El ex ministro de Defensa de Ucrania pidió elecciones presidenciales pese a la guerra con Rusia y desafió a Zelensky

El ex ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov (REUTERS)

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El ex ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, pidió avanzar hacia la celebración de elecciones presidenciales durante la guerra con Rusia y reclamó un mecanismo que permita restablecer el proceso democrático pese a la vigencia de la ley marcial, en el que supone su desafío político más directo al presidente Volodimir Zelensky desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022.

“La democracia no puede ser rehén de Rusia. Estamos luchando precisamente porque queremos seguir siendo un Estado europeo libre”, afirmó Fedorov en un video de nueve minutos difundido por internet el martes por la noche.

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El ex ministro sostuvo que Ucrania debe encontrar un mecanismo “legal, seguro y realista” que permita “restaurar un proceso democrático pleno incluso en medio de una guerra prolongada”.

Fedorov reconoció las dificultades que implicaría organizar unos comicios durante el conflicto, entre ellas garantizar que los soldados, los ciudadanos que viven cerca del frente y los millones de ucranianos que se encuentran fuera del país puedan ejercer su derecho al voto.

“Esto es complejo... Pero la complejidad no significa imposibilidad”, afirmó.

Ucrania mantiene la ley marcial desde el inicio de la invasión rusa, una medida que impide la celebración de elecciones. El mandato de cinco años de Zelensky terminó en mayo de 2024, pero los comicios no se realizaron debido a la continuidad de la guerra.

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El ex ministro sostuvo que Ucrania debe encontrar un mecanismo “legal, seguro y realista” que permita “restaurar un proceso democrático pleno incluso en medio de una guerra prolongada” (REUTERS)

Fedorov no mencionó a Zelensky de forma directa en su discurso, aunque cuestionó el funcionamiento de las instituciones estatales y reclamó mayor transparencia en la toma de decisiones.

“La gente no puede vivir indefinidamente en un Estado donde no entiende por qué se toman ciertas decisiones. Por qué algunas reformas avanzan mientras otras están bloqueadas”, afirmó.

También cuestionó que la lealtad personal pueda convertirse en un factor determinante para los nombramientos dentro del Estado.

“Es particularmente peligroso cuando la sociedad desarrolla la sensación de que el principal criterio para un nombramiento no es el profesionalismo, los resultados o la capacidad de transformar el país, sino la lealtad personal al sistema”, sostuvo.

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Fedorov, de 35 años, ocupó el cargo de ministro de Transformación Digital desde 2019 hasta enero de este año y luego asumió como ministro de Defensa. Durante su breve gestión al frente de esa cartera impulsó reformas dentro de las Fuerzas Armadas, en un contexto marcado por denuncias de corrupción, problemas de equipamiento, ausentismo, cuestionamientos sobre el trato a los reclutas y rechazo a la campaña de movilización.

Zelensky destituyó a Fedorov en julio, una decisión que provocó protestas en las calles de Kiev y aumentó la presión política sobre el Gobierno. Poco después, el mandatario también sustituyó al jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Syrski, considerado rival de Fedorov.

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Zelensky destituyó a Fedorov en julio (REUTERS)

El ex ministro no presentó en su discurso ningún proyecto político concreto ni confirmó una eventual candidatura presidencial. En ocasiones anteriores, Fedorov sostuvo que solo regresaría al Gobierno en caso de ocupar nuevamente el Ministerio de Defensa.

El presidente ucraniano, por su parte, nominó el martes de forma oficial a Yevhen Khmara, quien ejercía como ministro de Defensa interino, para asumir el cargo de manera permanente. La designación debe ser aprobada por el Parlamento, que prevé votar sobre el nombramiento este miércoles.

La propuesta de celebrar elecciones durante la guerra también enfrenta cuestionamientos por las condiciones de seguridad. El analista político ucraniano Artem Bronzhukov señaló que todavía no existe una solución clara para garantizar la seguridad de los votantes ante los ataques rusos.

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“Hoy no existe una comprensión clara de cómo garantizar la seguridad de las personas en el contexto de una guerra a gran escala”, afirmó.

Bronzhukov señaló además que existe una posición extendida en la sociedad ucraniana según la cual las elecciones son necesarias, pero deberían celebrarse después del final de la fase más intensa de la guerra.

La convocatoria electoral también debería contemplar la situación de millones de ucranianos desplazados fuera del país y de más de un millón de personas que integran las Fuerzas Armadas, muchas de ellas desplegadas en el frente. Además, cerca de una quinta parte del territorio ucraniano permanece bajo ocupación rusa.

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El presidente ucraniano, por su parte, nominó el martes de forma oficial a Yevhen Khmara, quien ejercía como ministro de Defensa interino, para asumir el cargo de manera permanente (REUTERS)

Las protestas en apoyo a Fedorov continuaron en Kiev después de su destitución. Según su antiguo asesor y uno de sus principales respaldos políticos, Sergiy Sternenko, una nueva manifestación fue convocada frente al Parlamento para este miércoles por la mañana.

Una movilización realizada el domingo por la noche reunió a unas 2.000 personas, según reportes de medios locales, con consignas de apoyo al ex ministro.

Encuestas realizadas a comienzos de agosto situaron a Fedorov en el tercer lugar de una eventual primera vuelta presidencial, con un 13,1% de respaldo, por detrás de Zelensky, con un 22,3%, y del ex jefe de las Fuerzas Armadas y actual embajador ucraniano en Reino Unido, Valerii Zaluzhnyi, con un 21,4%.

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El mismo sondeo, elaborado por el Centro de Investigación Social Socis, señaló que Zelensky perdería una eventual segunda vuelta tanto frente a Fedorov como frente a Zaluzhnyi.

(Con información de AFP)