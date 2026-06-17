En el living de casa o a pura ternura en Kansas City: los bebés de las famosas y la emoción del primer mundial

Mientras que figuras como Eva Bargiela disfrutaron del triunfo argentino desde Kansas, otras optaron por la calidez del hogar en su país como Cande Ruggeri (Instagram)

El Mundial siempre logra transformar las rutinas y teñir de celeste y blanco todos los rincones, desde estadios repletos en el exterior hasta livings familiares en Argentina. Tras la victoria de la Selección frente a Argelia, varias famosas eligieron compartir con sus seguidores el primer mundial de sus hijos. El resultado es cómo se vive la pasión futbolera en casa, cada una a su manera y con su propio ritual. Ya sea a miles de kilómetros, alentando desde la tribuna, o en la intimidad del hogar, las imágenes y mensajes de las celebridades reflejaron esa mezcla de orgullo, ternura y emoción que despierta el primer partido mundialista para toda una generación de chicos.

La primera en sumarse a la ola de posteos fue Eva Bargiela, que viajó hasta Kansas para vivir el Mundial desde el lugar de los hechos. Junto a Gianluca Simeone y el pequeño Faustino acompañó a su cuñado Giuliano, quien integra la selección aunque Lionel Scaloni no dispuso su ingreso. En medio de una multitud teñida de celeste y blanco, la modelo compartió una postal familiar: todos lucen la camiseta argentina, con Faustino en brazos de su papá, mientras disfrutan del clima festivo y el sol estadounidense.

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“Nuestro primer partido de nuestro primer mundial, ¡VAMOS ARGENTINA!, escribió Eva, reflejando la emoción del momento. Las imágenes muestran a la familia sonriendo entre cientos de hinchas y, en uno de los retratos, se los ve avanzando juntos hacia el estadio, con Gianluca llevando a su hija y su mamá, Carolina Baldini, luciendo lentes de sol y una bandera pintada en la mejilla.

Entre la multitud, Eva Bargiela junto a Gianluca Simeone y su hijo Faustino disfrutan con entusiasmo la victoria de la Selección en Kansas

El momento de festejo estuvo integrado por Carolina Baldini, madre de Gianluca, quien también presenció de cerca el evento

En Buenos Aires, Jimena Barón también optó por compartir la intimidad de la previa mundialista. La cantante subió una imagen desde el avión, en la que se la ve junto a Matías Palleiro y su hijo Arturo, todos vestidos con la camiseta argentina y camino al lugar de los hechos. “¡Allá vamos! ¡Qué lindo ser argentino!”, escribió, acompañando el mensaje con una serie de banderas y corazones. El pequeño posó para la cámara con un peluche en la mano y una sonrisa tímida, mientras la pareja se mostró distendida y feliz.

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Sin embargo,su hijo mayor, no estuvo presente en este viaje, pero Jimena aclaró en la publicación: “Momo viene en unos días, tranquilos”.

Jimena Barón decidió viajar junto a Matías Palleiro y su hijo Arturo a disfrutar del Mundial 2026

Jimena y su pareja comparten un beso con su hijo en brazos, celebrando con alegría una victoria para Argentina a bordo de un avión

Cande Ruggeri junto a Nicolás Maccari y su hija Vita, celebra con entusiasmo la victoria de la selección vistiendo las camisetas del seleccionado nacional

Nicole Neumann, por su parte, decidió compartir un momento íntimo junto a su hijo Cruz, fruto de su relación con Manu Urcera. En la imagen, Cruz aparece de espaldas, vestido con la camiseta argentina y la leyenda “Messi 10” en la espalda, mirando el partido por televisión. Nicole optó por mantener la privacidad de su hijo, sin mostrar su rostro, pero el mensaje es claro: el Mundial también se vive en familia y cada uno encuentra su manera de transmitir la pasión por la celeste y blanca a la próxima generación.

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El hijo de la modelo Nicole Neumann fue fotografiado de espaldas, vistiendo una camiseta de Lionel Messi de la Selección Argentina, mientras miraba atentamente un partido de fútbol en la televisión

La ronda de famosas continuó con Rocío Marengo, quien festejó el triunfo de la Selección rodeada de amigas y junto a su primer hijo Isidro Fort. En la foto grupal, todas lucen la camiseta argentina y sostienen banderas, mientras el bebé, en primer plano, llevó un conjunto celeste y blanco y una gorra con el escudo de la AFA. El niño, que aparece en brazos de Marengo, se muestra serio pero atento, mientras el resto de las mujeres sonríen y levantan la bandera en señal de festejo.

Rocío Marengo sonríe mientras posa con su hijo Isidro Fort, quien viste una camiseta del conjunto albiceleste

Rocío Marengo celebra la victoria de Argentina junto a su hijo Isidro Fort y amigos, luciendo camisetas albicelestes y banderas nacionales

Alejandra Maglietti también compartió su estreno mundialista como mamá junto a su hijo Manuel. En una de las fotos, ambos lucen la camiseta argentina y se sonríen a cámara, con Manuel mostrando dos pequeños dientes y una gorra negra con el escudo nacional. En otra imagen, el pequeño posa sobre un sillón, rodeado de objetos celestes y blancos: una almohada y un almohadón tipo “donut” con los colores de la selección. Maglietti eligió mostrar la alegría de Manuel, que parece listo para alentar a la Argentina desde el living de su casa, con la mirada curiosa y la energía típica de los más chicos.

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Alejandra Maglietti sonriendo mientras celebra la victoria de la Selección Argentina de fútbol con su bebé, ambos vestidos con las camisetas del equipo

Manuel fue vestido con la camiseta número 10 de Argentina y un gorro negro, demostrando la alegría familiar (Instagram)

Cada figura encontró su propio modo de vivir el Mundial junto a sus hijos, ya sea en las tribunas de un estadio en Estados Unidos, en un avión rumbo a un destino futbolero, o en la intimidad de sus hogares en Argentina. Las imágenes y mensajes que compartieron reflejan la emoción y el orgullo de transmitir la pasión albiceleste a la próxima generación. La maternidad y el fútbol se cruzan en estas postales, donde el aliento, la alegría y la esperanza se convierten en protagonistas de una celebración que trasciende fronteras y une a las familias en torno a un sueño común: ver a la Selección argentina llegar lo más lejos posible en este nuevo Mundial.