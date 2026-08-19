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Murió a los 68 años Pucho Ponce, histórico bajista de Los Tekis

Nacido en Córdoba, llevaba más de tres décadas en el emblemático grupo jujeño, clave en la renovación del género. La sentida despedida de la banda y de colegas como Soledad Pastorutti

Hombre de perfil con barba y cabello canoso toca un bajo eléctrico. Lleva camisa clara, camiseta marrón y reloj. Luces de estudio al fondo
Pucho Ponce en un estudio de grabación con Los Tekis
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La noticia sacudió al mundo del folclore argentino: murió José Luis “Pucho” Ponce, histórico bajista de Los Tekis, a los 68 años. El deceso fue confirmado mediante un comunicado difundido por la banda en sus redes sociales, donde lo despidieron con palabras cargadas de emoción y gratitud. El músico, oriundo de Villa María, Córdoba, fue parte esencial del grupo desde 1995 y su figura trascendió la música para dejar una huella en distintas generaciones de seguidores.

Durante más de tres décadas, Ponce acompañó el crecimiento artístico de Los Tekis, consolidándose como uno de los pilares de una de las agrupaciones más reconocidas del folclore nacional. Su historia dentro del conjunto se entrelaza con la evolución del folclore jujeño y la proyección nacional que alcanzó la banda desde mediados de los años ’90. Desde entonces, se mantuvo como una presencia constante, aportando no solo su destreza en el bajo sino también su carisma y calidez humana, atributos destacados por colegas y seguidores.

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Un mensaje de despedida y duelo en texto blanco sobre un fondo oscuro con pequeños puntos luminosos
El comunicado oficial de Los Tekis anunciando la muerte de Pucho Ponce

La noticia de su fallecimiento generó una profunda conmoción en la comunidad musical. Los Tekis expresaron en su mensaje de despedida: “Hoy ya no estás físicamente entre nosotros pero tu espíritu trasciende en cada canción y en cada corazón carnavalero”. El grupo destacó el optimismo, creatividad y alegría de Pucho, quien supo ser, además de músico, artista y poeta. Este espíritu, según la banda, seguirá acompañando a quienes compartieron escenario y vida con él.

Su aporte musical se reflejó tanto en el bajo como en la energía que transmitía en cada actuación. Ponce fue reconocido por su capacidad para conectar con el público y por su cercanía con las nuevas generaciones de seguidores. Su legado se percibe en la marca que dejó en la identidad sonora de Los Tekis, así como en la relación de camaradería que forjó con sus compañeros de banda.

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Pantalla negra con texto blanco que dice "Hoy ya no estás físicamente entre nosotros", "Un GRACIAS ASÍ DE ENORME", "Te amamos por siempre", y "Los Tekis"
El grupo publicó una conmovedora despedida en sus redes sociales

El reconocimiento de colegas y la comunidad folclórica no tardó en llegar tras conocerse la noticia de su muerte. Entre los mensajes más sentidos se destaca el de Soledad Pastorutti, quien escribió: “Que pena tan grande… cómo vamos a extrañar a este gran compañero. Los abrazo con todas mis fuerzas amigos… cariños para ustedes y para la familia de mi amigo Pucho”. El grupo Ceibo también manifestó su pesar: “Te vamos a recordar por siempre como el gran tipo que fuiste Pucho querido. ¡Abrazos Tekis hermanos del alma!”. Estas expresiones reflejan el impacto personal y profesional que tuvo Ponce en el ambiente musical.

En los mensajes oficiales y en las redes sociales, la figura de Pucho fue asociada reiteradamente con la alegría y la bonhomía. Los Tekis subrayaron: “Una parte de tu alma creativa, alegre, optimista, el artista, el poeta, nos va a seguir acompañando”. La despedida incluyó un agradecimiento explícito: “¡Un gracias así de enorme por tanto! Tuvimos suerte de cruzarnos con un tipazo como vos. Te vamos a extrañar mucho”.

Hombre de bigote en camiseta bicolor toca bajo eléctrico blanco en escenario con público. Otra imagen lo muestra posando en entorno rural
Pucho Ponce, figura clave de Los Tekis y artista querido en el ambiente del folclore

Más allá de su carrera como bajista y músico, José Luis Ponce desarrolló a lo largo de su vida una faceta artística ligada al dibujo. Con el paso de los años, esta pasión ocupó un lugar cada vez más importante en su rutina diaria. En los últimos tiempos, había retomado la actividad con mayor dedicación, produciendo obras que se caracterizaban por trazos sencillos y una mirada personal, rasgos que definieron su expresión visual tanto como la musical.

El dibujo le permitió explorar otras dimensiones de su creatividad, y sus trabajos fueron valorados tanto por sus compañeros de banda como por los seguidores que lo acompañaron durante su carrera. Esta veta artística se convirtió, especialmente en los últimos años, en un complemento de su identidad pública, permitiendo a Ponce mostrar una sensibilidad distinta y ampliar el alcance de su obra.

El testimonio de quienes lo conocieron de cerca resalta la importancia de este costado creativo. En palabras de Los Tekis: “Una parte de tu alma creativa, alegre, optimista, el artista, el poeta, nos va a seguir acompañando”. El grupo dejó claro que su legado no se limita al escenario, sino que se proyecta en las diferentes manifestaciones de su talento.

Hombre canoso con barba y bigote, vestido con camiseta negra y pantalón negro, sostiene un bajo eléctrico blanco sobre un fondo blanco. Está descalzo
El músico Pucho Ponce en una foto promocional de Los Tekis

El dolor de la banda quedó plasmado en un mensaje dirigido directamente a su compañero: “Amigo, hermano, cumpita de la música y de la vida… No existen las palabras que puedan expresar el vacío que sentimos en este momento. Seguimos sin entender, ayer hablando y hoy sin poder abrazarte”.

El comunicado también rememoró los años compartidos: “Tantos años juntos, tantos sueños compartidos”. Los integrantes recordaron especialmente los abrazos cálidos, las charlas y las risas, elementos que definieron la presencia de Ponce en el grupo y la importancia de su figura.

En el comunicado oficial de despedida, la banda aseguró: “Hasta el otro carnaval, ya nos reencontraremos, cuando sea la hora. Te amamos por siempre”.

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Los TekisJosé Luis Pucho Ponce

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