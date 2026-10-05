El Salvador

El Salvador es invitado a FIX 2026 en Corea del Sur para impulsar la innovación y la IA

La convocatoria, prevista para octubre, permitirá a instituciones y empresas del país centroamericano establecer contactos con especialistas, compañías y organizaciones de industrias orientadas al futuro digital

La participación en Future Innovation tech eXpo surgió tras reuniones de la Embajada salvadoreña con autoridades metropolitanas de Daegu, previstas para ampliar los vínculos de cooperación bilateral (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
La participación en Future Innovation tech eXpo surgió tras reuniones de la Embajada salvadoreña con autoridades metropolitanas de Daegu, previstas para ampliar los vínculos de cooperación bilateral (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
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El Salvador fue invitado a participar en FIX 2026 (Future Innovation tech eXpo), un evento de tecnología que reunirá en Daegu a empresas, instituciones y especialistas de industrias vinculadas al futuro. La convocatoria surgió tras una agenda de trabajo de la Embajada salvadoreña en la República de Corea con autoridades de esa ciudad.

El anuncio fue comunicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador a través de sus canales oficiales, que informó que la feria se celebrará en octubre en la ciudad de Daegu, uno de los centros económicos, tecnológicos y culturales de Corea del Sur.

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La invitación abre una instancia para que instituciones y actores salvadoreños se vinculen con empresas y especialistas coreanos en sectores como innovación, tecnología e inteligencia artificial “constituyéndose en una nueva oportunidad para promover el intercambio tecnológico y acercar a actores salvadoreños y coreanos”. Esto, en un marco en el que El Salvador actualiza sus políticas nacionales para acercarse cada vez más a un sistema público más tecnológico, a través del uso de IA y herramientas de Google.

La agenda incluyó reuniones con autoridades de Daegu

La delegación de la Embajada de El Salvador en Corea mantuvo encuentros con el alcalde de Daegu, Choo Kyung-ho, y con representantes del Consejo Metropolitano de la misma ciudad.

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El encuentro tecnológico reunirá en octubre a compañías, entidades y expertos de sectores vinculados con inteligencia artificial, movilidad inteligente, industria e innovación (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
El encuentro tecnológico reunirá en octubre a compañías, entidades y expertos de sectores vinculados con inteligencia artificial, movilidad inteligente, industria e innovación (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

Durante las reuniones, los representantes de ambos países analizaron oportunidades de cooperación en desarrollo industrial, movilidad inteligente, comercio, inversión, educación, turismo y cultura. La Cancillería salvadoreña señaló que el diálogo tomó en cuenta las capacidades de Daegu en áreas estratégicas y el interés de El Salvador en consolidarse como socio para proyectos regionales en Centroamérica.

El acercamiento también incluyó conversaciones sobre intercambio de conocimientos entre instituciones académicas y posibilidades de formación en campos tecnológicos. La cooperación educativa y la innovación figuraron entre los ejes de las conversaciones.

El Salvador presentó oportunidades de inversión y exportación

En el plano económico, la Embajada presentó a El Salvador como destino de inversión y como plataforma para compañías coreanas que busquen ampliar sus operaciones en Centroamérica.

La representación diplomática expuso, además, el potencial del café salvadoreño ante importadores, distribuidores y consumidores especializados del mercado coreano. La promoción comercial incluyó inversiones, comercio y el posicionamiento del café de El Salvador.

La participación en FIX 2026 permitirá dar continuidad a esos contactos y acercar a empresas, instituciones educativas y especialistas de ambos países.

El Salvador participará en la feria tecnológica FIX 2026, prevista para octubre en Daegu (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
El Salvador participará en la feria tecnológica FIX 2026, prevista para octubre en Daegu (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

La visita también incluyó un intercambio cultural

Como parte de la agenda, la Embajada entregó a la Alcaldía de Daegu ejemplares de “Jícaras Tristes”, del poeta salvadoreño Alfredo Espino, en español y en traducción al coreano.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que la entrega busca difundir la literatura salvadoreña entre los habitantes de Daegu y ampliar los vínculos culturales entre ambas partes.

La invitación a FIX 2026 quedó como uno de los resultados de la visita diplomática, junto con el compromiso de continuar los intercambios económicos, académicos, tecnológicos y culturales entre El Salvador y la República de Corea.

Sólidas relaciones. El Salvador ratificó su Tratado de Libre Comercio (TLC) con Corea del Sur el 21 de junio de 2018.

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