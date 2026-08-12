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Por qué la barra del Corinthians fue a ver a Boca con La 12: los motivos detrás de la llamativa amistad

Una delegación de Gavioes da Fiel llegó a Buenos Aires para reunirse con la barra del Xeneize antes del viaje a Rosario. Los detalles

La 12 con la barra de Corinthians

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Un viejo refrán asegura que “Dios los cría y ellos se juntan”. En algunos países el “ellos” se cambia por “el diablo”. Sea como fuere, la frase les calza como anillo al dedo a los barrabravas de muchos equipos del continente. Sin ir más lejos, ayer se produjo otro botón de muestra: los líderes de Gavioes da Fiel, la barra brava del Corinthians, pasaron por La Boca para reunirse con sus pares de La 12, donde se juntaron para diagramar acciones, primero en la zona del Polideportivo Benito Quinquela Martín y después, ya directamente dentro del estadio, donde Caue Ferreira, Felipe Lhop y otros cinco miembros de la Torcida más grande del estado de San Pablo vieron junto a la barra de Boca Juniors el triunfo contra Deportivo Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Encabezados por su líder, Alexandre Domenico Pereira, más conocido como Ale, la barra del equipo donde supo jugar Carlos Tevez viajó al país en la mañana de ayer, como una avanzada para el grueso de los Gavioes da Fiel que estarán arribando recién mañana para dirigirse directo a Rosario, donde el equipo paulista se enfrenta con Central en Arroyito por la Copa Libertadores. El círculo íntimo de la barra sabía a qué venía a Buenos Aires: a una reunión con Rafael Di Zeo, Mauro Martín y Marcelo Aravena, el trípode de poder donde se apoya la mesa chica de La 12.

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La reunión tenía que ver con cuestiones de camaradería, de logística para el viaje hacia Rosario y también con una idea que la barra brasileña está intentando exportar a Sudamérica: presentarse como líderes en la lucha contra el racismo en el fútbol para lavar la imagen que está bastante cuestionada en su país de origen. De hecho, la acción fue difundida por la propia página oficial de Gavioes da Fiel con un comunicado conjunto firmado por ambas barras bravas donde aseguran que van a lanzar próximamente una campaña internacional para combatir la discriminación y valorar la diversidad dentro y fuera de los estadios.

La 12 con la barra de Corinthians
La barra de Corinthians, junto a Rafa Di Zeo, Mauro Martín y Marcelo Aravena

Más allá de esta loable iniciativa, lo cierto es que ambas barras están siendo muy criticadas en Argentina y Brasil: La 12, por el tema de la reventa de entradas sobre todo a turistas mientras miles de hinchas y socios quedan fuera de la Bombonera, y la del Corinthians por no tomar postura ante la crisis social, económica y deportiva que vive la institución. Eso sí, la comisión directiva de la Gavioes da Fiel se metió en la interna culinaria de la barra argentina: algunos de sus miembros terminaron comiendo en el bodegón Jugador Nro 12, de Puerto Madero, cuya licencia fue extendida por el círculo de Rafael Di Zeo a un grupo gastronómico, mientras que la dirigencia de Deportivo Recoleta había decidido cenar la noche anterior en el Bodegón de La Doce, del Microcentro, cuyos dueños dicen tener la venia de Mauro Martín, a punto tal que la semana pasada habían colgado una foto en una de las paredes con la imagen de Mauro haciendo la seña de cortar el cuello, tomada en un mítico partido de 2011 frente a Atlético Rafaela cuando él lideraba la barra y como rivales tenía justamente a Di Zeo y Aravena. Recién en 2016 se juntaron para hacer las paces y recuperar la tribuna, que por entonces estaba en manos de Christian Fido De Vaux.

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La amistad entre ambas parcialidades viene de bastante tiempo atrás. Los primeros acercamientos se dieron cuando Carlos Tevez pasó a jugar en el Timao en la temporada 2005/06. Después hubo un período de cierta hostilidad, sobre todo en las definiciones coperas de 2012, cuando los paulistas obtuvieron el título en el Pacaembú venciendo al Xeneize de Julio César Falcioni y en los octavos de 2013, donde Boca lo elimina al Corinthians y hubo algunos incidentes en la Bombonera.

Pero la relación se fortaleció a partir de 2014, cuando en el Mundial los líderes de Gavioes da Fiel le hicieron logística a un grupo de La Doce de Lomas de Zamora que fue a seguir a la Selección. Y esa relación se hizo aún más pronunciada cuando la gente de Lomas, con Aravena a la cabeza, terminó teniendo voz y voto en la barra cuando ganaron la conducción siguiendo al líder histórico, Rafael Di Zeo, ya en 2016.

La 12 con la barra de Corinthians
Postal del día que la barra del Corinthians recibió a la de Boca en San Pablo

Desde entonces, ambas parcialidades tuvieron gestos amistosos que quedaron en evidencia en dos oportunidades en Brasil. Primero en 2024, cuando Boca viajó hasta Belo Horizonte para jugar contra Cruzeiro por los octavos de final de la Copa Sudamericana y hubo una parada técnica en San Pablo, donde fueron agasajados en un gimnasio que administra la barra del Timao en el barrio de Bom Retiro, en la calle Cristina Tomás. Fueron más de 200 los barras de Boca que disfrutaron la hospitalidad de sus pares brasileños. A punto tal quedó la relación que, 40 días atrás algunos miembros de La 12, entre ellos Mauro Martín, viajaron a San Pablo invitados por Alé, el jefe de las Gavioes, para festejar el cumpleaños 57 del nacimiento de la Torcida del Corinthians.

En esta última oportunidad, Alé y los suyos les comentaron sobre la idea de hacer una campaña contra el racismo que incluya a distintas barras de equipos poderosos sudamericanos. Y La 12 aceptó. Y avisó que retribuiría la hospitalidad esta semana cuando Corinthians viajara a la Argentina para jugar contra Rosario Central por la Copa Libertadores. Así, finalmente un grupo de cinco miembros del grupo de choque brasileño llegaron anticipadamente para hacer una visita por la Boca, armar la logística para el viaje a Rosario con las indicaciones de Rafa, Mauro y Aravena y después ver el partido en el medio de la tribuna. Confirmando una vez más aquel dicho popular que reza: “Dios los cría y ellos…”.

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