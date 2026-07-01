Ekaterina Ojeda habló tras los rumores de crisis entre Mauro Icardi y la China Suárez: “Él me escribió”

Ekaterina Ojeda confirmó que Mauro Icardi le escribió un mensaje privado en medio de los rumores de crisis con la China Suárez (Video: SQP, América TV)

La historia que Ekaterina Ojeda protagonizó hace menos de dos semanas en el boliche Tequila de la Costanera —cuando la China Suárez la echó del lugar tras un episodio que involucró a Mauro Icardi— tuvo este martes un nuevo capítulo. La joven se hizo presente en comunicación telefónica con SQP (América TV) y, entre confirmaciones dosificadas y una revelación final que dejó a Yanina Latorre y sus panelistas sin palabras, admitió que Icardi le escribió un mensaje privado pidiéndole hablar por teléfono, en medio de la crisis que atraviesa su relación con la actriz.

Todo arrancó cuando Latorre le preguntó directamente si era cierto que un intermediario le había pasado el número de Icardi y a él el suyo. “Sí, me lo dieron. Lo tengo. Me lo dieron y me avisaron que me iba a escribir”, confirmó Ekaterina, sin rodeos. “Tengo entendido que le dieron mi teléfono a él también”, agregó, validando así la versión que la periodista había lanzado al aire minutos antes: que la China Suárez había encontrado mensajes comprometedores en el celular de Icardi, en los que el futbolista le pedía a un tercero que conectara a Ekaterina con él, y que eso había desencadenado una discusión que terminó con la actriz abandonando la “Casa de los Sueños” en Nordelta con un bolso, sus dos hijos pequeños y un perro.

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Ekaterina Ojeda afirmó que le dieron el número de Mauro Icardi y que también le avisaron que él iba a escribirle

“Hace cuatro días la China abandonó la casa de los sueños. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso con sus dos hijos y un perro y se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado”, había detallado Latorre antes de que Ekaterina tomara la palabra. Según la periodista, la actriz pasea por el barrio, saca al perro y almuerza en el house con sus hijos todos los días. Icardi intentó persuadirla, fue a visitarla, pero ella no quiso volver. “Mauro está con una tristeza”, resumió Latorre.

En ese contexto, Ekaterina fue respondiendo las preguntas con una mezcla de cautela y cálculo que no pasó inadvertida para nadie en el piso. Cuando le preguntaron si descartaba hablar con Icardi, la respuesta fue ambigua: “Yo a él no le voy a hablar, pero quizás me habla. Si pidió mi número, por algo debe ser”. Cuando le preguntaron si le gustaba, la negativa fue rotunda: “No. No lo vería, no hablaría, no respondería. Tiene demasiados quilombos, es muy grande, tiene familia, demasiado drama para mí”. Latorre la escuchó con una sonrisa: “La China Suárez decía lo mismo antes, así como de ‘No, no, no’, y después mirá”.

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La crisis entre Mauro Icardi y la China Suárez derivó en la salida de la actriz de la Casa de los Sueños en Nordelta

El momento que cambió el tono de la entrevista llegó casi sobre el final, cuando Latorre le dijo en tono de broma que le escribiera a Mauro. Ekaterina dudó un segundo y soltó la bomba: “Él me escribió”. El silencio en el piso duró apenas un instante antes de que la conductora y sus panelistas se sorprendieran. “¿Te escribió Mauro?”, preguntaron. “Sí, me escribió”, confirmó Ekaterina, con la calma de quien guardó esa información durante toda la entrevista. El mensaje, según contó, llegó el día anterior: “Hola, Eka, ¿te puedo llamar?”. Lo envió con la opción de que desapareciera en 24 horas. Ella no respondió. “Que se esfuerce”, dijo.

El episodio se suma a una semana particularmente agitada para Icardi. Además de la crisis con la China, el futbolista enfrenta un revés en el plano laboral: la negociación con el Galatasaray se cayó este martes, y el club turco ya nombró a otro capitán en su lugar. El contrato del delantero venció el 30 de junio y, por el momento, no tiene equipo. Latorre lo resumió sin rodeos: “No es el único problema que tiene”.

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