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La buena noticia que recibió Franco Colapinto en Alpine de cara al reinicio de la Fórmula 1 en el GP de Países Bajos

El equipo francés apuesta por nuevas actualizaciones en el monoplaza A526 tras el receso, con el objetivo de recuperar el terreno perdido

Alpine confirmó que llevará actualizaciones al GP de Países Bajos (REUTERS/Albert Gea)
Alpine confirmó que llevará actualizaciones al GP de Países Bajos (REUTERS/Albert Gea)
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El equipo Alpine afrontará el reinicio de la temporada en el Gran Premio de Países Bajos con el objetivo de recuperar terreno en el campeonato de constructores, tras haber perdido la quinta posición antes del receso de verano a manos de Racing Bulls. De acuerdo con el último comunicado oficial del equipo, la escudería implementará nuevas mejoras en el monoplaza A526 para la competencia en Zandvoort, en un contexto de intensa lucha en la zona media de la parrilla.

Racing Bulls, producto de su buen rendimiento en las últimas carreras de la primera mitad de la temporada, escaló a la quinta ubicación con 66 puntos, mientras que Alpine se quedó con 61. En el séptimo lugar se ubica Haas, pero solamente con 21 unidades. La ubicación en el campeonato de constructores es vital porque, además de definir el reparto de dinero, determina las horas legales de desarrollo aerodinámico en el túnel de viento y fija la asignación de los garajes en el pit lane para la siguiente temporada.

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Steve Nielsen reconoció que Alpine probará cambios en su A526 en la FP1 delGP de Países Bajos
Steve Nielsen reconoció que Alpine probará cambios en su A526 en la FP1 delGP de Países Bajos

La carrera, que se disputará en el histórico circuito neerlandés, marcará el regreso de la actividad tras la pausa obligatoria y será la última edición del Gran Premio de Países Bajos antes de su salida del calendario en 2027. El director general Steve Nielsen, mediante un comunicado difundido por la escudería con base en Enstone, confirmó la llegada de actualizaciones técnicas para intentar revertir la tendencia de las últimas competencias.

“Tenemos algunas mejoras disponibles este fin de semana, que probaremos en la práctica antes de la clasificación Sprint. El plan es continuar trayendo nuevas piezas cuando sea posible y confiamos en que serán suficientes para mantenernos en la pelea por sumar la mayor cantidad de puntos”, detalló. El directivo remarcó la importancia de este tramo de la temporada, en el que la paridad del campeonato obliga a capitalizar cada avance tecnológico.

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El receso de verano le permitió a la escudería francesa realizar tareas de mantenimiento y preparación en la fábrica, pero también analizar el rendimiento mostrado en la primera mitad del año. En ese sentido, la caída al sexto lugar en el campeonato, superada por Racing Bulls, generó un llamado de atención en la estructura.

Franco Colapinto palpitó el regreso a la actividad en la Fórmula 1
Franco Colapinto palpitó el regreso a la actividad en la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto, por su parte, se mostró optimista respecto al potencial del equipo para revertir la situación. “Estoy muy entusiasmado por volver a correr tras un descanso que fue muy necesario. Pude relajarme y recargar energías después de una primera mitad de año realmente intensa. Terminamos algo decepcionados, pero eso demuestra cuánto hemos progresado como equipo respecto al año pasado. Ahora estamos luchando por el quinto lugar en constructores, lo que es muy positivo, y todos queremos hacer un gran trabajo para asegurar ese resultado”, comentó el albiceleste, que se ubica en la 12° colocación del mundial de pilotos con 19 puntos, a cuatro de Arvid Lindblad.

El argentino, que finalizó sus vacaciones más tarde debido a compromisos con pruebas para Pirelli en Hungría, subrayó la relevancia del circuito de Zandvoort. “Es una pista que me gusta mucho y la conozco bien por mi etapa en monoplazas junior. Será interesante afrontarla en un fin de semana Sprint, por lo que hay que estar listos desde el viernes para encontrar el ritmo y buscar el regreso al top 10”, afirmó.

El experimentado Pierre Gasly, en cambio, recordó su podio con Alpine en la edición 2023 del Gran Premio de Países Bajos y señaló la importancia de las mejoras técnicas para el tramo final de la temporada. “Guardo muy buenos recuerdos de Zandvoort, ya que fue ahí donde logré mi primer podio con el equipo allá por 2023. Sin duda fue un día memorable en el que tuvimos que tomar las decisiones correctas a lo largo de toda la carrera y yo solo tuve que mantener la calma al volante ante condiciones tan variadas. Es agradable volver a la semana de carrera después de unas semanas de descanso. Siempre es una época del año muy agradable en la que podemos reflexionar y pasar un tiempo muy necesario con la familia y los amigos. Pasé un tiempo en casa, gran parte de él sin hacer nada, dando paseos con el perro, corriendo por la playa, yendo al gimnasio y pasando días junto a la alberca. Ahora estoy listo para ponerme en marcha y comenzar esta próxima etapa de la temporada”, esbozó.

“Tenemos una gran tarea por delante, ya que la clasificación del campeonato está muy reñida y sabemos que, si logramos implementar mejoras, podremos mantenernos realmente en la lucha con nuestros rivales. Será un gran desafío y estoy listo para enfrentarlo, comenzando con la carrera Sprint en Zandvoort”, concluyó Gasly.

Vale destacar que esta edición del Gran Premio de Países Bajos añadirá el atractivo de ser el primer fin de semana Sprint en la historia de la competencia neerlandesa. Los equipos dispondrán de solo una práctica antes de la clasificación Sprint del viernes, lo que obligará a una rápida adaptación a las condiciones del trazado y a la eficacia de las novedades técnicas.

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AlpineFranco ColapintoFórmula 1F1GP de ZandvoortGran Premio de ZandvoortRacing BullsPierre GaslySteve Nielsen

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