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Nicole Neumann habló sobre el primer romance de su hija Allegra: “Siento que tengo un hijo más”

La modelo habló del nuevo equilibrio familiar ante la relación de su hija con Lucho Ferrari y cómo adapta límites sin invadir, mientras la adolescencia avanza con discusiones, complicidad y aprendizajes emocionales

Dos jóvenes, una mujer y un hombre, se sientan en una toalla sobre la arena de una playa con conchas. Detrás se observan vegetación y un edificio blanco
Nicole Neumann acompaña el primer romance de Allegra Cubero y dice que con Lucho Ferrari siente que tiene “un hijo más”
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Nicole Neumann no disimula su sorpresa ante los cambios que vive su hija Allegra Cubero en su primer gran romance. La modelo, atenta a cada detalle, habló sobre la relación de la joven: “Es muy gracioso porque igual se pelean como hermanos. Te juro que cuando estamos todos juntos siento que tengo un hijo más porque se pelean entre ellos”. Así resumió la influencer la dinámica entre la adolescente y su novio, Lucho Ferrari, en medio de un clima familiar que combina reglas y complicidad.

A los quince años, Allegra atraviesa una etapa clave. La relación con Lucho Ferrari marca su debut en el terreno sentimental, en una edad en la que, como subraya su entorno, los sentimientos suelen vivirse con intensidad y cada gesto cobra especial relevancia. La joven, hija de Nicole y Fabián Cubero, avanza en su primer noviazgo al tiempo que observa de cerca el ejemplo de su hermana Indiana, quien también está en pareja.

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El noviazgo se desarrolla bajo la mirada atenta de Nicole Neumann, quien desde su programa de streaming no oculta que acompaña de cerca a su hija en este proceso. Para la modelo, la clave está en equilibrar la libertad con ciertos límites, sin perder de vista que la adolescencia es una etapa de exploración emocional.

El inicio de la relación entre Allegra y Lucho no fue casual. Todo comenzó gracias a Manu Urcera, actual pareja de la madre de Allegra, quien empezó a colaborar profesionalmente con el padre de Lucho, conocido como “El Pampa” Ferrari. Este último es un ciclista argentino con trayectoria internacional, exentrenador de la Selección Nacional y protagonista de competencias junto a figuras como Lionel Scaloni. En ese ambiente de entrenamientos y charlas deportivas, surgió el vínculo entre los adolescentes.

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Mujer joven de cabello castaño abraza a hombre joven por el cuello. Él tiene un cubierto blanco en la boca y viste camiseta oscura. Fondo claro
El vínculo entre Allegra Cubero y Lucho Ferrari comenzó por el contacto entre Manu Urcera y “El Pampa” Ferrari

El romance entre Allegra Cubero y Lucho Ferrari se ha vuelto tema de conversación tanto en el ambiente familiar como entre quienes siguen el día a día de la familia mediática. Nicole Neumann no oculta su simpatía por el novio de su hija, describiéndose como una “suegra macanuda” y celebrando que la relación se viva con alegría y naturalidad. “Lo importante es que Allegra mantiene una relación sana y que en esta época, tan marcada para ella y en donde el amor marca mucho, es importante”, afirmó la modelo.

La adolescencia de Allegra transcurre entre los códigos propios de su generación y la guía de adultos que buscan acompañar sin invadir. El hecho de que tanto ella como Indiana estén en pareja ha generado cierta empatía entre las hermanas, quienes a su vez comparten experiencias y consejos. La referencia a las “peleas tipo hermanos” entre Allegra y Lucho refuerza la idea de que la convivencia adolescente está marcada por la espontaneidad y los altibajos emocionales.

Lucho Ferrari besa la mejilla de Allegra Cubero. La joven usa vestido oscuro, el joven camisa blanca. Luces y personas en el fondo. Texto 'felices xv te amo'
La relación entre Allegra Cubero y Lucho Ferrari obliga a adaptar normas de convivencia en el hogar sin perder el humor

En el contexto actual, la relación de Allegra y Lucho se interpreta como una muestra de las nuevas formas de vivir el amor adolescente: con margen para el juego, las pequeñas discusiones y la búsqueda de acuerdos. Para Nicole, la presencia de Lucho en el hogar implica adaptar las normas de convivencia, pero sin perder el sentido del humor.

El caso de Allegra Cubero y su novio permite observar cómo las redes familiares y profesionales pueden ser el punto de partida para las primeras historias de amor. El relato de Nicole Neumann, que combina anécdotas, reflexiones y cierta dosis de humor, ayuda a desdramatizar el proceso y a entender que, para los adolescentes, el amor puede ser tan intenso como cambiante.

Joven rubia de cabello largo besa en la mejilla a joven de cabello oscuro, ambos de pie en una sala con vigas, estanterías y pared de piedra
Indiana y Allegra Cubero comparten experiencias de pareja, lo que sumó empatía y consejos entre hermanas

El primer noviazgo de Allegra Cubero se vive como un acontecimiento familiar, seguido de cerca por su madre y en sintonía con los cambios propios de la adolescencia. La relación con Lucho Ferrari, marcada por la simpatía y las típicas peleas de pareja joven, encuentra su lugar entre el cariño de los adultos y la libertad para crecer. Para quienes se preguntan cómo es el romance de la hija de Nicole y Cubero, la respuesta puede resumirse en la convivencia de reglas, risas y los vaivenes del primer amor.

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