Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

El mensaje de Raúl Porchetto para su amigo Sandro el día que cumpliría 81 años: “El entrañable amor sigue intacto”

El artista abrió su corazón con Teleshow al pensar en su hermano musical y en lo que dejaron los momentos compartidos, con una mirada espiritual sobre el recuerdo, el paso del tiempo y la gratitud

Raúl Porchetto dedicó un mensaje íntimo a Sandro en una fecha marcada por el recuerdo y la ausencia

Guardar

El músico Raúl Porchetto, convocado por Teleshow, le dedicó un mensaje íntimo a su hermano de la vida, Sandro, en una fecha especial, el que sería el cumpleaños 81 del ídolo, marcada por el recuerdo y la ausencia. “La vida continúa por siempre y para siempre. Es como el agua cuando sale de la botella, no deja de ser agua, simplemente dejó ese formato para continuar por el umbral de Dios”, compartió Porchetto, señalando su convicción sobre la permanencia más allá de lo físico. “Se te extraña, se te extraña mucho”, dice Porchetto en tono directo, evocando la falta que hace el cantante en su día a día y la huella que dejó en quienes lo rodearon.

El vínculo entre ambos se manifestó en anécdotas llenas de complicidad. Porchetto recordó entre risas: “A veces me decías: ‘Raulito, a veces no clasificás ni para Bambi, por favor’”, y reconoció que, fiel a su estilo, sigue transitando la vida “como si fuera un corso de contramano, como dicen en mi pueblo”.

PUBLICIDAD

Sandro cumpliría 81 años un día como hoy 19 de agosto

El mensaje de Porchetto no solo habla de la ausencia, sino también de la presencia constante en recuerdos y conversaciones. “Siempre recuerdo nuestras conversaciones que vos decías: ‘Uy, pará, pará, Raúl. Mirá, si lo estuvieran escuchando alguien acá, dirían: Estos dos locos, mirá de los temas que están hablando’”, confesó, resaltando el valor de esos diálogos y la singularidad de Sandro.

Tras la partida física de Sandro, su hermano musical reflexionó sobre la necesidad de honrar la vida y celebrar los momentos compartidos. “La vida hay que honrarla a cada momento. Bendecida desde acá, ¿no? Desde este planeta azul maravilloso, andando a toda velocidad alrededor del sol”, expresó con emoción.

PUBLICIDAD

Porchetto sostuvo que el amor y la admiración que se profesaron siguen intactos a pesar del tiempo. “El entrañable amor que nos teníamos mutuamente y que sigue intacto”, enfatizó, consciente de que las nuevas generaciones tal vez desconozcan la profundidad de ese lazo.

Sandro cumpliría 81 años un día como hoy

Porchetto se permitió imaginar una celebración en otro plano: “No sé quiénes irán hoy a tu cumpleaños. Así como las chicas más hermosas acá, allá deben estar las chicas más hermosas del universo”, bromeó, sin dejar de nombrar a figuras como Spinetta, Piazzolla, Chopin, Gardel, Urruti y John Lennon como posibles acompañantes en ese festejo celestial.

El músico argentino hilvana recuerdos, humor y amor fraternal en un mensaje que reafirma la vigencia del vínculo, la admiración por la obra y la certeza de que, incluso en la ausencia, la presencia de Sandro sigue siendo un motor para quienes lo quisieron y lo quieren.

Porchetto no solo rememoró anécdotas, sino que también subrayó el impacto de Sandro en la cultura: “Que tu obra siga y que no solo para la Argentina o Latinoamérica, sino que es esas cosas que hacen bien a la vida del planeta. Vos, desde tu poética, desde tu música y desde cómo llevar ese don y la gracia que te dio la vida, lo hiciste”. En su despedida, el músico expresó con sencillez y profundidad: “Desde acá, se te ama, se te extraña, querido hermano”.

La canción "Penumbras" en la voz de Sandro

La voz de Roberto Sánchez se alza desde el recuerdo, envuelta en la visión poética que lo caracterizó. “Tendría que hacer un pequeño racconto de mi vida, y decirles que yo no nací. A mí me trajo una bandada de gorriones”, comienza su confesión, reviviendo el instante en que —según su propia leyenda— llegó al mundo, transportado por aves que surcaron el Riachuelo, cruzaron Puente Alsina y Pompeya, hasta dejarlo en Parque Patricios, en el vientre de su madre, en la Maternidad Sardá.

Así, en la madrugada del 19 de agosto de 1945, un primer llanto marcó el inicio de una vida destinada a la canción. “Y ya al nacer, con mi primer berrido, sin saberlo me estaba probando para ver si podría llegar a algo con esto de la canción”.

La infancia de Sandro transcurre en una pieza de dos por dos en Valentín Alsina, donde los aplausos eran parte de un sueño forjado con la radio. “Soñando con los aplausos ¡desde que empecé a cantar con la radio!”, recuerda. Para Sandro, la radio no solo era compañía: “Con ella volaba mi imaginación y, cuando soñaba con aquellos aplausos, tenía la ilusión de que un día alguien dijera: ‘Señoras y señores… con ustedes, ¡¡¡Sandroooo!!!’”.

Así y Porque yo te amo, Sandro

La familia fue un pilar fundamental. “Mi padre fue el primero que me ayudó porque yo era la oveja negra de la familia”, admite. Entre las dudas ajenas —‘Vicente, ¿qué vas a hacer con ese chico? ¡Mandalo a estudiar!’— su padre y su madre eligieron la fe. “Tuve una madre que me inspiró y que me supo comprender cuando empecé a agarrar la guitarrita, ¡me pasaba ocho horas con esa guitarra en la mano!”

El debut artístico llegó en el Recreo San Andrés. El dueño le propuso: “‘Pibe, elegí un seudónimo y debutás este fin de semana’”. Sandro no dudó; eligió el nombre que su madre había soñado para él, pero el Registro Civil no permitió. “‘Presénteme como Sandro’, le dije y aunque parezca mentira ese día sentí que mis sueños empezaban a hacerse realidad”.

Roberto Sánchez, Sandro
Sandro (Roberto Sánchez Ocampo), Argentine actor, rock and roll and singer, also known as "Gitano" or "Sandro de América", Buenos Aires, September 20th, 1968.

Sandro describe ese instante como el verdadero punto de partida de su destino artístico: “Porque hice lo que me propuse con paciencia de gitano. Lo único que no quería era ser uno del montón. ¡Yo quería ser artista de cine en colores!”

Su trayectoria, asegura, fue marcada por lo extraordinario. “Casi toda mi carrera ha estado signada de hechos mágicos. Y en ningún lugar puede haber mayor despliegue de magia que en un escenario, donde cada tres minutos me transformo”.

Sandro de América conquistó los corazones de todo México con su particular manera al cantar. (Fotografía, Instagram, Instagram: @sandrodeamericamexico)
Sandro: "Quiero hacer felíz al público"

El legado que desea dejar se resume en una sola misión: hacer feliz al público. “Por eso, me gusta pensar que dicen de mí que fui un tipo que divirtió, que hizo sentir bien y cumplió con esta misión que me encomendó Dios: tratar de hacer que la gente sea feliz”.

Así es la palabra de Sandro, el hombre que se miró a sí mismo y a la vida con una profundidad única, y que encontró en la canción el sentido último de su paso por el mundo.

Un agradecimiento especial a Olga Garaventa y a Graciela Guiñazú, por las palabras textuales de Roberto Sánchez. https://sandrodeamerica.net/

Temas Relacionados

Roberto SánchezSandroRaúl Porchetto81 añosBanfieldValentín AlsinaSandro de América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mario Pergolini reveló qué responde cuando sus hijos le preguntan quién es su favorito: "Se cae de maduro"

El conductor recordó una charla habitual en su familia y contó la salida que encuentra cada vez que sus pequeños le hacen una consulta incómoda

Mario Pergolini reveló qué responde cuando sus hijos le preguntan quién es su favorito: "Se cae de maduro"

La palabra de Nico Occhiato luego de que Flor Vigna aseguró que Cande Ruggeri quiso seducirlo cuando estaban de novios

Luego de las declaraciones de la cantante en el reality La casa de los famosos México, el conductor dio su versión en LAM

La palabra de Nico Occhiato luego de que Flor Vigna aseguró que Cande Ruggeri quiso seducirlo cuando estaban de novios

Margarita Ponce, la niña salteña de 11 años, ganó la final de Es mi sueño: su emotiva consagración

En una definición en vivo desde el Teatro Ópera, la cantante a su corta edad se se impuso en la primera temporada del certamen de Guido Kaczka gracias al voto del público. El momento

Margarita Ponce, la niña salteña de 11 años, ganó la final de Es mi sueño: su emotiva consagración

La China Suárez mostró su nuevo look junto a Rufina Cabré: la conexión estética madre e hija

La actriz compartió en sus historias de Instagram una visita a a la peluquería junto a su pequeña, donde ambas estrenaron un babybalayage en tonos cálidos que destacó su unión

La China Suárez mostró su nuevo look junto a Rufina Cabré: la conexión estética madre e hija

El contraataque de Lali Espósito a Marcelo Polino: “Miente de mala leche”

La cantante, en diálogo con Ángel de Brito, apuntó contra el periodista luego de que la cuestionó por las actitudes que habría tenido durante las grabaciones de la serie de Moria Casán. Su fuerte respuesta

El contraataque de Lali Espósito a Marcelo Polino: “Miente de mala leche”

AMÉRICA

El ex ministro de Defensa de Ucrania pidió elecciones presidenciales pese a la guerra con Rusia y desafió a Zelensky

El ex ministro de Defensa de Ucrania pidió elecciones presidenciales pese a la guerra con Rusia y desafió a Zelensky

EEUU y Corea del Sur acordaron reducir la duración de sus ejercicios militares tras las declaraciones de Trump sobre Kim Jong-un e Irán

Equipos salvadoreños se juegan su futuro esta semana en la Copa Centroamericana

Sala revoca libertad de Pedro Duque por el desfalco millonario al banco del Estado de Guatemala

“El Capi”, exmilitar vinculado al Cartel de Sinaloa fue capturado en Guatemala tras ser deportado de Estados Unidos

MALDITOS NERDS

‘Marvel’s Wolverine’ fija su estreno exclusivo en PlayStation 5 para el 15 de septiembre

‘Marvel’s Wolverine’ fija su estreno exclusivo en PlayStation 5 para el 15 de septiembre

‘Percy Jackson’ temporada 3 presenta a Nico y Bianca en su primer tráiler

Square Enix confirma Kingdom Hearts IV para PC y consolas a finales de 2027

Falcom lanza el parche final 1.07 de Trails in the Sky 1st Chapter

S-GAME detalla el mundo interconectado de Phantom Blade Zero en su State of Play

DEPORTES

Deportaron de Paraguay a 10 hinchas de Boca en la previa del partido ante Recoleta

Deportaron de Paraguay a 10 hinchas de Boca en la previa del partido ante Recoleta

Juan Manuel Cerúndolo cayó ante Auger-Aliassime y se despidió del Masters 1000 de Cincinnati

El sincericidio del técnico de Recoleta ante las cámaras en medio de la goleada de Boca por la Copa Sudamericana

12 frases de Arruabarrena tras el pase de Boca a los cuartos de la Sudamericana: de la baja de Paredes ante Racing al festejo de Villa

Los memes de la goleada de Boca ante Recoleta por la Sudamericana: de Ascacíbar en modo Palermo al debut de “Jagger” Herrera