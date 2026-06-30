El alocado festejo de Lali González por la victoria de Paraguay frente a Alemania en el Mundial: “¡No me importa nada más!”

La actriz paraguaya, que se volvió famosa por su participación en la telenovela de Eltrece La 1-5/18, compartió un video gritando los goles de su país (Video: Instagram)

Con la camiseta a rayas rojas y blancas de la Albirroja y un sombrero a juego encima, la actriz paraguaya Lali González se desbordó de euforia cuando Paraguay eliminó a Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol FIFA 2026. La actriz paraguaya radicada en Argentina lo vio desde su casa junto a su familia y lo registró todo: la boca abierta, los ojos desorbitados y el grito que no alcanzaba a contener la emoción de una clasificación histórica que se definió en la tanda de penales.

Las imágenes que compartió la actriz, que se hizo famosa en la Argentina por su personaje en La 1-5/18, la telenovela de Eltrece, y supo partipar en el Bailando 2023, la mostraron completamente caracterizada, con la camiseta oficial de la selección paraguaya y un llamativo sombrero de colores rojo y blanco, al estilo de una hincha de tribuna. Ella misma se grabó. Junto a su familia, sostiene la bandera de Paraguay en el living de su casa, mientras en primer plano un perro dormita ajeno al festejo en su cama. El contraste entre la euforia del círculo y la indiferencia del animal se convirtió en uno de los detalles más divertidos del clip. “Aguante Paraguay. ¡No me importa nada más!“, escribió, junto a las imágenes en las que aparece gritando y celebrando tras la victoria.

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Lali González celebró la victoria de Paraguay ante Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol FIFA 2026

La clasificación de Paraguay a octavos de final del Mundial se definió en la tanda de penales tras el empate 1-1 con Alemania

Las redes sociales difundieron el video en el que Lali González festejó con la camiseta de la selección paraguaya y la bandera de Paraguay

El partido que desató el festejo fue uno de los más tensos del torneo. Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, enfrentó a una Alemania que monopolizó la pelota durante los 120 minutos: en el primer tiempo, los alemanes llegaron al 79% de posesión y acumularon 305 pases, contra apenas 54 de la Albirroja. Aun así, fue Paraguay quien se adelantó en el marcador. En el minuto 42, Julio Enciso cabeceó solo al palo largo tras un centro de Matías Galarza para el 0-1. El empate alemán llegó tras el descanso, cuando Kai Havertz peinó un centro de Joshua Kimmich para el 1-1.

La prórroga no resolvió el partido y la tanda de penales tuvo su propia montaña rusa. El arquero Orlando Gill detuvo dos lanzamientos alemanes, aunque Paraguay también falló con Fabián Balbuena, quien había ingresado únicamente para patear desde los once metros. El momento decisivo llegó cuando Jonathan Tah mandó su disparo por encima del travesaño, y José María Canale selló el pase a cuartos con el 3-4 final. El VAR también tuvo su protagonismo: en el minuto 102, anuló un gol de Tah por una obstrucción de Waldemar Anton sobre Gill, una revisión que cambió el rumbo del encuentro.

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La clasificación de Paraguay también tuvo un valor personal para Lali González, actriz nacida en Asunción que desarrolló su carrera entre Paraguay y la Argentina

Para González, la clasificación tiene una carga emocional que va más allá del fútbol. La actriz, cuyo nombre completo es Graciela Belén González Mendoza, nació en Asunción y construyó su carrera en Paraguay antes de radicarse en Argentina. Fue el film 7 Cajas (2012), dirigido por Tana Schémbori y Juan Carlos Maneglia, el trabajo que la llevó a dedicarse de lleno a la actuación, dejando de lado una carrera en derecho que incluía casi ocho años de trabajo en la Corte Suprema de su país. “Quería hacer la carrera para ser fiscal, me gusta mucho el derecho penal, pero lo que realmente quería hacer es la actuación”, contó hace algunos años en una entrevista radial con Catalina Dlugi.

Su llegada a la Argentina se produjo durante la pandemia, cuando la productora de Adrián Suar la convocó para integrar el elenco de La 1-5/18, la tira diaria de Eltrece que se estrenó en 2021. Allí interpretó a Rita, una mujer con un pasado de adicciones que busca reencontrarse con el hijo que dio en adopción a los 17 años. “Hay una gran cantidad de inmigrantes que trabajan en la construcción, y me dicen que puedo ser la voz de mucha gente que no está en la tele y que puede mostrar a los paraguayos de otra manera”, dijo entonces en diálogo con el programa Por si las moscas, de Radio de la Ciudad. El personaje la catapultó al reconocimiento del público argentino y abrió una nueva etapa en su carrera que incluyó la conducción de ¿De qué signo sos?, también en Eltrece.

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