EEUU y Corea del Sur acordaron reducir la duración de sus ejercicios militares tras las declaraciones de Trump sobre Kim Jong-un e Irán

Soldados del ejército de Estados Unidos realizan ejercicios de entrenamiento, el martes 18 de agosto de 2026, en un río en Yeoncheon, Corea del Sur (AP/Ahn Young-joon)

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Corea del Sur anunció este miércoles un acuerdo con Estados Unidos para reducir la duración y la escala de los ejercicios militares conjuntos que ambos países realizan en la península, en respuesta a una solicitud de Washington. La decisión sigue al anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, quien el domingo informó sobre una “reducción sustancial” de las maniobras tradicionales tras hacer referencia al elevado coste de las operaciones y el rechazo de Seúl a sumarse a la guerra contra Irán.

El Estado Mayor Conjunto de la República de Corea confirmó que “Corea del Sur y Estados Unidos han acordado realizar algunos ajustes en la duración y la envergadura del ejercicio, entre otros aspectos, a propuesta de la parte estadounidense”. Las maniobras, conocidas como Escudo de Libertad Ulchi (UFS), iniciadas el lunes 17, finalizarán el viernes 21 tras este ajuste de calendario, una semana antes de lo previsto.

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El acuerdo contempla también la reducción de la escala del entrenamiento de maniobras combinadas sobre el terreno, cuyos detalles se encuentran en revisión conjunta por ambas partes. Según el comunicado, el Mando de Fuerzas Combinadas divide sus centros de comando entre las bases militares CP TANGO y Camp Humphreys.

La nota oficial informa que Washington y Seúl “acordaron debatir y aplicar diversas medidas para alcanzar los objetivos del ejercicio UFS y establecer una postura de defensa combinada”. Según declaró un oficial militar surcoreano en diálogo con la agencia AFP, Seúl consideró la decisión “inusual”.

El anuncio contrastó con las declaraciones del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, quien reiteró el compromiso de recuperar el mando operativo total de las Fuerzas Armadas antes de 2030. Actualmente, Seúl posee el control operativo en tiempos de paz, pero en caso de conflicto armado, las tropas surcoreanas y estadounidenses se integrarían bajo un mando conjunto dirigido por la Casa Blanca.

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Soldados del Ejército de EEUU trabajan en sus vehículos armados en una base estadounidense cerca de la zona desmilitarizada que separa a las dos Coreas, en Dongducheon, Corea del Sur, el 18 de agosto de 2026 (REUTERS/Kim Hong-Ji)

La transferencia completa del mando militar requiere que Corea del Sur cumpla con condiciones operativas y tecnológicas, como el desarrollo de sistemas de defensa antimisiles.

Por su parte, el régimen de Corea del Norte reiteró su rechazo a las maniobras conjuntas de Estados Unidos y Corea del Sur, y afirmó que mantendrá su derecho a la autodefensa frente a lo que considera amenazas de ambos países, pese a la reciente orden del presidente estadounidense, Donald Trump, de reducir la participación norteamericana en los ejercicios.

La reacción de Pyongyang se difundió a través de un comentario de la agencia estatal KCNA, que calificó a Washington y Seúl como promotores de la confrontación en la península coreana y condenó el ejercicio que comenzó esta semana. El texto norcoreano sostiene que “las acciones conjuntas de ambos aliados elevaron la tensión en la península y en la región de Asia-Pacífico”.

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La declaración norcoreana se produce tras la decisión de Trump, anunciada el domingo. Un día después, el mandatario estadounidense insistió en que mantiene una “muy buena relación” con el dictador norcoreano, Kim Jong-un, y aseguró haber recibido una respuesta a sus gestiones de acercamiento, sin brindar detalles sobre el contenido ni el canal de dicho contacto.

Vehículos blindados del Ejército estadounidense se reúnen para cruzar un río en un campo de instrucción en Yeoncheon, Corea del Sur, cerca de la frontera con Corea del Norte, el lunes 17 de agosto de 2026 (AP/Ahn Young-joon)

El ejercicio conjunto Ulchi Freedom Shield involucra la participación de unos 18.000 efectivos surcoreanos junto a integrantes del contingente militar de Estados Unidos, que cuenta con cerca de 28.500 soldados desplegados de forma permanente en Corea del Sur. Estas maniobras, habituales en el calendario militar de verano, buscan preparar a ambas fuerzas para responder ante un eventual ataque de Pyongyang.

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“La reducción de los ejercicios militares podría tener un impacto positivo en la posibilidad de un diálogo entre Estados Unidos y Corea del Norte”, afirmó Park Won-gon, profesor de la Universidad Femenina Ewha, en declaraciones a AFP. El académico subrayó que “la suspensión de los ejercicios conjuntos siempre ha sido un requisito previo para que Corea del Norte entable un diálogo con Estados Unidos”.

Durante su primer mandato, Trump y Kim se reunieron en tres ocasiones, pero no mantuvieron conversaciones en el actual periodo presidencial.

Corea del Sur busca descomprimir el conflicto peninsular

En el plano político, Lee Jae-myung, extendió una invitación formal al régimen de Corea del Norte para iniciar negociaciones directas destinadas a poner fin al conflicto entre ambos países y discutir mecanismos efectivos para frenar el desarrollo nuclear de Pyongyang.

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Durante su discurso por el aniversario del Día de la Liberación Nacional, el jefe de Estado propuso sustituir el actual sistema de armisticio por un régimen de paz permanente en la península. “Dejemos de lado nuestras intenciones de amenazarnos entre sí y empecemos discusiones para terminar la guerra, que continúa desde hace mucho tiempo, como las partes directamente involucradas. En el proceso, podríamos discutir también las maneras efectivas de detener el avance de las capacidades nucleares del Norte”, declaró el mandatario, según la agencia Yonhap.

El presidente surcoreano Lee Jae-myung asiste a un acto de firma de acuerdos en Villa Doria Pamphili, en Roma (Italia), el 12 de junio de 2026 (REUTERS/Remo Casilli)

Hasta el momento, la propuesta surcoreana no ha recibido respuesta pública de Pyongyang, que mantiene el silencio ante los recientes gestos de acercamiento promovidos por la administración de Lee. No obstante, el gobierno de Seúl reiteró su compromiso con un “sistema de seguridad estratificado” para contener las tensiones regionales y avanzar hacia la desnuclearización global.

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Las autoridades surcoreanas sostienen que la estabilidad en la península podría favorecer la cooperación económica y la convivencia pacífica en el noreste de Asia. Mientras tanto, los ejercicios Ulchi Freedom Shield continúan, en un contexto internacional marcado por la desconfianza y la falta de diálogo directo entre los principales actores.

(Con información AFP)