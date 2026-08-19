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Wanda Nara mostró cómo sigue su tratamiento por la leucemia, entre jeringas y extracciones: “Hoy arranqué así”

La conductora eligió visibilizar el costado menos conocido de su día a día y puso el foco en la importancia de los chequeos médicos

A casi tres años de confirmar su diagnóstico, Wanda Nara compartió cómo vive su tratamiento médico en la privacidad (Instagram)

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En los últimos días, Wanda Nara decidió apartarse del ruido mediático que suele rodear su vida y concentrarse en su salud y en el bienestar de su círculo más íntimo. Fiel a su costumbre de mantener informados a sus seguidores, la empresaria y conductora compartió en redes sociales una parte de su rutina que pocas veces muestra: los controles médicos que realiza periódicamente a raíz de la leucemia mieloide crónica que le diagnosticaron en 2023. Lejos de escándalos y titulares estridentes, Wanda optó por visibilizar el costado más humano y vulnerable de su día a día.

En una de sus últimas publicaciones, la mediática subió una imagen relacionada con el tratamiento y la acompañó con una frase sencilla pero contundente: “Hoy arranqué así. Mi control y tratamiento que mucho no comparto con ustedes”.

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Ante la cámara, Wanda mostró la preparación de dos jeringas llenas y una tercera extracción de sangre en curso, junto a diversos tubos sobre una mesa de laboratorio, en una escena que dista mucho de las producciones de moda o las salidas glamorosas a las que suele tener acostumbrados a sus seguidores. Con este gesto, Wanda volvió a poner sobre la mesa la importancia de la salud y la normalización de los controles médicos regulares, algo que se volvió central en su vida desde hace tres años.

El informe médico de Wanda Nara que indica que tiene leucemia mieloide crónica (Instagram)
El informe médico de Wanda Nara que indica que tiene leucemia mieloide crónica

El diagnóstico de leucemia mieloide crónica llegó en julio de 2023 y marcó un antes y un después en la agenda personal y familiar de Nara. A partir de ese momento, comenzó un tratamiento específico y se sometió a controles periódicos para monitorear su estado de salud, tanto en Argentina como en Turquía, país donde alternaba su residencia debido a los compromisos profesionales de su exesposo, Mauro Icardi. Fue recién en diciembre de ese año cuando decidió hacer público el informe médico de la Fundación Fundaleu, donde por primera vez dio a conocer el diagnóstico exacto de su enfermedad. El documento detallaba: “Comunicamos que la paciente Wanda Solange Nara desde el mes de julio de 2023 se encuentra en seguimiento en FUNDALEU por una Leucemia Mieloide Crónica con respuesta satisfactoria al tratamiento administrado. Realiza estudios periódicos en Argentina y Turquía para el control de su enfermedad”.

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Desde que optó por hablar abiertamente sobre su enfermedad, Wanda comenzó a compartir con sus seguidores diferentes momentos de este proceso. Si bien en reiteradas ocasiones manifestó que intenta llevar adelante una vida lo más normal posible y continuar con sus proyectos personales y laborales, también eligió mostrar el detrás de escena de los controles y el tratamiento. Cada vez que publica este tipo de contenido, los mensajes de apoyo y aliento por parte de sus seguidores no tardan en llegar, generando una red de contención virtual que la acompaña desde distintas partes del mundo.

En junio de 2024, Wanda Nara mostró los estudios que se hizo para controlar su leucemia mieloide crónica (Instagram)

Uno de los momentos más recordados de este proceso ocurrió en junio de 2024, cuando Wanda publicó una foto desde Fundaleu, el centro de referencia en internación e investigación de enfermedades de la sangre, donde lleva adelante parte de su tratamiento. En esa oportunidad, también subió un video en el que se la veía sacándose sangre, rodeada de tubos de ensayo, algodones, etiquetas y planillas de laboratorio. En el video, se escucha a una extraccionista tranquilizándola: “Bueno tenemos que hacer todo esto hoy. Tranquila ¿por qué tenés miedo? si es lo mismo que la otra vez, no pasa nada”, a lo que Wanda respondió: “¿Sí? No fue tanto la otra vez”. Junto al audiovisual, la empresaria escribió: “En esta”,.

La publicación de estos últimos días volvió a poner el foco en esa parte menos visible de la vida de Nara. Con pocas palabras y una imagen, dejó en claro que los controles médicos y el tratamiento siguen formando parte de su rutina, aun cuando continúa adelante con su agenda personal y profesional. Sin grandilocuencias ni dramatismos, la empresaria eligió mostrar que detrás de la figura pública también hay una persona que, como tantas otras, transita una enfermedad crónica y apuesta por el cuidado y la constancia como pilares para seguir adelante.

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