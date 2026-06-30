La Justicia habilitó a Mauro Icardi a viajar a Miami, pero el plan con sus hijas quedó frenado por una condición de Wanda Nara

La Justicia autorizó a Mauro Icardi a viajar a Miami, pero condicionó el viaje de sus hijas a que Wanda Nara las traslade y las regrese al país (Video: DDM, América TV)

El juez Adrián Jorge Hagopian resolvió una de las disputas más recientes entre Mauro Icardi y Wanda Nara: el futbolista puede viajar a Miami, pero si lleva a sus hijas, Wanda deberá ser quien las transporte, las entregue en destino y las traiga de vuelta al país. La resolución, revelada este lunes en el programa DDM (América TV) por el periodista Guido Záffora, añadió un nuevo capítulo a la batalla judicial que los ex mantienen desde hace meses y que tiene como eje central la tenencia y el régimen de visitas de las dos niñas que tienen en común.

La medida del magistrado está directamente vinculada a los pasaportes de las menores. Según explicó Záffora al aire junto a la conductora Mariana Fabbiani, Wanda no confía en que Icardi vaya a respetar los plazos y condiciones del viaje si las niñas salen del país sin su presencia. “Wanda no confía en Mauro Icardi. Wanda, a mí esto me lo dijo Wanda”, precisó el periodista. La resolución judicial recoge esa desconfianza y la convierte en una condición operativa: el ingreso y la salida del país de las menores debe realizarse con la madre como responsable del traslado.

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El mecanismo que establece el fallo es concreto. Icardi puede viajar a Miami por sus propios medios y sin restricciones. Pero si quiere que sus hijas estén con él durante esas vacaciones, Wanda debe embarcarlas, volar con ellas hasta destino, entregarlas al padre y luego regresar al país con las niñas al finalizar el período acordado.

El juez Adrián Jorge Hagopian fijó que el ingreso y la salida del país de las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara debe realizarse con la madre como responsable

Hasta ahí, la resolución parecía encontrar un equilibrio posible. Wanda, según contó el periodista, estaba dispuesta a aceptar las condiciones. Tenía razones propias para viajar a Miami (compromisos laborales vinculados al Mundial de Fútbol FIFA 2026 y acciones de marca) y la coincidencia del viaje de Icardi con su propia agenda le resultaba funcional. Sin embargo, la conductora de MasterChef puso sus propias condiciones sobre la mesa: que Icardi le pagara los pasajes y el hotel.

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El pedido, trasladado a través de los abogados, fue el punto de quiebre. Cuando Icardi se enteró de los términos planteados por la parte contraria, la respuesta fue inmediata y terminante. “Icardi dijo que no. No le quiere pagar ni el pasaje ni la estadía”, relató Záffora. La negativa del futbolista cerró el circuito: Icardi canceló el viaje con sus hijas.

En el piso de DDM, el panelista Martín Candalaft interpretó el pedido de Wanda como una “chicana táctica” antes que como una exigencia genuina, dado que la conductora ya tenía su propio pasaje comprado para viajar a Miami. “Es una chicana para que viaje. No hay voluntad entre las partes de llegar a un acuerdo”, sumó Fabbiani. Záffora aclaró que, independientemente de lo que decida Icardi, Wanda viajará a Miami de todas formas, aunque en ese caso lo hará sin las niñas.

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La posible renovación de Mauro Icardi con el Galatasaray mantendría al delantero en Turquía y complicaría el régimen de visitas con sus hijas que viven en Argentina (REUTERS/Dilara Senkaya)

El conflicto por el viaje se produce en el marco de un revés judicial más amplio para el futbolista. El mismo juez estableció, días atrás, que Icardi deberá pagar una cuota alimentaria provisoria de 30.000 dólares mensuales durante 18 meses, lo que representa un desembolso total de 540.000 dólares. La medida fue impuesta como obligación y, según precisó Candalaft en el programa, sigue siendo provisoria hasta que se defina la cifra definitiva en el marco del proceso judicial en curso.

A eso se suma otro dato de contexto que marcó el debate en el piso: este 30 de junio vence el contrato de Icardi con el Galatasaray, su club en Turquía. Según informó Záffora, el entorno del futbolista asegura que renovará por al menos una temporada más, posiblemente dos. El delantero tiene 33 años y, como señalaron en el programa, el margen para extender su carrera en el fútbol de alto nivel se acota. La renovación, de concretarse, mantendría a Icardi radicado en Turquía, lo que complejiza aún más la logística del régimen de visitas con sus hijas, que residen en Argentina con su madre.

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Záffora aclaró que la situación judicial podría cambiar en cualquier momento: el viaje de Icardi estaba previsto hasta el 5 o 6 de julio y, técnicamente, el futbolista podría reconsiderar su decisión hasta último momento. Pero por ahora, la negativa a cubrir los gastos de Wanda dejó el plan en punto muerto.