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República Dominicana reporta 260 casos de leptospirosis, un alza del 180% frente a los registros de 2025

Las estadísticas oficiales confirman que los diagnósticos de leptospirosis en el país casi se triplicaron en 2026, con 260 casos registrados hasta la semana epidemiológica 30, frente a los 93 reportados el año pasado en el mismo periodo

Botas de goma amarillas y guantes de trabajo anaranjados sucios, charco de agua estancada con hojas, basura y una rata, suelo de tierra y vegetación borrosa.
Una persona con botas de goma y guantes observa a una rata junto a un charco de agua estancada con desechos, lo que señala un riesgo ambiental y sanitario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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República Dominicana enfrenta en 2026 un aumento considerable de casos confirmados de leptospirosis, según el más reciente boletín epidemiológico, que reporta 260 casos acumulados hasta la Semana Epidemiológica 30, frente a los 93 notificados en el mismo periodo de 2025. De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, la cifra supone casi el triple de afectados en comparación con el año anterior.

Las autoridades sanitarias detallaron que en la Semana Epidemiológica (SE) 30 de 2026 se confirmaron dos nuevos casos, ambos procedentes de la provincia de Santo Domingo. Aunque en las últimas semanas la tendencia de notificación muestra una reducción, la suma anual evidencia un comportamiento inusualmente alto de la enfermedad respecto a periodos previos.

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La gráfica epidemiológica del boletín muestra que los casos confirmados de leptospirosis han fluctuado a lo largo de las semanas, con picos notificados en los meses de abril, mayo y junio. El mayor repunte se registró alrededor de la semana 19, cuando se superaron los 25 casos confirmados en una sola semana. Tras ese periodo, los registros comenzaron a descender, hasta situarse en dos casos en la SE 30.

Gráfica semanal de casos confirmados de leptospirosis en República Dominicana durante 2026, con picos notificados entre abril y junio.
Gráfica semanal de casos confirmados de leptospirosis en República Dominicana durante 2026, con picos notificados entre abril y junio.

El reporte fue divulgado por el Ministerio de Salud Pública y recoge datos consolidados por las Direcciones Provinciales y de Áreas de Salud (DPS/DAS).

Qué es la leptospirosis y cuál es su impacto

Leptospirosis es una infección bacteriana causada por el microorganismo Leptospira, que afecta tanto a humanos como a animales. La bacteria se encuentra habitualmente en aguas estancadas, suelos húmedos y en la orina de animales infectados, en especial roedores. El contacto directo con estas fuentes contaminadas, sobre todo tras lluvias intensas o inundaciones, facilita la transmisión en comunidades expuestas.

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El Ministerio de Salud Pública advierte que los síntomas principales incluyen:

  • Fiebre alta
  • Dolor en las pantorrillas
  • Dolor abdominal
  • Vómitos
  • En casos graves, insuficiencia renal o hepática. La letalidad puede elevarse si no se realiza un diagnóstico precoz.

La leptospirosis puede prevenirse principalmente a través del refuerzo de la higiene, la protección personal y el control ambiental. El Ministerio de Salud Pública recomienda:

  • Evitar el contacto con aguas estancadas o de origen desconocido.
  • Utilizar botas y guantes al realizar actividades en zonas húmedas o propensas a inundaciones.
  • Mantener los alimentos almacenados en recipientes herméticos para reducir la exposición a roedores.
  • Eliminar basura y escombros que puedan servir de refugio a animales portadores.
  • Consultar de inmediato en centros de salud ante fiebre alta y dolores musculares, sobre todo si se ha estado en contacto con ambientes de riesgo.
Infografía de Infobae sobre cómo prevenir la leptospirosis, con ilustraciones de persona en inundación, botas, guantes, comida en envases, basura y médico.
La infografía de Infobae detalla cinco métodos clave para prevenir el contagio de leptospirosis, incluyendo evitar aguas estancadas, proteger la piel y buscar atención médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades enfatizan que la educación comunitaria y la colaboración de la ciudadanía son esenciales para reducir la incidencia y la gravedad de los brotes.

Casos de dengue también presentan incremento durante 2026

El boletín epidemiológico también reporta un comportamiento ascendente en los casos de dengue. Hasta la Semana Epidemiológica 30 de 2026, se notificaron 224 casos confirmados, mientras que en el mismo periodo de 2025 la cifra fue de 179. El Ministerio de Salud Pública informó que la tendencia se mantiene en alza en varias provincias, especialmente en zonas urbanas y periurbanas.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Sus síntomas incluyen fiebre alta, dolores articulares y musculares intensos, erupciones cutáneas y, en algunos casos, complicaciones hemorrágicas.

La cartera sanitaria continúa implementando operativos de fumigación, distribución de larvicidas y campañas de concientización para evitar la propagación tanto del dengue como de la leptospirosis. El monitoreo y la respuesta rápida ante síntomas sospechosos constituyen las principales herramientas para disminuir el impacto de estas enfermedades en la población dominicana.

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