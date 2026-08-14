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El Comité Olímpico Hondureño aclara que Tegucigalpa busca los Juegos Deportivos Centroamericanos 2029

La entidad precisó que la postulación capitalina corresponde al certamen del istmo que organiza ORDECA y no al evento de 2030 bajo Centro Caribe Sports, tras versiones que mezclaron ambos procesos deportivos

La candidatura de Tegucigalpa 2029 corresponde a un torneo de ORDECA y sigue como postulación única ante ese organismo. (Imagen de cortesía)
La candidatura de Tegucigalpa 2029 corresponde a un torneo de ORDECA y sigue como postulación única ante ese organismo. (Imagen de cortesía)
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El Comité Olímpico Hondureño aclaró el 13 de agosto de 2026 que la postulación de Tegucigalpa apunta a organizar los Juegos Deportivos Centroamericanos de 2029 y no los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2030, una precisión con impacto directo sobre el calendario deportivo regional porque se trata de competencias distintas, regidas por organismos diferentes y con alcances geográficos no equivalentes.

La entidad sostuvo en su comunicado oficial que la candidatura hondureña corresponde a un torneo de la Organización Deportiva Centroamericana, ORDECA, y remarcó que, hasta ahora, Tegucigalpa 2029 se mantiene como candidatura única ante ese organismo. La asignación de la sede, agregó, sigue en marcha dentro de los procedimientos formales que deberá resolver el pleno de ORDECA.

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La aclaración respondió a una confusión sobre dos eventos que forman parte de estructuras distintas. Los Juegos Deportivos Centroamericanos reúnen exclusivamente a los siete países del istmo: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

En cambio, los Juegos Centroamericanos y del Caribe dependen de Centro Caribe Sports e incorporan a países de Centroamérica, el Caribe y otras naciones con costas sobre el mar Caribe. Su 25ª edición concluyó en agosto de 2026 en Santo Domingo, República Dominicana, donde México obtuvo el tricampeonato.

Tegucigalpa busca la sede de un torneo reservado a los siete países del istmo

El bloque de respuesta central del comunicado fue directo: Honduras no compite por la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030, sino por los Juegos Deportivos Centroamericanos 2029. Según el Comité Olímpico Hondureño, se trata de “una competencia perteneciente a la Organización Deportiva Centroamericana (ORDECA)” y no de un evento “cuya organización pertenece a otra instancia deportiva regional, Centro Caribe Sports”.

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El Comité Olímpico Hondureño aclaró que la postulación de Tegucigalpa es para los Juegos Deportivos Centroamericanos 2029 y no para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030. (Cortesía: Comité Olímpico de Honduras)
El Comité Olímpico Hondureño aclaró que la postulación de Tegucigalpa es para los Juegos Deportivos Centroamericanos 2029 y no para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030. (Cortesía: Comité Olímpico de Honduras)

El organismo también pidió a los medios y al público esperar los pronunciamientos oficiales de las instancias responsables para evitar nuevas confusiones. En ese marco, insistió en que no debe mezclarse este proceso con “otras competencias del calendario deportivo internacional”.

La última edición de los Juegos Deportivos Centroamericanos se celebró en Guatemala en octubre de 2025. El comunicado recordó además que esta competencia constituye la base inicial del ciclo olímpico regional.

La postulación hondureña tiene apoyo político, deportivo y municipal

El Comité Olímpico Hondureño afirmó que el proceso está bajo su responsabilidad institucional y señaló que la candidatura cuenta con el respaldo del presidente de la República de Honduras, Nasry Juan Asfura. También mencionó el apoyo de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, CONDEPOR.

A esa lista sumó al alcalde de la Municipalidad del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, y al alcalde de la Municipalidad de Puerto Cortés, Giancarlo Rodríguez. La entidad describió ese acompañamiento como parte de una postulación sostenida por autoridades deportivas y municipales del país.

Los Juegos Deportivos Centroamericanos reúnen solo a Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. (Imagen de cortesía)
Los Juegos Deportivos Centroamericanos reúnen solo a Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. (Imagen de cortesía)

El organismo vinculó la candidatura con una meta de desarrollo para el deporte olímpico y federado hondureño. En el texto sostuvo que el proyecto busca abrir nuevas oportunidades para los atletas del país y volver a colocar a Honduras como escenario de la competencia de alto rendimiento centroamericana.

La posibilidad de recibir el certamen, añadió el comité, conectaría con dos antecedentes nacionales: Tegucigalpa 1990 y San Pedro Sula 1997, sedes anteriores de los Juegos Deportivos Centroamericanos. El comunicado describió esas ediciones como parte de la experiencia previa de Honduras en la organización del torneo regional.

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