La profunda emoción del papá de Sofi Martínez a la distancia por su regalo por el día del padre: “Tan feliz”

En plena cobertura del Mundial 2026, Sofi Martínez dio a conocer el regalo que le hizo a su papá por el Día del Padre y cómo reaccionó al saber que tiene entradas para los 16vos (Instagram)

El triunfo de la Selección Argentina en el Mundial 2026 no solo se vive dentro de la cancha. A medida que el equipo avanza a paso firme en el torneo, los famosos acompañan el furor desde distintos rincones del mundo. Una de las que sigue de cerca cada paso de la albiceleste es Sofi Martínez, quien cubre el torneo como periodista. Y, en medio del clima de celebración y expectativa, Sofi decidió sorprender a su papá, Alejandro, con un regalo especial por el pasado Día del Padre: entradas para los 16vos de final del Mundial.

La periodista eligió relatar el momento en sus redes, donde se mostró emocionada por la sorpresa. “Ver a mi papá como un nene. Él, que fue y es tan buen padre, tan presente, tan honesto y laburador. Qué felicidad regalarle algo así. Es devolverle algo de tanto que le debo”, escribió Sofi junto a ul video de Alejandro recibiendo la noticia. Y agregó: “Si de algo sirve trabajar que sea para hacerte feliz un rato. Nadie se lo merece más que vos”.

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La historia no quedó solo en palabras. Sofi compartió el video del momento exacto en que le da la sorpresa a su papá a través de una videollamada. “Tengo un regalo especial para mi papá. Van a venir con mi mamá a la Copa del Mundo. Quiso comprar entradas para el partido de la Selección y eran muy caras, pero le compré la entrada para 16vos”, comienza la periodista, previo a hablar con Alejandro, del otro lado de la pantalla, sobre el pasado partido del conjunto albiceleste.

El padre de Sofi Martínez celebra sonriente y con las manos agitadas la recepción de entradas para los dieciseisavos del Mundial 2026.

La secuencia suma ternura y espontaneidad. “Te mandé un regalo, lo tiene mamá”, le dice Sofi mientras su papá recibe una tarjeta que lee en voz alta: “Para los que convierten momentos en recuerdos inolvidables. Qué lindo...”. La periodista aprovecha el guiño y remata: “Hablando de convertir momentos en recuerdos inolvidables, quiero decirte en este humilde acto feliz Día del Padre y que ya tenés tu entrada para ir a ver los dieciseisavos de la Copa del Mundo”.

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La reacción de Alejandro es inmediata y sincera. “¡No!”, dice primero, entre incredulidad y alegría. Cuando la joven le confirma que sí, que tiene la entrada asegurada, su papá no puede contener la emoción y entre lágrimas exclamó: “¡Nooo! ¡Vamos! ¡Vamos! No, me encantó. Es buenísimo. Gracias”. La periodista se ríe y su papá insiste: “No sé cómo abrazarte”. La escena se vuelve aún más emotiva cuando Alejandro le confiesa: “Es lo que deseaba eso. Es algo que realmente ansiaba mucho. Millones de gracias, gorda. Realmente me hiciste muy feliz”.

La periodista, quien se encuentra siguiendo de cerca la Copa del Mundo, compartió con alegría la sorpresa que le dio a su papá (Instagram)

El padre de Sofi Martínez celebra sonriente y con las manos agitadas la recepción de entradas para los dieciseisavos del Mundial 2026.

La conversación se cerró con un intercambio de “te quiero” y “los amo”, sellando un momento que rápidamente se viralizó entre los seguidores de Martínez. Las redes sociales se llenaron de mensajes, tanto de usuarios anónimos como de figuras del periodismo deportivo y el espectáculo. Colegas como Nati Jota y Gastón Edul se sumaron a la ola de comentarios. “Sofi, sos todo lo que está bien”; “Me hiciste llorar, ¡disfrútenlo mucho!”; “Estoy llorando”; “Qué grande Ale”; “Nada más hermoso que disfrutar, compartir y ver a nuestros padres felices”, fueron algunas de las frases más repetidas.

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El gesto de Martínez no solo emocionó a su familia sino también a miles de usuarios que compartieron su alegría desde el otro lado de la cámara. En medio de la vorágine del Mundial, la periodista mostró otra cara de la pasión futbolera: la de los recuerdos, los lazos y las historias que trascienden la pantalla y las tribunas. El regalo a su papá se volvió un homenaje a todos los padres presentes, un recordatorio de que el fútbol, más allá de los resultados, es también una excusa para estar juntos y celebrar.