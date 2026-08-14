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Alerta en Letonia: sonaron las alarmas y cazas de la OTAN derribaron un drone mientras la población buscaba refugio

La urgencia interrumpió una celebración religiosa y obligó a la población a tomar medidas de precaución inmediatas. Investigadores buscan restos de la aeronave neutralizada para determinar su origen

Cazas de la OTAN derribaron un dron sobre el noreste de Letonia (Europa Press/Archivo)
Cazas de la OTAN derribaron un dron sobre el noreste de Letonia (Europa Press/Archivo)
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Cazas de la OTAN derribaron a primera hora de este viernes un dron sobre el noreste de Letonia que había ingresado en el espacio aéreo como resultado de la guerra electromagnética de Rusia, según informaron las Fuerzas Armadas del país báltico en un comunicado.

El derribo fue realizado por aviones de la Misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN en la región de Balvi.

Soldados y policías fueron desplegados para localizar los restos del dron.

La alerta provocó que cientos de peregrinos, reunidos por la mayor festividad religiosa católica del norte de Europa, buscaran refugio mientras las alarmas de los teléfonos móviles sonaban alrededor de las 04:00.

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Un aviso advirtió sobre amenazas para el espacio aéreo en las regiones de Augšdaugava, Preiļi, Rēzekne, Balvi y Alūksne.

Se trata de la segunda ocasión en el año en que cazas de la OTAN interceptan un dron desviado en el espacio aéreo letón.

Soldados y policías fueron desplegados para localizar los restos del dron (Europa Press/Archivo)
Soldados y policías fueron desplegados para localizar los restos del dron (Europa Press/Archivo)

El pasado 8 de junio, aviones franceses de la OTAN derribaron un dron extraviado lanzado desde Ucrania y desviado por contramedidas rusas.

Los países bálticos han enfrentado varios accidentes con drones e incursiones en su espacio aéreo.

En mayo, F-16 rumanos de la misión de la OTAN derribaron un dron desviado sobre Estonia.

El incidente más significativo ocurrió también en mayo en Letonia, cuando dos drones impactaron contra una instalación de almacenamiento de petróleo vacía en la ciudad de Rēzekne, en el este del país, y explotaron, causando un pequeño incendio.

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De forma paralela, más al norte, las Fuerzas de Defensa establecieron una zona de restricción temporal a las 04:00.

Las restricciones fueron levantadas alrededor de las 07:30 para el espacio aéreo y unos 15 minutos después para la zona marítima, según la agencia STT.

La medida buscó garantizar la seguridad de las personas presentes y permitir la actuación de las autoridades ante posibles drones, aunque ningún vehículo aéreo no tripulado ingresó en territorio finlandés.

Las Fuerzas de Defensa del país nórdico han restringido el tráfico aéreo y marítimo en la parte oriental del golfo de Finlandia en varias ocasiones durante el verano debido al conflicto.

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