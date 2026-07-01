Mauro Icardi y la China Suárez estarían en crisis tras el escándalo: “Ella hace cuatro días abandonó la casa de los sueños”

Yanina Latorre lanzó la versión sobre el mal momento que estaría atravesando la pareja tras el escándalo con Eckaterina Ojeda, la joven que él habría intentado seducir en un boliche (Video: SQP/ América)

A días de haber regresado al país, Mauro Icardi y la China Suárez quedaron envueltos en una profunda crisis de pareja que, según detalló Yanina Latorre en SQP (América TV), derivó en una separación tras un episodio que involucró a Eckaterina Ojeda y el hallazgo de mensajes comprometedores. La actriz habría abandonó la casa familiar en Nordelta que compartían, la llamada “Casa de los sueños” y se instaló con sus hijos en su propiedad San Jorge, en medio de la versión sobre el intento de seducción de Icardi a Ojeda en el boliche Tequila de la Costanera.

“Hace cuatro días la China Suárez abandonó la ‘casa de los sueños’. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso con sus dos hijos pequeños y un perro y se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado en un millón cien mil dólares, que ya habíamos contado”, aseguró la conductora. “Está sola ahí, pasea por el barrio, saca al perro, almuerza en el house con sus hijos y el perro todos los días. Ayer almorzó, es muy simpática con los vecinos, sale a caminar y hace cuatro días que está ahí”, detalló Latorre sobre la rutina de la actriz.

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La salida de la protagonista de La hija del fuego de Nordelta se dio después de “una muy, muy fuerte discusión”, según contó. El detonante fueron unos mensajes entre Icardi y un tercero: “Le encontró la China unos mensajes a Mauro hablando con una tercera persona de Eka... Que le pedía que la conecte”. En el entorno de Icardi, sin embargo, descreen de estas versiones, sin dar más detalles.

“Le encontró unos mensajes, la China a Mauro hablando con una tercera persona de Eka... Que le pedía que la conecte”, aseguró Yanina Latorre (Instagram)

El conflicto se remonta al episodio en un boliche de la Costanera hace menos de dos semanas, donde la presencia de Ekaterina Ojeda y la intervención de la China Suárez terminó en escándalo. Latorre relató: “Venía todo mal desde lo de Tequila. Le encontró unos mensajes, la China a Mauro... La crisis no es por el episodio de Tequila, que echan a Eka. Después del episodio estaba todo mal”.

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Sobre los mensajes, la panelista detalló que el futbolista le habría pedido a un amigo contactarse con la joven que desde su aparición tuvo una fuerte presencia mediática e incluso, fue fichada como modelo por Wanda Nara: “Mauro habló con Nico y le decía: ‘Dale mi teléfono a Eka o que Ecka me hable’. Esa persona se comunicó con Eka y le dio el teléfono. Y a partir de ahí la China lo vio...”. “Esto es una bomba”, analizó la periodista sobre el nuevo escándalo.

Mauro Icardi habría buscado contactarse con Eckaterina Ojeda. Sus mensajes desataron la furia de la China Suárez

Tras la partida de la actriz, Latorre contó: “Hoy subimos a las redes, creo que lo tenemos, un video de Mauro caminando solo con sus hijas por Nordelta. Todos sabemos que Mauro y la China no se separan nunca y van a todos lados juntos, ¿viste que van al acto escolar de las nenas?... Va todo en bloque, los dos, no se dejan un minuto. Ahí tenemos el video de este centro comercial. Por fin las chicas lograron estar un poco con el padre, ¿no es cierto?”.

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La decisión de la ex Casi Ángeles de abandonar al futbolista, lo tendría a él profundamente angustiado. “Mauro intentó persuadirla, fue a visitarla, le pidió y ella por ahora no quiere volver. Me dijeron que Mauro está con una tristeza”.

“Mauro intentó persuadirla, fue a visitarla, le pidió y ella por ahora no quiere volver. Me dijeron que Mauro está con una tristeza”, afirmó la conductora

Latorre remarcó: “Creíamos que el Wandagate se había acabado, pero no. Resurgió, y con algo impensado”. La situación de Icardi y la China Suárez, marcada por el episodio con Ekaterina Ojeda y la filtración de mensajes, reactivó un nuevo escándalo en el seno de la pareja. A este se suma el conflicto judicial del jugador de fútbol con su exesposa y la incertidumbre laboral.

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