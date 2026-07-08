La salida de Adrián Suar y Rocío Robles en la noche porteña: dos motivos para celebrar su amor

Adrián Suar y Rocío Robles llegando a los festejos por el fin del rodaje de Un funeral y medio (RS Fotos)

Todavía con los ecos del dramático triunfo de Argentina contra Egipto, la noche porteña fue testigo de una salida de Adrián Suar y Rocío Robles. El actor y la periodista tenían otro motivo para celebrar además de la clasificación a cuartos de final del mundial, y fueron retratados tomados de la mano y a la vista de todos.

La pareja, que optó por un estilismo sobrio y elegante en negro, fue fotografiada minutos antes de sumarse a los festejos junto al resto del elenco y el equipo técnico del filme Un funeral y medio, donde el actor comparte protagónico con Guillermo Francella por primera vez en cine. La atención se centró tanto en la relación entre ambos como en la elección de sus looks, en sintonía cromática y con detalles de distinción.

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Suar eligió un conjunto completamente negro, compuesto por pantalón y saco clásicos, remera a tono y zapatillas deportivas negras con detalles blancos. Apostó por una estética minimalista, descontracturada, que fusiona comodidad y presencia en la alfombra roja. Por su parte, Robles lució un conjunto de sastre negro con blazer de solapas largas decorado con bordados florales en tonos suaves, que aportaban un toque y sofisticado al atuendo. La periodista deportiva completó su look con una blusa escotada negra y accesorios discretos, entre ellos unos pendientes plateados. Ambos optaron por peinados naturales; Robles llevó el cabello suelto con ondas suaves, mientras Suar se mostró con su característico corte clásico.

Adrián Suar y Rocío Robles caminan tomados de la mano sobre una alfombra roja durante un evento nocturno en Buenos Aires. (RS Fotos)

La jornada no solo marcó un nuevo capítulo en la vida personal de los protagonistas, sino que también fue el cierre de una etapa profesional. Esa noche los esperaban otros miembros del reparto como Guillermo Francella y Juan Minujín, además del director Ariel Winograd y parte del equipo de producción para celebrar la conclusión del rodaje de Un funeral y medio, una comedia negra que promete convertirse en uno de los estrenos más esperados del próximo año.

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El ambiente festivo se destacó por la presencia de figuras centrales de la industria cinematográfica local. La reunión congregó a actores, técnicos y productores vinculados a la película. El evento sirvió también como escenario para visibilizar la unión laboral y personal de quienes participaron en el proyecto. La llegada de Suar y Robles juntos reforzó el interés mediático en torno a la pareja, que fue recibida con muestras de afecto y camaradería por parte de sus colegas. La noche se caracterizó por la distensión y el entusiasmo ante la inminente etapa de posproducción y futura exhibición del filme.

Guillermo Francella y Adrián Suar en un alto en la grabación del filme

Un funeral y medio representa un acontecimiento singular para el cine argentino. Por primera vez, Adrián Suar y Guillermo Francella comparten el rol protagónico en la pantalla grande, bajo la dirección de Ariel Winograd y con guion adaptado de Fernando Castets. La producción está a cargo de Argentina Sono Film, Hillcrest Films Inc. y Sony Pictures International, y la distribución correrá por cuenta de Buena Vista International.

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El estreno, previsto para marzo de 2027, genera expectativas tanto en la industria como entre el público. La combinación de figuras consagradas, dirección experimentada y una propuesta de comedia negra coloca a la película en el centro de la agenda cultural del país. La participación conjunta implica la confluencia de dos estilos interpretativos que marcaron época en el cine y la televisión argentina.

La película propone una comedia negra que combina humor, enredos y secretos familiares. El guion explora los vínculos entre los miembros de una familia disfuncional, obligados a reunirse para despedir al patriarca en un funeral que, lejos de ser solemne, se transforma en un día caótico y lleno de situaciones inesperadas. Esta premisa sirve de plataforma para una serie de enredos, alucinaciones, conflictos no resueltos y la aparición de un desconocido que amenaza con revelar un secreto oculto. El cadáver del patriarca, que se niega a permanecer quieto, se convierte en un elemento central del caos narrativo.

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El elenco a pleno de Un funeral y medio

El film cuenta con un reparto numeroso y variado, que aporta matices y dinamismo a la historia. Junto a Adrián Suar y Guillermo Francella, el elenco incluye a Juan Minujín, Flavia Palmiero, Agustina Cherri, Arturo Puig, Rodolfo Ranni, Fernanda Mistral, Rodrigo Noya, Pablo Codevilla, Gustavo Bassani, Daniel Araoz y “Coco” Portillo. La diversidad generacional y de estilos en la actuación contribuye a enriquecer la propuesta de comedia negra y a dotarla de múltiples registros.