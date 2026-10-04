Una fanática de Santiago del Moro celebró su cumpleaños inspirado en el conductor de Gran Hermano: “La próxima ahí estaré”

Santiago del Moro respondió a la publicación de un cumpleaños de 80 años organizado con temática sobre su figura (Video: Instagram)

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Santiago del Moro reaccionó con humor después de descubrir que una mujer había organizado una fiesta de cumpleaños con una temática completamente dedicada a su figura. El conductor de Gran Hermano compartió en sus redes sociales el video que recibió del festejo y acompañó la publicación con un mensaje cargado de humor hacia la protagonista de la velada, quien celebró sus 80 años rodeada de elementos alusivos al presentador.

El material, grabado por los organizadores del cumpleaños, muestra a la homenajeada posando junto a un cartel con la leyenda “POV: tu abuela es fan de Santiago del Moro”, en referencia directa al formato de video viral que retrata situaciones cotidianas desde una perspectiva particular. En las imágenes, la mujer aparece en distintos momentos de la celebración, acompañada por familiares y amigos, todos ellos participando de la ambientación temática que giró en torno a la figura del conductor.

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El conductor bromeó en Instagram con asistir al próximo festejo tras reprochar que no lo invitaron al evento

Entre los elementos más llamativos de la fiesta se destacó un recortable de tamaño real con la imagen de Del Moro, que los invitados utilizaron para sacarse fotografías durante toda la noche. La pieza, que replica la postura y la vestimenta habitual del conductor, se convirtió en uno de los puntos centrales del festejo y apareció en varias de las escenas difundidas, incluso durante los bailes que compartieron los presentes junto a la figura de cartón.

El video también mostró un marco decorativo con la inscripción “Mis 80 años”, utilizado como elemento fotográfico para los invitados, y distintas tomas del salón ambientado con globos amarillos que colgaban del techo, en una decoración que acompañó la temática general de la celebración. La protagonista del cumpleaños, vestida con un conjunto blanco, se la vio sonriente y participativa durante los distintos pasajes de la grabación, interactuando tanto con los invitados como con el recortable del conductor.

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La fiesta incluyó una figura de cartón de tamaño real del conductor para que los invitados se fotografiaran

Tras ver el contenido, Del Moro resubió el video y optó por responder públicamente desde su cuenta de Instagram, donde remarcó el desfase temporal entre la fecha del festejo y el momento en que tomó conocimiento del video. “Recién lo veo jaja. Feliz cumpleaños hermosa”, escribió el conductor al pie de las imágenes, en un mensaje dirigido directamente a la homenajeada.

El posteo del presentador no se limitó al saludo de cumpleaños, sino que incluyó además una chicana dirigida a los organizadores del evento por no haberlo invitado a participar de la celebración. “La próxima inviten que ahí estaré”, remarcó el presentador, en un tono distendido.

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La decoración del salón contó con globos amarillos y un marco para fotos con la inscripción Mis 80 años

La aparición de este contenido se produjo en medio de un período de descanso para el conductor, que se tomó una pausa en su actividad televisiva apenas semanas después de la finalización de Gran Hermano: Generación Dorada, ciclo que condujo durante siete meses sin pausas en Telefe. Como parte de esa etapa, Del Moro había compartido semanas atrás una fotografía con un cambio de imagen rotundo, con la cabeza rapada, junto a un mensaje en el que anunciaba el inicio formal de sus días libres: “Rapado a full, se vienen vacaciones”. Según había contado el propio conductor, sus hijas le habían pedido que se tomara un descanso después del desgaste que implicó conducir un programa diario durante varios meses consecutivos.

La despedida temporal de la pantalla fue uno de los temas que el propio Del Moro abordó tras el final del programa. De acuerdo con lo que contó, planea aprovechar el receso para compartir tiempo con su familia luego del estrés que significa conducir un programa diario. Sus hijas, explicó, le habían pedido que se tomara vacaciones después de la exigencia que implicó conducir el ciclo durante siete meses. El corte de pelo funcionó como la primera señal visible de esa etapa. Lejos de presentar el cambio como parte de una campaña o de un personaje televisivo, Del Moro lo asoció directamente con el comienzo de los días libres.

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