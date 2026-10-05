República Dominicana

La inversión dominicana en San José de Ocoa creció un 94% y estos son los sectores que más se transformaron

Más de 40 obras ejecutadas, miles de hogares con servicios básicos por primera vez y cifras que reflejan un cambio profundo en una provincia del sur dominicano

Los recursos, repartidos entre más de 40 proyectos, financiaron carreteras, acueductos, centros sanitarios, electrificación y equipamientos municipales, un desembolso 94% superior al registrado durante el período previo, según José Ignacio Paliza (Foto cortesía ong Visita República Dominicana)
Los recursos, repartidos entre más de 40 proyectos, financiaron carreteras, acueductos, centros sanitarios, electrificación y equipamientos municipales, un desembolso 94% superior al registrado durante el período previo, según José Ignacio Paliza (Foto cortesía ong Visita República Dominicana)
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Luis Abinader encabezó este domingo el sexagésimo primer Consejo de Ministros, celebrado por primera vez en San José de Ocoa, donde el Gobierno informó que la inversión pública ejecutada en la provincia equivale a USD 110,8 millones (RD 6,726 millones) y comprende más de 40 obras y proyectos.

La reunión contó con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña, ministros, directores generales, autoridades provinciales y municipales, así como representantes de organizaciones comunitarias, iglesias y otros sectores de la provincia.

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El ministro de la Presidencia y secretario técnico del Consejo de Ministros, José Ignacio Paliza, señaló que la inversión representa un aumento de 94% frente al período anterior. Los recursos se destinaron a infraestructura vial, agua potable, salud, educación, deporte, seguridad ciudadana, electrificación y desarrollo municipal.

Carreteras, acueductos y hospitales entre las obras presentadas

El Gobierno eleva a USD 110,8 millones la inversión pública en San José de Ocoa (Foto cortesía Presidencia de la República)
El Gobierno eleva a USD 110,8 millones la inversión pública en San José de Ocoa (Foto cortesía Presidencia de la República)

Durante el encuentro se expusieron los avances de la carretera Rancho Arriba-Nizao, el reasfaltado de la carretera El Pinar de Ocoa y la construcción de la vía Arroyo Palma-Bello Sobrante. También se incluyó la rehabilitación de los muros de gaviones del río Nizao, en el tramo de Rancho Arriba.

En materia de agua potable, las autoridades mencionaron el acueducto múltiple San José de Ocoa-Sabana Larga. En el área de salud, citaron la ampliación de la emergencia y el remozamiento del Hospital Municipal Doctor Guarionex Alcántara.

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El listado incluyó además la construcción del Parque Central y el Palacio Municipal de El Pinar, el asfaltado de calles y caminos vecinales, la electrificación de comunidades de Rancho Arriba, un destacamento policial y funerarias municipales.

Entre las intervenciones deportivas y educativas aparecen el techado de la cancha del Liceo Ángel Emilio Casado, el remozamiento del estadio de softbol, la rehabilitación del multiuso deportivo y el techado del Centro Educativo William Radhamés Encarnación.

Más de 7.600 hogares con servicio eléctrico por primera vez

Los indicadores presentados muestran que 7.600 hogares que no disponían de energía eléctrica ahora cuentan con el servicio. La cantidad de viviendas con alumbrado eléctrico pasó de 83% a 94%.

El Gobierno indicó que 13.100 hogares adicionales accedieron a la recogida formal de basura, lo que elevó la cobertura de 70% a 89%. Además, 12.400 viviendas dejaron de usar leña o carbón para cocinar, mientras que el uso de combustibles adecuados subió de 62% a 80%.

La presentación también consignó que 20.700 hogares comenzaron a contar con sistemas adecuados para la disposición de desechos. El porcentaje de viviendas con inodoro pasó de 45% a 75%.

Paliza afirmó que San José de Ocoa es la tercera provincia con menor nivel de pobreza de la región Sur. Añadió que el ingreso nominal de los hogares aumentó 93% y que el poder adquisitivo registró un incremento de 35%.

El Gobierno informó durante el sexagésimo primer Consejo de Ministros que la inversión aumentó 94% frente al período anterior e incluyó infraestructura vial, agua potable, salud, educación, electrificación y desarrollo municipal (Foto cortesía Presidencia de la República)
El Gobierno informó durante el sexagésimo primer Consejo de Ministros que la inversión aumentó 94% frente al período anterior e incluyó infraestructura vial, agua potable, salud, educación, electrificación y desarrollo municipal (Foto cortesía Presidencia de la República)

Autoridades locales, junto a los ministros, en el encuentro

Los ministros y directores generales expusieron las acciones de sus instituciones y los proyectos previstos para atender las prioridades identificadas en la provincia, con foco en desarrollo productivo, infraestructura y servicios públicos.

El Consejo se realizó en el Polideportivo de San José de Ocoa. Participaron la gobernadora Josefa Oliva Castillo de Peralta, el alcalde del municipio cabecera, Fernando Castillo, el senador Aneudy Ortiz, diputados provinciales y dirigentes comunitarios.

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