Guatemala: Unidades militares realizan operativo a gran escala en cárcel Fraijanes II

El Ejército de Guatemala desplegó un operativo de gran escala en el Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, en las afueras de Ciudad de Guatemala. (Cortesía: Ejercito de Guatemala)

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El Ejército de Guatemala desplegó este viernes un amplio operativo en el Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, en las afueras de la capital, con el respaldo de fuerzas de seguridad civil. La intervención, según confirmó la institución castrense a través de redes sociales, busca desarticular redes de extorsión, detectar y aislar objetos ilícitos y ejercer control total en los centros penitenciarios.

El objetivo principal de la operación es interrumpir la comunicación y las actividades ilícitas dentro de la prisión, identificada como un punto clave en la generación de extorsiones que impactan en distintas regiones.

De acuerdo con la información publicada por el Ejército de Guatemala, el ingreso al penal se realizó con un despliegue coordinado de unidades militares especializadas.

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La intervención en Fraijanes II buscó desarticular redes de extorsión, aislar objetos ilícitos y asumir el control total del penal. (Cortesía: Ejército de Guatemala)

El Centro de Detención para Hombres Fraijanes II ha sido señalado en reiteradas ocasiones como un foco de operaciones ilícitas, especialmente relacionadas con extorsiones.

Hasta el cierre de la nota, no se ha informado sobre la cantidad de objetos incautados ni sobre la identificación de líderes de las redes de extorsión. Las autoridades han señalado que los resultados preliminares se darán a conocer una vez concluya el registro oficial. El Ejército de Guatemala reiteró su compromiso con “el restablecimiento del orden y la seguridad en los centros penitenciarios del país”.

Requisas en cárceles guatemaltecas

La operación en Fraijanes II se suma a una serie de acciones similares impulsadas por las autoridades guatemaltecas en los últimos meses, en respuesta al aumento de denuncias por extorsión.

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De hecho, durante la noche del miércoles, Unidades del Ejército concluyeron el conteo de los artículos decomisados durante la requisa realizada en el Centro de Detención Preventiva para Hombres “Reinstauración Constitucional”, conocido como Pavoncito, en Fraijanes, en coordinación con fuerzas de seguridad civil.

Video muestra el momento en que reos sin camisa son agrupados y revisados por personal de seguridad fuertemente armado en el penal.

Según información oficial, fueron incautados 200 objetos punzocortantes, 13 cajetillas de cigarros, 127 encendedores, una máquina para tatuar, un cargador inalámbrico, una bocina, tres micrófonos, un radio portátil, cinco teléfonos, cuatro memorias USB, nueve cargadores, 17 cables para cargar teléfonos, una cámara Dual Pro 4K, siete pesas posiblemente utilizadas para drogas, 20 pipas para inhalar presunta marihuana, mil papos presumiblemente usados para envolver marihuana, 95 recipientes para moler drogas, 23 paquetes de posible marihuana, cinco pastillas de posibles metanfetaminas, cuatro frascos con posible cocaína, dos bolsas de posible cocaína, dos cervezas y un bulto de fuegos pirotécnicos.

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“Este tipo de acciones contribuyen a mantener el orden dentro de los centros de detención y la seguridad de la población guatemalteca”, recalcó la institución castrense.

El Ministerio de Gobernación y el Ejército de Guatemala han destacado que se mantendrán vigilantes y continuarán coordinando esfuerzos para fortalecer la seguridad penitenciaria y combatir las estructuras criminales que operan desde el interior de las cárceles.

Las autoridades señalaron que el trabajo conjunto busca garantizar condiciones seguras tanto para los privados de libertad como para el personal penitenciario, así como reducir la incidencia delictiva vinculada a organizaciones que utilizan los centros de reclusión como base para coordinar actividades ilícitas.

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