana también tuvo un rol durante la crisis haitiana, al contribuir a la aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU de la Fuerza de Supresión de Bandas en Haití. Además, el país fue anfitrión de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno en 2023 y ejerció en dos ocasiones la Presidencia Pro Témpore del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

A República Dominicana llega una amplia cantidad de ciudadanos haitianos en busca de mejores condiciones, pero muchos de manera irregular.