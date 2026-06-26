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Este sábado, Mirtha Legrand cambia de horario por el partido de Argentina: quiénes serán sus invitados y los de Juana Viale

Para no superponerse con el encuentro entre Argentina y Jordania, El Trece decidió adelantar la emisión de la Chiqui

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Imagen partida con Mirtha Legrand a la izquierda, sonriendo y con blusa de lunares, y Juana Viale a la derecha, con pelo suelto y blusa celeste.
Abuela y nieta, Mirtha y Juana, cena y almuerzo con garantía de grandes invitados...

El efecto Mundial también involucra a Mirtha, de ahí que Canal 13 confirmó que, este sábado (27 de junio), La Noche de Mirtha adelantará su emisión hacia las 20 hs (en lugar de su horario habitual de las 21.30), dado que a las 23 hs, la Selección argentina enfrentará a Jordania en el que será el último partido de la primera fase del Mundial.

Burlando captura
Fernando Burlando se exlayará sobre cómo se está desarrollando el juicio por la muerte de Diego Maradona (segunda versión)

En esta ocasión, Mirtha compartirá la mesa con el abogado Fernando Burlando, el exvicepresidente Carlos Ruckauf, el polítologo Andrés Malamud, de alguna manera todos relacionados a la actualidad, mientras que por el terreno artístico estará Graciela Pal.

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La gran actriz está participando de Billy Elliot, la exitosa comedia musical —basada en la aclamada película del año 2000— que se está presentando en el Teatro Opera.

“Me moviliza, me estremece, todos estámos emocionados de ver a estas criaturas maravillosas. Tenemos mucho talento en la Argentina y es maravilloso, un orgullo para mí partcipar de este acontecimiento mundial.... El equipo de producción y los creativos son nuestros, Rubén Szuchmacher, director general, Gaby Goldman, director musical. Y por supuesto toda la gente que trabaja en vestuario, los músicos, escenógrafos...todos y son muchísimos que lo hacen posible el trabajo”, de decía Pal a Teleshow a días del estreno.

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Billy Elliot - Osvaldo Laport - Graciela Pal
La gran actriz Graciela Pal disfruta del éxito de "Billy elliot" (RSFotos)

Burlando, acaso el abogado de perfil mediático más alto en el firmamente local, cobra actualidad por estas horas por el nuevo juicio que se está llevando adelante por la muerte de Diego Armando Maradona.

En cuanto a Carlos Ruckauf, el exvice se desenvuelve más como un periodista que como un expolítico a partir de sus habituales participaciones en la pantalla de La Nación+.

El analista político Andrés Malamud, con libro recién salido del horno
El analista político Andrés Malamud, con libro recién salido del horno

Por su parte, Andrés Malamud, Dr. en Ciencias Sociales y Políticas por el Instituto Universitario Europeo, tiene dos temas claros para explayarse. Ante todo, promocionar Operación Argentina, de la ilusión a la casta (Editorial Planeta), el libro que acaba de publicar junto a Astrid Pikielny. Y hacer un análisis geopolítico de las principales consecuencias derivadas de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán dada su vasta experiencia en la materia.

Mujer de cabello oscuro recogido en dos rodetes, top con estampado geométrico, arete en la oreja izquierda y maquillaje
Juana Viale: la nietísima siempre sorprende con sus looks, como acá, curtiendo rodetes

Por su parte, el domingo (28 de junio), Juana Viale volverá con Almorzando con Juana desde las 13.45 en el mismo canal. Entre los invitados figuran la modelo y panelista Barby Franco y el escritor y coach Ramito Buteler.

Ramiro Buteler es unemprendedor, conferencista, escritor y coach ontológico nacido en Córdoba, Argentina. Es conocido por brindar entrenamientos en habilidades blandas, gestión emocional, ventas y oratoria a empresas y equipos, destacando por su enfoque motivacional y cercano. Entre sus libros, se encuentran Somos creativos y emocionales (su obra más reciente), Catarsis Colectiva Colorida y 400 días, relaciones en tiempos modernos, una obra que aborda los vínculos afectivos actuales.

Bicho Gómez
Bicho Gómez

La lista del fin de semana se completa con el actor Marcos Bicho Gómez, que protagoniza la obra Ni Media Palabra, y el humorista e imitador Iván Ramírez.

Ni Media Palabra es una exitosa comedia teatral en la que se reparten el protagonismo, además del Bicho, Mariano Martínez y Nicolás Cabré . La obra se presenta en el complejo Paseo La Plaza y ya ha superado la marca de los 70.000 espectadores. Por cierto, el suceso de la obra en la avenida Corrientes no hace más que repetir el éxito que ya habían conseguido durante el verano en Villa Carlos Paz.

“Es un orgullo y un placer poder compartir escenario con dos grandes como Nico y Mariano. En cada función se repite eso de que cuando uno la pasa bien arriba del escenario, eso se nota y termina traspasándose al público. Ya nos había pasado en Carlos Paz, y acá, en La Plaza, lo comprobamos en cada día con una satisfacción enorme”, sintetizó el Bicho sus sensaciones al compartir escenarios con sus dos compañeros.

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