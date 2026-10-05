Las reacciones de líderes internacionales tras las elecciones en Brasil

Se prepara el escenario para los anuncios del Tribunal Superior Electoral tras el cierre de las urnas el día de las elecciones generales de Brasil, en Brasilia, Brasil (REUTERS/Mateus Bonomi)

Guardar

El resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil generó este domingo el respaldo de distintos dirigentes latinoamericanos al senador Flávio Bolsonaro, quien se impuso sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva pero no alcanzó el 50% de los votos válidos y deberá enfrentarlo nuevamente en el balotaje del próximo 25 de octubre.

Con el 98,36% de los votos escrutados, Bolsonaro obtuvo el 47,31% de los sufragios, frente al 44,83% de Lula, según los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).

PUBLICIDAD

El presidente argentino, Javier Milei, fue uno de los primeros dirigentes internacionales en felicitar a Bolsonaro por el resultado. “La libertad avanza en Brasil. Felicitaciones querido amigo Flávio Bolsonaro por esta histórica elección ante el comunista de Lula”, escribió en su cuenta de X.

Milei también expresó su intención de fortalecer la relación entre ambos países ante un eventual triunfo de Bolsonaro en la segunda vuelta. “El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas”, afirmó.

PUBLICIDAD

El presidente argentino, Javier Milei, fue uno de los primeros dirigentes internacionales en felicitar a Bolsonaro por el resultado (REUTERS)

El mandatario argentino cerró su mensaje con la frase “viva la libertad, carajo” y acompañó la publicación con una fotografía junto a Bolsonaro y un estandarte con la leyenda: “La victoria no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo”.

También se pronunció la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien reconoció a Bolsonaro por haber quedado primero en la primera vuelta. “Mi respeto y cariño al pueblo de Brasil por una jornada democrática ejemplar en la que pudieron ejercer con orgullo la soberanía popular a través del voto. Mi reconocimiento a Flavio Bolsonaro, ganador de esta primera vuelta”, escribió en X.

PUBLICIDAD

Machado vinculó el resultado brasileño con el escenario político regional. “Los latinoamericanos queremos vivir con libertad, democracia, prosperidad y justicia, y Brasil tiene un peso decisivo en el futuro de nuestra región”, afirmó.

María Corina Machado reconoció a Bolsonaro por haber quedado primero en la primera vuelta (EFE)

En su mensaje, la dirigente venezolana también sostuvo: “Muy pronto Venezuela también avanzará en el camino de la Libertad y dejaremos atrás, para siempre, el comunismo, la violencia y el crimen”.

Por su parte, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, también expresó su respaldo a Bolsonaro durante el escrutinio. “Hoy mi corazón está con Brasil, que Dios se apiade del hermano país como lo hizo con Colombia. El verdadero cambio es derrotar a la izquierda”, escribió en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

De la Espriella envió además un “abrazo grande” a Bolsonaro, a quien calificó como un “amigo”.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella (REUTERS)

Noticia en desarrollo...