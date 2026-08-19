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Valeria Lynch sorprendió al cantar con una banda callejera en plena avenida Corrientes: el video que se hizo viral

En medio de su paso por el centro porteño, la reconocida artista se sumó a interpretar junto a unos músicos la canción “Arrancacorazones” de Ataque 77

Al ritmo del tema "Arrancacorazones" de Ataque 77, Valeria Lynch se puso a cantar junto a una banda callejera en plena calle Corrientes (Instagram)

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En medio de una noche porteña llena de ritmo y sorpresas, Valeria Lynch se animó a romper la rutina y regalarles a los transeúntes un momento inolvidable sobre la emblemática avenida Corrientes. Lejos de los escenarios habituales y las luces del espectáculo, la cantante se sumó espontáneamente a una banda callejera y, micrófono en mano, sorprendió a todos al sacar a relucir su talento vocal, acompañada por la energía del público y la complicidad de los músicos.

La reconocida cantante publicó en sus redes un clip en el que se la pudo apreciar entonando “Arrancacorazones” de Ataque 77, acompañada por el vocalista de la banda Calle Francia, ante la sorpresa y el entusiasmo de quienes pasaban por el lugar. “¡Aguante la música!”, escribió Valeria para acompañar el video, y agregó: “¡Y me metí a cantar con una súper banda en plena calle Corrientes!”.

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Durante el breve show, Valeria se mostró visiblemente emocionada y sonriente, disfrutando de la complicidad con los músicos y la calidez del público ocasional que se detuvo a disfrutar de la escena. La banda Calle Francia no tardó en agradecerle, escribiendo en los comentarios: “Qué genia. Mil gracias… Toda la banda te envía un gran abrazo”. Los seguidores de Valeria también celebraron el gesto con mensajes de admiración. “Vale, sos una genia”; “La mejor. Sos una genia, Vale. Me imagino esos chicos la alegría que tenían”; “Genia total, solo una grande como vos en todos los sentidos hace eso”, fueron solo algunas de las reacciones que se multiplicaron en sus redes.

Debut de Valeria Lynch y Mariano Martinez Carlos Paz
La artista mantiene una relación romántica con Mariano Martínez de Ataque 77 hace años (Mario Sar)

El hecho cobró un significado aún más especial por la elección de la canción. “Arrancacorazones” pertenece a Ataque 77, la banda liderada por Mariano Martínez, actual pareja de Lynch. La propia artista relató en una entrevista en Otro día perdido (El Trece) cómo comenzó su vínculo profesional con Martínez muchos años antes del romance. “Mariano fue productor de dos discos míos. Yo empecé haciendo rock en los 70, cuando el rock era marginal y cuando cantábamos en los sótanos. Era difícil poder sacar a la luz un género tan duro, tan fuerte, y sobre todo una mujer”, recordó.

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Sobre el inicio del romance, Valeria contó a Infobae que Mariano apareció de nuevo en mi vida en 2017, cuando quería grabar Arrancacorazones. Ahí empezamos a trabajar juntos”. Por aquel entonces, ambos estaban en pareja y el vínculo surgió primero como una sociedad profesional. “Entre canción y canción había algo en el aire. Nos gustábamos, los dos lo sabíamos, pero ninguno avanzaba”, confesó la cantante.

La cantante estuvo como invitada y habló de los comienzo de su romance con el músico (Otro día perdido - El Trece)

En la misma entrevista reveló detalles de aquel primer encuentro en el estudio: “Cuando nos vimos estuvo como una hora sin hablar. Yo estaba con el tecladista y pensaba ‘qué raro que no diga nada’. Cuando me toca tomar la tonalidad de Arrancacorazones él se acerca y me dice: ‘¿Qué te parece si hacemos tal cosa?’. Ahí empezó a hablar de todas las canciones y mi productor le dijo: ‘Desde ahora sos el productor’. No entendíamos nada al principio, pero él dijo: ‘Bueno, está bien’. Y empezamos a trabajar en la preparación de los temas que iba a hacer, los artistas que me iban a acompañar. Ahí lo conocí. Yo tenía una relación, él tenía una relación, así que no pasó nada”.

La noche en la que Valeria Lynch sorprendió a todos en Corrientes, mezclando su historia con la de Calle Francia y la música de Ataque 77, fue celebrada tanto por el público como por la propia artista, quien demostró una vez más su vigencia y su pasión por la música en cualquier escenario, incluso en aquellos que surgen de manera improvisada y mágica en el corazón de la ciudad.

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