Teleshow

Georgina Barbarossa sufrió un intento de secuestro virtual: “Estén atentísimos y no se asusten”

La conductora de A la Barbarossa (Telefe) contó que recibió un llamado por la madrugada con el que quisieron estafarla. Además, en sus redes sociales recordó a su amigo, el personal trainer Daniel Meaglia, a un año de su muerte

Guardar
Google icon

Georgina Barbarossa contó el intento de secuestro virtual que sufrió

La conductora Georgina Barbarossa advirtió a sus seguidores sobre un intento de secuestro virtual que sufrió en la madrugada, cuando un desconocido la llamó haciéndose pasar por su hijo Tomás para extorsionarla.

El episodio ocurrió a las 2:50 de la madrugada. El teléfono de la conductora de A la Barbarossa (Telefe) sonó desde un número desconocido y, al no atender la primera vez, el llamado se repitió. Al contestar, Barbarossa escuchó una voz masculina que lloraba y decía: “Hola mami, soy Tommy, me acaban de robar aquí en mi casa. Acá en mi casa”. La actriz y conductora reconoció de inmediato que no era la voz de su hijo. “Automáticamente me di cuenta que no era la voz de mi hijo”, relató en el video que publicó en sus redes sociales, y aclaró que su reacción fue fulminante: “Lo mandé a la recalcada de su madre y a todas las partes posibles”.

PUBLICIDAD

Lo que más la indignó fue que los estafadores conocían el nombre de sus hijos. “Todo el mundo sabe que mis hijos se llaman Juan y Tomás. O sea que son muy hijos de puta porque decían: 'Hola mami, soy Tommy‘“, señaló Barbarossa, y remarcó que esa información pública fue usada deliberadamente para darle credibilidad a la trampa.

Díptico horizontal de Georgina Barbarossa en el interior de un automóvil. La mujer rubia viste un abrigo claro con broches y un cuello alto color crema.
Georgina Barbarossa relató el intento de secuestro virtual que sufrió durante la madrugada

La conductora advirtió que el horario del llamado no fue casual. “Sobre todo si te llaman a esa hora que estás dormido”, alertó, y explicó que ese estado de confusión es parte de la estrategia de los delincuentes. “Yo ya estaba efecto Rivotril, ¿viste? Pero igual seguí durmiendo al instante”, bromeó, aunque subrayó que su reacción fue inmediata desde el primer momento.

PUBLICIDAD

El secuestro virtual es una modalidad de estafa telefónica que consiste en hacer creer a la víctima que un familiar fue secuestrado o sufrió un accidente, con el objetivo de obtener dinero o datos personales. Los estafadores suelen actuar de madrugada y se valen de información pública —como nombres de hijos o familiares— para dar mayor credibilidad al engaño.

Barbarossa cerró su advertencia con un mensaje directo: “Estén atentísimos, atentísimos y escuchen bien. No se asusten”. Y agregó: “Hay mucha gente que se asusta, así que por favor estén atentos”. Sobre su propio estado de ánimo tras el incidente, fue contundente: “Después que los puteé me quedé muchísimo más tranquila”.

El recuerdo de Georgina Barbarossa para su amigo, el personal trainer Daniel Meaglia, a un año de su muerte
El recuerdo de Georgina Barbarossa para su amigo, el personal trainer Daniel Meaglia, a un año de su muerte

El recuerdo de un amigo

Con un “Un año sin @profedanielmeaglia. Te extraño” y un corazón, Barbarossa recordó este miércoles al personal trainer que fue su amigo, su entrenador y, en cierta forma, su descubrimiento para la televisión.

Daniel Meaglia murió el 1° de julio de 2025 a los 62 años, tras enfrentar durante dos años una enfermedad prolongada. Fue la propia Barbarossa quien lo llevó por primera vez frente a las cámaras, donde Meaglia se dedicó a difundir consejos sobre cuidado personal y actividad física. Esa puerta abierta por la conductora marcó el inicio de una presencia televisiva que se extendió hasta sus últimos años, cuando condujo Movimiento y salud, un magazine del Canal de la Ciudad orientado a la promoción de hábitos saludables.

El vínculo entre ambos trascendió lo profesional. Meaglia acompañó a Barbarossa en la presentación del libro “Sentirse vivo”, publicado en 2014, un evento que reunió además a figuras como Rocío Marengo, Daisy May Queen y Daniel Santillán. A lo largo de su carrera, el entrenador trabajó en instituciones como la Clínica Dr. Alberto Cormillot, Fundación ALCO y el Centro Terapéutico Dr. Máximo Ravenna, y fue reconocido tanto por su rigor profesional como por su calidez con cada paciente.

Cuando se conoció su muerte, su pareja, Jon, lo despidió en redes con una frase que resumió lo que muchos sentían: “Me has hecho una persona muy amada. Cuando tuve miedo de no conocer el amor, apareciste y me lo entregaste todo”.

Temas Relacionados

Georgina BarbarossaSecuestro VirtualDaniel Meaglia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ekaterina Ojeda habló tras los rumores de crisis entre Mauro Icardi y la China Suárez: “Él me escribió”

La joven contó que el futbolista le mandó un mensaje privado para hablar por teléfono, justo cuando crecen las versiones sobre el distanciamiento que atraviesa con la actriz

Ekaterina Ojeda habló tras los rumores de crisis entre Mauro Icardi y la China Suárez: “Él me escribió”

Sofía Gonet desmintió la reconciliación con Homero Pettinato: “Jamás saldría así de desarreglada”

La influencer negó que fuera la mujer que aparece en las imágenes, cerró cualquier chance de retomar la historia con su ex y le puso humor al descargo que hizo ante las cámaras

Sofía Gonet desmintió la reconciliación con Homero Pettinato: “Jamás saldría así de desarreglada”

Mauro Icardi y la China Suárez estarían en crisis tras el escándalo: “Ella hace cuatro días abandonó la casa de los sueños”

Yanina Latorre lanzó la versión en SQP sobre el conflicto que se habría desatado en la pareja tras el episodio con Ekaterina Ojeda en un boliche. Los comprometedores mensajes que la actriz habría encontrado

Mauro Icardi y la China Suárez estarían en crisis tras el escándalo: “Ella hace cuatro días abandonó la casa de los sueños”

Araceli González habló de su nuevo vínculo con Adrián Suar: “Por él lloré toda mi vida, pero ahora no”

La actriz se refirió en Los profesionales con Flor a la buena relación como expareja que logró formar este último tiempo con el productor. Su presente con Fabián Mazzei

Araceli González habló de su nuevo vínculo con Adrián Suar: “Por él lloré toda mi vida, pero ahora no”

El hijo de Maxi López y Daniela Christiansson cumplió seis meses y sus padres celebraron en dos continentes

Con sendos mensajes en redes, el ex futbolista -que cubre el Mundial de los Estados Unidos- y la modelo -desde Suiza- celebraron la vida de Lando, su hijo más pequeño

El hijo de Maxi López y Daniela Christiansson cumplió seis meses y sus padres celebraron en dos continentes

DEPORTES

Una figura del Mundial asistió a un banderazo a la selección argentina y se hizo hincha de la Scaloneta: “Fue increíble”

Una figura del Mundial asistió a un banderazo a la selección argentina y se hizo hincha de la Scaloneta: “Fue increíble”

La fuerte discusión entre dos figuras de Bélgica cuando se quedaban sin Mundial y el abrazo de reconciliación tras la remontada

Los mejores memes de la épica remontada de Bélgica sobre Senegal en el Mundial: las burlas que se convirtieron en elogios

Tuchel fue categórico sobre el problema que sufrirá Inglaterra ante México en el Mundial : “Imposible de superar en cuatro días”

Video: la habilidad de Ricardo Bochini a los 72 años en pleno Mundial y su tremendo elogio a Lionel Messi

TELESHOW

Ekaterina Ojeda habló tras los rumores de crisis entre Mauro Icardi y la China Suárez: “Él me escribió”

Ekaterina Ojeda habló tras los rumores de crisis entre Mauro Icardi y la China Suárez: “Él me escribió”

Sofía Gonet desmintió la reconciliación con Homero Pettinato: “Jamás saldría así de desarreglada”

Mauro Icardi y la China Suárez estarían en crisis tras el escándalo: “Ella hace cuatro días abandonó la casa de los sueños”

Araceli González habló de su nuevo vínculo con Adrián Suar: “Por él lloré toda mi vida, pero ahora no”

El hijo de Maxi López y Daniela Christiansson cumplió seis meses y sus padres celebraron en dos continentes

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno oficializa techo preliminar de aproximadamente USD 23,838 millones para el presupuesto de 2027

El Gobierno oficializa techo preliminar de aproximadamente USD 23,838 millones para el presupuesto de 2027

Hacinamiento, peleas, filas por comida e incertidumbre: la dramática rutina en los refugios de La Guaira tras el terremoto

Roy Thompson renuncia como ministro de Trabajo y se convirte en la primera baja del gabinete de Laura Fernández

Enfermero es investigado por presunta agresión sexual a paciente al interior de un quirófano en Guatemala

Qué efectos adversos generó el veto de celulares en las escuelas británicas, según un estudio