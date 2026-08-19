Karol Sevilla le confesó a Mario Pergolini la crisis que afrontó luego del éxito de Soy Luna: “No era yo”

Karol Sevilla habló de la depresión que sufrió tras alcanzar la fama (Video: Otro Día Perdido. El Trece)

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El suceso de Soy Luna, la tira juvenil que marcó a una generación en Latinoamérica, marcó un punto de quiebre en la vida personal y profesional de Karol Sevilla. La joven actriz, reconocida por su ascenso meteórico a la fama, compartió en el programa Otro día perdido (El Trece) cómo el éxito terminó por arrastrarla a una profunda crisis emocional.

Durante la conversación con Mario Pergolini, Karol no dudó en poner en palabras el desconcierto que le provocó la popularidad: “Yo sí me perdí bastante. Nadie te prepara para ser tan famosa. Lo que viví fue gigante y es normal que pierdas los pies en la tierra”, admitió, dejando ver una vulnerabilidad poco habitual en figuras públicas de su generación.

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Karol Sevilla afirmó que su recuperación comenzó cuando entendió que su personalidad vale más que un personaje

En su testimonio, la actriz recordó con crudeza el momento en el que su identidad se diluía entre la exposición mediática y las exigencias del entorno artístico. “Yo me volví insoportable. Era un nivel fuerte, lo admito, porque es interesante cómo pasé por eso. Cuando llegué a México, me di cuenta de que estaba completamente perdida. No era yo, perdí mi identidad”, relató.

La presión por cumplir con las expectativas externas y la desconexión interior la llevaron a atravesar una etapa de depresión severa. “Pasé por una depresión bastante complicada. Me perdí mucho, me deprimí horrible. Veía una tela negra frente a mí y no tenía personalidad”, confesó frente a la audiencia y al propio conductor, quien se mostró sorprendido por el nivel de honestidad de la invitada.

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En el punto más crítico de ese proceso, Karol Sevilla se enfrentó a una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Detalló el día en que la situación la sobrepasó: “Iba a empezar un tour, colapsé y le dije al equipo que me retiraba, que no quería y que necesitaba parar”. El reconocimiento de sus propios límites fue, según sus palabras, el primer paso hacia la recuperación.

Karol Sevilla reveló que atravesó una depresión severa en medio de la presión mediática y las exigencias artísticas

La experiencia de la actriz pone en primer plano los riesgos emocionales que implica una fama temprana. Sevilla describió cómo el entorno puede contribuir a alejar a una persona de su esencia, mientras la presión mediática y el ritmo profesional impiden procesar los cambios personales.

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En respuesta a la pregunta sobre qué fue lo que le ayudó a salir adelante, Karol concluyó en la charla: “Me di cuenta de que un personaje no vende más que tu personalidad”. Esta reflexión funcionó como guía para reconstruir su autoestima y reencontrarse con su verdadera identidad después del colapso.

El testimonio de Karol Sevilla en televisión abrió, una vez más un debate sobre el costo humano de la exposición pública y la salud mental en la industria del espectáculo. Su relato evidencia que alcanzar el éxito no garantiza el bienestar emocional y que, en ocasiones, la búsqueda de reconocimiento puede tener consecuencias duras y silenciosas.

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Mario Pergolini quedó impactado por la sinceridad con la que Karol Sevilla habló de su vulnerabilidad en televisión

Durante la emisión, el conductor Mario Pergolini quedó impactado por la sinceridad con la que la actriz abordó su historia. El diálogo entre ambos permitió visibilizar la importancia de poner en palabras los momentos de vulnerabilidad y buscar ayuda cuando la presión se vuelve insostenible.

El relato de Karol Sevilla ofrece una mirada íntima sobre los desafíos que enfrentan los jóvenes artistas en la actualidad. Su caso pone sobre la mesa la urgencia de hablar abiertamente de la salud mental, el impacto de la industria del entretenimiento y la necesidad de construir redes de apoyo para quienes atraviesan situaciones similares.

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La presencia de Sevilla en Otro día perdido dejó una enseñanza clara: más allá de los personajes y el reconocimiento, lo fundamental es mantener el contacto con la propia autenticidad y no perderse en el ruido de la fama. Como ella misma aprendió, “un personaje no vende más que tu personalidad”, una frase que resume el duro aprendizaje tras una etapa de sombras y búsqueda personal.