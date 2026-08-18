Metió 4 goles en 36 partidos, se quedó afuera del Mundial 2026 y pagarían 100 millones de euros por su pase

El brasileño Savinho festeja un gol con la camiseta del Manchester City. El delantero de 22 años está en la mira del Tottenham (Reuters/Craig Brough)

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En la recta final del mercado de pases en Europa, el Tottenham de la Premier League prepara una oferta irresistible por un jugador del Manchester City y estaría dispuesto a desembolsar una suma millonaria para quedarse con el pase del delantero brasileño Savinho. Las negociaciones están abiertas y las partes se acercan a un acuerdo que podría marcar un hito en la carrera del extremo de 22 años que tiene un gran futuro por delante.

De acuerdo con la información publicada por el diario inglés The Times, Tottenham Hotspur prepara una oferta que rondaría los 100 millones de euros por la ficha del jugador nacido en Brasil y que había manifestado a los directivos del Manchester City su intención de cambiar de aire debido a la poca cantidad de minutos en la última temporada. De concretarse el traspaso, sería uno de los movimientos más caros en el cierre de la ventana de pases del verano en la liga de Inglaterra.

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La operación toma fuerza después de que Savinho presentara una solicitud formal de traspaso al City, según confirmó el medio The Standard. El motivo que esgrimió el joven delantero es la búsqueda de mayor continuidad como titular. En la temporada 2025/26, el brasileño disputó 36 partidos con el club de Manchester en todas las competiciones, pero arrancó de inicio apenas en siete encuentros de liga bajo las órdenes de Pep Guardiola, con un registro de cuatro goles y tres asistencias.

Savinho participó de la selección de Brasil en las Eliminatorias, pero no fue convocado al Mundial por Carlo Ancelotti (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Su ausencia en el último entrenamiento del City generó especulaciones sobre el avance de las negociaciones. El técnico Enzo Maresca aclaró que el jugador había sufrido un episodio de enfermedad, aunque la información sobre las conversaciones con los Spurs ya circulaba en paralelo. “Savinho, fuera del plantel del Manchester City hoy para la Community Shield ya que quiere el traspaso al Tottenham. Las negociaciones continúan de forma diaria”, comentó el periodista Fabrizio Romano.

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Si bien las cifras de la posible transferencia no son oficiales, distintas fuentes tasan la ficha de Savinho en unos 85 millones de libras (100 millones de euros). El portal Transfermarkt, en cambio, sitúa el valor de su pase en 35 millones de euros. Estas diferencias se dan en medio de las negociaciones entre clubes por un futbolista cuyo rendimiento no fue el esperado en el último año. De hecho, el delantero no fue incluido en la lista para el Mundial 2026 de la selección de Brasil que comanda Carlo Ancelotti.

Savinho tuvo su pico de rendimiento en el Girona de España antes de ser traspasado al Manchester City (EFE/David Borrat)

En cuanto a su carrera, Savinho se inició en Atlético Mineiro y debutó profesionalmente en 2020. Luego de haber disputado 35 partidos fue vendido al City Group y tuvo su primera experiencia europea en el PSV Eindhoven de Países Bajos en 2022. Fue cedido al Girona de España para sumar minutos y tuvo un pico de rendimiento, con 11 goles y 10 asistencias en 44 encuentros. Esa campaña le permitió pasar al Manchester City en 2024, donde completó hasta el momento 74 partidos, con 5 goles y 11 asistencias. En la selección brasileña mayor tiene un gol en 10 cotejos oficiales.

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El contrato de Savinho con el Manchester City se extiende hasta junio de 2031, lo que otorga al club una posición de fuerza en la negociación. El Tottenham, por su parte, ve al brasileño como una pieza prioritaria para reforzar su banda izquierda de ataque antes de que se cierre la ventana de fichajes. Cabe recordar que los Spurs han hecho movimientos en su plantilla con la llegada como refuerzos de Marcos Senesi, Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Jan Paul van Hecke, Andrew Robertson y Martin Dúbraka. A su vez, tuvo ingresos de dinero importante por las ventas del Cuti Romero, Luka Vuskovic, Djed Spence y Guglielmo Vicario, entre otros.