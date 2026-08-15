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El presidente Nayib Bukele recibió a la red 50 Doctors para presentar una inversión hospitalaria en El Salvador

La Secretaría de Prensa informó que el encuentro se enmarca en nuevas condiciones para la llegada de capitales y lo vinculó con las estrategias del Gobierno, que ya se traducirían en beneficios

Nayib Bukele recibió a representantes de 50 Doctors para presentar una inversión hospitalaria en El Salvador. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Nayib Bukele recibió a representantes de 50 Doctors para presentar una inversión hospitalaria en El Salvador. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
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El presidente Nayib Bukele recibió a representantes de 50 Doctors para presentar una inversión hospitalaria en El Salvador, en una operación que la empresa mexicana enmarcó en su primera expansión fuera de México y que, según la Secretaría de Prensa, busca aprovechar el entorno de atracción de capital que atraviesa el país.

La compañía afirmó en sus canales oficiales que con este paso se convertirá en la primera cadena mexicana de hospitales que se expande al exterior. La publicación agregó que el proyecto llevará infraestructura médica, tecnología y atención de alta especialidad a familias salvadoreñas.

Según la Secretaría de Prensa, la reunión formó parte de nuevas condiciones para la llegada de inversiones al país. El mensaje oficial vinculó ese escenario con las estrategias impulsadas por Bukele y sostuvo que ese proceso ya se traduce en beneficios para El Salvador.

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La red hospitalaria presentó ante Bukele su modelo de salud para llevar su operación más allá de México. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
La red hospitalaria presentó ante Bukele su modelo de salud para llevar su operación más allá de México. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

50 Doctors anunció su desembarco como parte de su expansión internacional

La firma agradeció al mandatario “por sus atenciones, apertura y por recibirnos para compartir nuestra visión y los proyectos que estamos preparando para El Salvador”. También resumió el anuncio como una alianza entre México y El Salvador “por un mismo propósito: construir el futuro de la salud”.

50 Doctors se define como una red de hospitales privados que busca combinar talento médico con instalaciones modernas, accesibles y bien ubicadas. De acuerdo con su descripción institucional, su modelo consiste en reunir a los “50 mejores doctores” de cada ciudad para ofrecer atención especializada, humana y de alta calidad.

La empresa añadió que diseña espacios orientados tanto al bienestar de los pacientes como al desarrollo profesional de los médicos. En esa formulación, integra salud, tecnología e infraestructura en un mismo lugar.

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La red hospitalaria ya opera en varios estados de México

La misión declarada por 50 Doctors es ofrecer hospitales de alta calidad y accesibles, con atención médica especializada, tecnología avanzada y equipos integrados por los mejores profesionales de cada ciudad. Su visión, según la información corporativa, es convertirse en la red hospitalaria privada más innovadora y cercana de México, con presencia en distintas ciudades.

La empresa ya opera en varios estados de México y reporta proyectos en distintas etapas, desde instalaciones en operación hasta desarrollos en preventa. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
La empresa ya opera en varios estados de México y reporta proyectos en distintas etapas, desde instalaciones en operación hasta desarrollos en preventa. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Entre los valores que enumera la compañía figuran la excelencia médica, la accesibilidad, la innovación, la confianza, el crecimiento profesional, el humanismo y la colaboración. La empresa sostiene que busca mantener procesos simples, atención cálida, precios justos y entornos de trabajo adecuados para médicos y especialistas.

En su plataforma institucional, la red informa presencia en estados mexicanos como Puebla, Jalisco, Ciudad de México, Baja California Sur, Tabasco, Oaxaca, Coahuila, Estado de México, Quintana Roo, Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. También lista sedes y desarrollos específicos, entre ellos 50 Doctors Angelópolis, 50 Labs, Torres Médicas 5, Torres Médicas 8, 50 Doctors San Manuel, un hospital materno infantil y 50 Doctors Tehuacán.

Ese inventario incluye proyectos en distintas etapas. En la relación publicada por la empresa aparecen instalaciones “en operación”, otras “terminadas”, algunas en “inicio de acabados” y una en “preventa”.

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