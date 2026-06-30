Susana Giménez viajó a Miami junto a Mecha Sarrabayrouse para ver a Lionel Messi en el Mundial: las fotos

Susana Giménez viajó a Miami junto a su hija Mecha Sarrabayrouse en un vuelo de American Airlines (Video: SQP, América TV)

Susana Giménez partió este lunes hacia Miami junto a su hija Mercedes “Mecha” Sarrabayrouse, con un vuelo de American Airlines, la aerolínea de su preferencia habitual, al que eligió tomar más temprano de lo acostumbrado para ganar algunas horas en destino.

Las imágenes de Teleshow en el aeropuerto las mostraron caminando tomadas de la mano por la terminal, con un look coordinado en negro: Susana llegó al aeropuerto de noche con un saco negro bordado, pañuelo amarillo con estampa de monogramas, zapatillas con apliques y anteojos de sol de marco cuadrado; Mecha optó por un conjunto satinado en blanco con pantalón Dolce & Gabbana y zapatillas en el mismo tono. Cada una llevó su propia valija y un carry-on de mano para subir a bordo, además de un portavestidos. Su chofer las trasladó hasta el aeropuerto en la camioneta nueva de Mecha.

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El motivo del viaje es el Mundial de Fútbol FIFA 2026, que se disputa en Estados Unidos, y Susana no ocultó su entusiasmo ante los cronistas que la aguardaban en el aeropuerto. “Yo voy a ver a Messi”, dijo con una sonrisa, sin rodeos. Consultada sobre si tenía previsto trabajar durante la estadía, respondió que no, aunque las versiones que circulan en el ambiente televisivo apuntan en otra dirección. Según pudo saber el programa SQP (América TV), el productor Federico Levrino ya tiene planes para aprovechar la presencia de la conductora en Miami, aunque a ella le van revelando la agenda de a poco para evitar que diga que no de antemano.

El viaje de Susana Giménez a Miami tiene como motivo el Mundial de Fútbol FIFA 2026 en Estados Unidos (Crédito: RSFotos)

Susana Giménez dijo que viaja para ver a Messi durante su estadía en Miami por el Mundial 2026

En el aeropuerto, los cronistas le preguntaron por un posible especial junto a los padres de Lionel Messi o una entrevista con Antonela Roccuzzo. Susana no confirmó ni desmintió del todo. “No sé lo que habrá arreglado Fede. Yo te digo la verdad, no sé. Llegué ayer de Punta del Este y no tengo ni idea”, respondió con la naturalidad que la caracteriza. Cuando le consultaron si Marley la pondría frente a una cámara, fue apenas más concreta: “Por ahí Marley, viste que me pone la cámara en todos lados, es mi amigo y yo tengo que hacerlo. Pero no voy a hacer un programa, no. Ojalá pueda hablar con mi Messi adorado de mi corazón”.

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Detrás de esa aparente desinformación hay, según Yanina Latorre en el piso de SQP, una estrategia que Susana conoce bien. “Susana aprendió que cada vez que habló de un tema fue título durante meses”, analizó Latorre. “Yo creo que no vive en Narnia, sino que dice ‘no sé, no sé’ para no contar, porque no quiere contar en realidad”, sumaron desde el panel. La conductora, según las panelistas, sabe perfectamente que una vez que pise el estadio la dinámica la irá llevando: una cámara acá, una pregunta allá, y lo que arrancó como un viaje de placer puede terminar con dos programitas especiales tras el mundial.

Susana Giménez no confirmó un especial con la familia Messi ni una entrevista con Antonela Roccuzzo

Lo que sí trascendió es que el plan original era más ambicioso. Susana había sido invitada a ver un partido desde el palco de la familia Messi, junto a Celia, la madre de Leo, con quien mantiene una amistad. La idea era que desde Telefe aprovecharan la cercanía para intentar gestionar una nota, algo que Latorre descartó de plano: “Con Messi, naturalmente no hablan, y menos por cábala durante un mundial”. Pero el plan se cayó porque Celia y Jorge Messi finalmente no viajan. Jorge, que atravesó un problema de salud, está fuera de peligro y estable, pero no en condiciones de emprender el viaje. Ante eso, se desistió del plan original y Susana verá el partido con Marley. La posibilidad de que la familia Messi le consiga una entrada para estar en el estadio de todas formas sigue en pie, aunque sin la compañía de Celia.

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El viaje se produce en un momento en el que Susana también tiene otros frentes abiertos. En el aeropuerto confirmó que está en plena producción de su biopic: “Ayer me leyeron el tercer capítulo”, dijo. Cuando le preguntaron si le gustaba lo que escuchaba, respondió sin dudar: “Sí, si estoy hablando yo todo el tiempo”.

El plan para que Susana Giménez viera un partido desde el palco de la familia Messi se cayó porque Celia y Jorge Messi no viajaron

Susana Giménez confirmó en el aeropuerto que está en plena producción de su biopic y que ya escuchó el tercer capítulo

Sobre su regreso a la pantalla chica, Susana también fue esquiva. Consultada sobre si tiene previsto hacer algo en Telefe durante este año, respondió: “No lo sé aún”. En el canal, mientras tanto, su camarín sigue intacto y reservado. Según reveló Latorre en el piso de SQP, Wanda Nara —actual figura del canal— no ocupa el camarín de Susana sino la cocina del mismo, un espacio que, aunque amplio y acondicionado, es apenas una fracción del departamento completo que la diva tiene reservado en el edificio. “A Susana nadie le saca nada”, sentenció Latorre.

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Crédito: RSFotos