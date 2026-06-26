La justicia falló en contra de Mauro Icardi y deberá pagar la totalidad de la cuota alimentaria

Mauro Icardi acumula frentes judiciales abiertos con Wanda Nara mientras sigue en Argentina al cuidado de sus hijas. El delantero intentó conseguir autorización para llevarlas a Miami unos días, combinar playa y Mundial 2026, pero el panorama legal que lo rodea se complicó esta semana. La cámara resolvió en su contra en la causa por alimentos y tanto Ángel de Brito como Yanina Latorre se encargaron de difundir los detalles del fallo.

Ángel fue el primero en publicarlo. En su cuenta de Twitter, con casi 30.000 visualizaciones, De Brito escribió: “La Cámara declaró desiertos todos los recursos de Mauro Icardi y debe pagar todas las deudas. 30 mil dólares por mes más intereses (18 meses). Más costas (los servicios de Ana Rosenfeld). Queda pendiente la prohibición de salida del país.”

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Los números son contundentes. A la cuota mensual de USD 30.000 se suman los intereses acumulados durante 18 meses de deuda, más las costas del proceso judicial que incluyen los honorarios de la abogada Ana Rosenfeld. Latorre amplió el panorama en sus stories con precisión: “Tengo más. Salió el fallo de cámara, sobre la deuda de alimentos. Le denego a Mauro lo que pidió. La deuda la tiene que pagar y después discutir. Siguen vigentes los alimentos provisorios. Y no bajan la deuda”.

Wanda no autorizó que las niñas viajen con le padre

El trasfondo del pedido de viaje tiene su propia historia. Según Latorre, Wanda se negó de plano a autorizar la salida: “Mauro se quiere ir a Miami unos días con la nipona. Wanda no autorizó la salida del país de sus hijas con ellos. No confía en él”.

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La resolución judicial sobre ese punto todavía no llegó. Latorre lo aclaró en otra story: “Igual están esperando la resolución del juez”. Y sumó otro frente pendiente: “Y también están esperando la resolución del juez....del pedido de Wanda, que le impidan salir del país por deudor alimentario… pero me parece que esa resolución sale a favor de Mauro”.

La posibilidad de que Icardi pueda salir del país pese a la magnitud de la deuda fue lo que más sorprendió a Latorre: “Ahora lo que no entiendo, ¿por qué no paga? ¿Cómo no lo intiman? En el caso de que lo dejen salir del país, sería histórico… ningún deudor alimentario con semejante deuda sale”.

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La conductora también deslizó una lectura sobre las prioridades del futbolista: “Igual está más preocupado por ir a Miami que por su carrera futbolística”, una frase que apunta tanto a la situación judicial como al presente deportivo de Icardi, que se encuentra sin club definido.

Icardi tendrá que pagar la totalidad de la cuota alimentaria más intereses

Esta resolución llega luego de que el delantero decidera iniciar acciones legales contra Wanda tras las declaraciones en las que aseguró que el futbolista llamó a Turquía “un país de mierda” antes de fichar por el Galatasaray, y que les inculcó a sus hijos que “la gente de Turquía tenía olor”.

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Al día siguiente, Elba Marcovecchio, confirmó en el programa DDM que la defensa de Icardi evalúa presentar una denuncia formal por considerar que esas declaraciones atentan directamente contra su carrera deportiva. La letrada explicó por qué: la carrera deportiva de Icardi en el Galatasaray de Turquía está en plena negociación y las declaraciones de su exmujer pueden dañar ese proceso de forma directa. Marcovecchio fue cuidadosa y evitó revelar detalles sobre el estado de las tratativas para no perjudicar al propio representado. Pero trazó de inmediato un paralelo con un episodio que ya dejó marca en la trayectoria del futbolista, uno que los fanáticos del fútbol recuerdan bien.

El argumento central de la defensa es que los dichos de Wanda no son imprudentes sino deliberados, y que su objetivo incluye afectar las negociaciones contractuales del jugador. “Lo hace a propósito con un fin: no solamente destruirlo, sino también porque afecta la restitución internacional”, planteó Marcovecchio, en referencia al proceso legal de restitución de las hijas menores que Icardi mantiene ante la justicia.

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