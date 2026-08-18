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Inició la Semana de la Construcción 2026 con más de 700 asistentes en Ciudad de Guatemala

El congreso sectorial que organiza la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción lleva a primer plano iniciativas como Xochi, AeroMetro, Metro Riel y Corredor Verde, mientras empresas y autoridades discuten cómo reducir cuellos de botella administrativos

La construcción genera uno de cada once empleos en Guatemala y concentró alrededor del 9% de la población ocupada en el tercer trimestre de 2025, con más de 700 mil trabajadores.
La Semana de la Construcción 2026 inició en Ciudad de Guatemala con más de 700 asistentes de toda la cadena de valor del sector. (CIV)
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La Semana de la Construcción 2026 inició en Ciudad de Guatemala con la presencia de más de 700 asistentes que representan a toda la cadena de valor del sector.

Desde el 17 hasta el 21 de agosto, el evento reúne a profesionales, empresas e instituciones en el auditorio de la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción (CGIC).

La cita se consolida como la principal plataforma anual de conocimiento, articulación y negocios de la construcción en el país.

El encuentro ofrece cinco días de actividades en los que confluyen actores de la industria, comercio de materiales, desarrollo inmobiliario, contratistas, proveedores de maquinaria, servicios especializados, academia y estudiantes.

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Dinamismo económico y proyecciones para el sector

De acuerdo con el director ejecutivo de la CGIC, José Andrés Ardón, la construcción mantiene un papel destacado en la economía guatemalteca.

La construcción genera uno de cada once empleos en Guatemala y concentró alrededor del 9% de la población ocupada en el tercer trimestre de 2025, con más de 700 mil trabajadores.
La Semana de la Construcción 2026 se consolida como la principal plataforma anual de conocimiento, articulación y negocios de la construcción en Guatemala. (Cámara de la Industria)

Ardón señaló que el sector creció cerca de 8,5% en 2025 y se proyecta una expansión próxima al 4,7% para 2026, lo que confirma su desempeño positivo.

“La Semana de la Construcción 2026 es el espacio donde ese dinamismo se convierte en conocimiento, inversión y oportunidades de negocio para todo el sector”, afirmó Ardón durante la inauguración del evento.

Congreso sectorial y grandes proyectos de infraestructura

El congreso sectorial constituye el eje central del evento y aborda los temas que definen la agenda de la industria: agilización de la tramitología, permisos de construcción, innovación en materiales, construcción sostenible, desarrollo inmobiliario y el reto de la vivienda.

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La agenda incluye la presentación de proyectos estratégicos como Xochi, AeroMetro, Metro Riel y Corredor Verde. Estas iniciativas se presentan ante autoridades y representantes de los sectores público y privado.

El programa contempla, además, una visita técnica al proyecto Izaya de Rosul, ubicado en San Miguel Petapa, y espacios de networking sectorial que promueven la generación de nuevas conexiones entre empresas, líderes y profesionales.

La construcción genera uno de cada once empleos en Guatemala y concentró alrededor del 9% de la población ocupada en el tercer trimestre de 2025, con más de 700 mil trabajadores.
La Semana de la Construcción 2026 se consolida como la principal plataforma anual de conocimiento, articulación y negocios de la construcción en Guatemala. (Cámara de la Industria)

Innovación y relevo generacional

La demanda de talento en la construcción se refleja en cifras que, según la CGIC, muestran que el sector genera uno de cada once empleos en Guatemala.

Durante el tercer trimestre de 2025, la construcción concentró aproximadamente 9% de la población ocupada, lo que equivale a más de 700 mil trabajadores. Ante este panorama, el evento apuesta por el relevo generacional a través del Buildathon 2026, una competencia de innovación abierta que impulsa soluciones para retos reales del sector.

El pasado 14 de agosto, doce equipos de estudiantes y profesionales participaron en el Buildathon, donde desarrollaron propuestas apoyados por inteligencia artificial (IA) y la mentoría de expertos.

El Buildathon 2026 reunió a doce equipos que desarrollaron propuestas con inteligencia artificial para agilizar permisos de construcción y promover materiales sostenibles, con capital semilla y un viaje a Bogotá como premios.
La construcción genera uno de cada once empleos en Guatemala y concentró alrededor del 9% de la población ocupada en el tercer trimestre de 2025, con más de 700 mil trabajadores. (CIV)

Los desafíos se enfocaron en agilizar los permisos de construcción y en promover el uso de materiales sostenibles.

Luego de la jornada de trabajo y presentación de prototipos, los equipos presentaron sus propuestas ante un jurado el 18 de agosto.

El equipo ganador se anunciará el 20 de agosto y las mejores soluciones recibirán capital semilla: USD $5,000 para el primer lugar, USD $3,000 para el segundo y USD $2,000 para el tercero.

Además, un integrante del equipo ganador viajará a Bogotá, Colombia, para presentar su proyecto en el Building Latam Fest 2026.

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