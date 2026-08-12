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Boca Juniors está a punto de transferir a un futbolista que quedó al margen del último partido por Copa Sudamericana

Williams Alarcón tiene un pie afuera del club: firmaría en Atlanta United

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Williams Alarcón está cerca de salir de Boca para jugar a préstamo en Atlanta United de la MLS, tras recibir una oferta del club de Estados Unidos. El mediocampista chileno no integró la lista de concentrados para el partido ante Recoleta, un dato que fue interpretado como un indicio de negociaciones avanzadas.

Las condiciones del préstamo, como su duración y una eventual opción a futuro, no fueron informadas. Se espera que en las próximas horas se cierre el acuerdo y que Alarcón viaje a Estados Unidos para sumarse a su nuevo equipo, según informó TyC Sports.

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El futbolista de 25 años llegó al Xeneize a comienzos de 2025 desde Huracán por USD 5 millones, pero no alcanzó el nivel esperado. En el club disputó 34 partidos, fue titular en 17 y completó los 90 minutos en seis ocasiones. Alarcón surgió en Colo Colo de Chile, pasó por Unión La Calera, estuvo a préstamo en el Ibiza (segunda de España) y desembarcó en Huracán antes de ser fichado por Boca en 2025. Además, ya disputó partidos con su seleccionado nacional en categoría juveniles y mayor.

Williams Alarcón se despediría de Boca (REUTERS/Marco Bello)
Williams Alarcón se despediría de Boca (REUTERS/Marco Bello)

Atlanta United es dirigido por Gerardo Martino, que cuenta con los argentinos Lucas Hoyos, Elías Báez y Tomás Jacob, además del paraguayo Miguel Almirón. El equipo del Tata atraviesa una crisis que lo mantiene en el fondo de la tabla de la Conferencia Este de la MLS, producto de siete encuentros consecutivos sin triunfos (cinco caídas y dos empates). Además, fue eliminado en cuartos de final de la Open Cup por Orlando City. En este mismo mercado, los Rojinegros de Atlanta habían sondeado a otro jugador de Boca como Milton Delgado y el mediocampista de Newell’s Luca Regiardo.

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Boca jugó ayer ante Recoleta por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y, ante la ausencia de Alarcón, estuvo Tomás Belmonte, que regresó tras recuperarse de una lesión. Este sábado, los dirigidos por el Vasco Arruabarrena visitarán al Platense dirigido por Martín Palermo en Vicente López (por la quinta jornada del Torneo Clausura).

Hasta ahora, Boca sumó a cuatro refuerzos extranjeros: los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa, el uruguayo Leandro Lozano y el ecuatoriano Enner Valencia. Además, se deshizo del charrúa Marcelo Saracchi (también a la MLS), Agustín Martegani (Independiente Medellín de Colombia), Lucas Janson (Gimnasia La Plata), Iker Zufiaurre (Albion FC de Uruguay) y Santiago Zampieri (Montevideo City Torque). Ya se habían rescindido los contratos de Ander Herrera, Edinson Cavani y Nicolás Orsini, mientras que continúan en el club pero no son tenidos en cuenta Juan Barinaga, Marcelo Weigandt, Juan Ramirez y Mauricio Benítez, a la espera de novedades por el futuro de Exequiel Zeballos.

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